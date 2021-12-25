РНПК снижает выбросы парниковых газов

Модернизация и своевременный ремонт технологического оборудования позволили РНПК значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосфере.

Начинающиеся изменения в климате нашей планеты были замечены уже в середине 20 века. Наряду с изучением изменений погоды ученые выясняли и причины этого явления. В конце концов пришли к выводу, что виноваты в этом так называемые парниковые газы, увеличение концентрации которых в атмосфере ведет к образованию парникового эффекта, когда атмосфера задерживает больше тепла, чем это необходимо.

Основных парниковых газов три - метан, который выделяется при разложении органики, углекислый газ (CО2) и водяной пар, возникающие на промышленном производстве и в процессе сгорания топлива. Задача по сокращению выбросов таких газов ставится на мировом уровне.

Совершенней оборудование - меньше выбросов

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в перерабатывающий комплекс НК «Роснефть», также вносит свою лепту в борьбу с парниковым эффектом.

В рамках осеннего планового ремонта произведена модернизация печного оборудования и оптимизирована топливная сеть. Это позволило перевести работу печей на газ, а также сократить потребление топлива. В результате этого, а также комплекса мероприятий, реализованных в ходе осеннего остановочного ремонта производственных мощностей снизится ежегодный уровень выбросов на 4000 тонн CО2 в год и сэкономится 9000 Гкал тепловой энергии в год.

РНПК ведет системную работу по повышению рационального потребления ресурсов и минимизации воздействия на окружающую среду. Завод планомерно внедряет проекты по повышению энергоэффективности производства и совершенствованию технологических процессов, которые позволят продолжить дальнейшее сокращение выбросов парниковых газов.

Так, в рамках проекта создания «цифрового завода» предприятие внедряет в управление технологическим процессом искусственный интеллект, который позволит прогнозировать возможное поведение оборудования и устанавливать оптимальный режим работы установок. А раз сырье расходуется более эффективно, значит, и выбросов меньше.

Продукция должна быть максимально безопасной для природы

Основная продукция рязанского НПЗ - это различные виды топлива: бензин, дизель и т. п. А топливо для того и создано, чтобы сгорать. В результате образуются различные соединения, и не только парниковые газы. Чем чище топливо - тем меньше вреда природе.

Благодаря внедренным современным технологическим решениям РНПК производит новые виды топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами - бензины Евро-6, АИ-100, а также малосернистое судовое топливо, которые позволяют снизить нагрузку на окружающую среду.

НАША СПРАВКА

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в число крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции.

РНПК производит экологичные автомобильные бензины, в том числе Евро-6, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.