Инвестиции и развитие: каким был 2021 год для Скопинского района

В 2021 году по результатам оценки Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области, Скопинский муниципальный район занял первое место в области по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата.

Декабрь традиционно считается месяцем подведения итогов стремительно заканчивающегося года. Это касается и личных успехов рязанцев, и результата работы организаций и даже целых районов. Среди муниципальных образований региона одним из первых подвел итоги года Скопинский район. Оглядываясь назад, сегодня можно с уверенностью сказать, что здесь, даже несмотря на ограничения из-за пандемии, в 2021 году общественная жизнь и активная деятельность местных властей не останавливалась ни на минуту.

18 миллиардов рублей инвестиций

В районе за год прошли как минимум семь мероприятий, значимых не только для региона, но и для всей страны. Одним из первых таких событий стал митинг 3 февраля, посвященный 76-й годовщине подвига Федора Полетаева. В минувшем году Скопинский район принимал участие в номинации Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Проводимая районом работа по гармонизации межнациональных отношений, базой для которой стало село Успенское, удостоилась наград. Они были вручены в Рязани представителям муниципалитета на XVI фестивале национальных культур «Мы - народ России».

Несмотря на сложные экономические условия, связанные с пандемией, в Скопинский район продолжили поступать инвестиции. Так, за 2021 год их общий объем превысил 18 миллиардов рублей. Среди наиболее крупных - строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов (5,3 миллиарда), гостиничного комплекса в селе Успенском (2 миллиарда), свинокомплекса вблизи деревни Кушуново (4,8 миллиарда), организация производства препарата для лечения гемофилии на площадке ООО «Скопинфарм» совместно со швейцарской биофармацевтической компанией «СОБИ» (1 миллиард рублей) и другие.

Житница Рязанского края

Скопинский агрокомплекс уже много лет является одним из ключевых драйверов местной экономики. В 2021 году использование пашни в районе составило 98,5%, а вся посевная площадь превысила 76 тысяч гектаров. Во время уборочной кампании 2021 года аграрии собрали более 200 тысяч тонн зерна. Лидерами же по валовому сбору зерна стали: СПК «Полянская птицефабрика» (50,1 тысячи тонн), ООО «Курск АгроАктив» (18,6 тысячи тонн), ООО «АПК Горловский» (13,1 тысячи тонн).

По словам начальника управления сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации Скопинского района Виталия Римского, такого результата невозможно достичь без серьезных материальных затрат:

- Закупается новая энергонасыщенная техника. За 2021 год районные сельхозпредприятия приобрели 13 единиц тракторов и девять единиц современных зерноуборочных комбайнов, использовали качественный семенной материал высоких репродукций, приобрели удобрения и необходимые средства защиты растений.

По словам Виталия Римского, почти во всех сельскохозяйственных предприятиях, расположенных на территории района, имеются зерносушилки.

- На сегодняшний день в хозяйствах района имеются мощности для хранения продукции объемом до 239 тысяч тонн. Данный объем хранения позволяет полностью сохранить весь собранный урожай в собственных хранилищах. На территории района имеются два элеватора (ООО «АгроТерра Элеватор» - объем хранения 32 тысяч тонн и ООО «Звезда» - объем хранения 70 тысяч тонн), - рассказал чиновник.

Помимо выращивания сельскохозяйственных культур в районе активно занимаются животноводством. По состоянию на 1 ноября поголовье крупнорогатого скота составило 1 тысячу 10 голов. Производство молока за 2021 год достигло 3 тысяч 261 тонны. При этом средний надой на одну корову составляет - 5 тысяч 750 килограммов.