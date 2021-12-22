Новогодний стол – 2022: во сколько обойдутся рязанцам продукты по ГОСТу

Новогодний стол – 2022: во сколько обойдется рязанцам праздничный стол по ГОСТу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До наступления 2022 остается меньше десяти дней. И многие уже озаботились закупкой продуктов для новогоднего стола - 2022. Но из чего его собирать и сколько отложить на это денег?

Одно из федеральных СМИ подсчитало, что россиянам надо готовить 6286 рублей, и это без учета алкоголя. Причем не указывалось ни количество едоков, ни их гендерный и возрастной состав. Стол, помимо холодных закусок, предусматривал три вида салата, два горячих блюда (мясное и рыбное) и десерт. «КП-Рязань» ежегодно составляет свой набор новогодних угощений, учитывая количество гостей и при этом стараясь подобрать качественные и доступные в цене ингредиенты. В этот раз решили составить ГОСТовский новогодний стол, то есть из продуктов, сделанных по стандартам, принятым еще в советское время.

Берем только лучшее

Для начала уточним, кто будет сидеть за столом. Это семья из четырех взрослых: папа, мама, дочь/сын с мужем/женой.

Дамам оставим шампанское, мужчинам - водку. Но если по-хорошему, по пол-литра водки вряд ли будут выпиты за столом, и часть этого напитка отправится в бар до следующего застольного случая. Но водка не салат, может простоять и год, и не в холодильнике. Для утоления жажды предусмотрели литр мультифруктового нектара или сока.

Выбор закусок был обычный - сырная, рыбная, колбасная нарезки, бутерброды с икрой, шпроты… Естественно, салат оливье - куда ж без него. На горячее - тушеную свинину с картофельным пюре. На десерт - мандарины.

Сразу решили, что сыр, шпроты, зеленый горошек должны быть сделаны по ГОСТу - это хоть какая-то гарантия качества. Водку и шампанское брали проверенных марок, тут немаловажным фактором стало то, чтобы они были представлены во всех магазинах. Сырокопченую колбасу выбирали такую, чтобы в ней не было курятины, соевых и белковых эмульсий, крахмала и прочих эрзац-наполнителей. Вариантов «Докторской» колбасы также было немного - брали из списка производителей, прошедших экспертизу «КП-Рязань» и подтвердивших свое качество. Майонез для заправки оливье выбрали марки «Слобода» - у него самый короткий список ингредиентов и нет всяких «ешек». Список составлен - вперед, по магазинам!

Как Рязань стала столицей шпрот

Казалось бы, при таком количестве торговых точек найти нужные продукты довольно просто. Да, овощи есть везде и приблизительно одинакового качества. С напитками тоже проблем нет.

С сырокопченой колбасой уже сложнее. Понятно, что если стоит ценник 500-600 рублей за килограмм, рассчитывать на что-то приличное не стоит. Но подобной колбасы в магазинах - добрая половина. Хорошая колбаса стоит от тысячи рублей, но, как правило, везде встречается один-два вида, на которые объявлена акция. Вот на них мы и обращали внимание.

С сыром творятся чудеса. Можно найти и за 300, и за 600 рублей, причем везде будет написано, что он без заменителя молочного жира и соответствует ГОСТу. Как объяснить такую вилку цен - непонятно.

По красной икре также много акций. Но они в основном касаются сильно социального варианта - в банке 95 граммов, и сделана она по техническим условиям: из мороженого сырья с консервантами. Цена изготовленной по ГОСТУ икры кусается: за баночку в 140 граммов придется выложить от 700 рублей.

Но самым сложным оказалось найти хорошие шпроты. Это раньше можно было ориентироваться на место производства: если сделано недалеко от места вылова, значит, скорее всего, они качественные и из свежей рыбы. Но за прошедший год в стандартах произошли изменения. И если производитель делает консервы из замороженного сырья, то об этом необходимо писать на банке. Шпроты из свежей рыбы в наших магазинах днем с огнем не сыщешь!

В некоторых магазинах их просто нет! Хотя баночки завлекают лживыми надписями, мимикрируя под известные марки «Sprotes ella» (Эстония), «Rigas sprotas» (Латвия). Возьмешь такую баночку с «рижскими» шпротами, а оказывается, что сделаны-то они в Рязани. Вообще, судя по месту производства шпрот, которые продаются в наших магазинах, можно подумать, что Рязань, наряду с Калининградом, стала рыболовецким портом. Единственный магазин, где были обнаружены реально латвийские шпроты, - «Глобус». Причем они продавались в банке под маркой этого магазина. И они были сделаны из свежей рыбы!

В общем, выбирая товар, нужен глаз да глаз и лупа, чтобы прочесть написанное мелким шрифтом.

Новогодний стол - 2022: сколько стоят продукты в рязанских супермаркетах.

Идешь в магазин? Не забудь карту!

Многие магазины для привлечения клиентов используют карты лояльности либо приложения в телефоне. У кого-то это дает повышенный кешбэк, у других - дополнительные скидки. В «Ленте» вообще без карты делать нечего - без штанов останешься. А в той же «Европе», если использовать карту лояльности, можно существенно сэкономить на напитках. А вот в «Барсе», если даже без карты брать не одну, а две бутылки шампанского из нашего списка, то можно сэкономить на треть.

Итог: самая низкая стоимость новогоднего стола оказалась в «Барсе» - ключевую роль здесь сыграла недорогая икра и водка. Но только вот в этом случае придется довольствоваться шпротами из мороженой рыбы. Самый недорогой стол из всех качественных продуктов - в «Европе».

КСТАТИ

Мы мониторили именно гипермаркеты. Но не стоит забывать о небольших магазинах крупных сетей, прозванных «магазинами последнего шанса». Так, во время подготовки материала в «Дикси» были замечены самые дешевые мандарины - по 65 рублей, а в «Перекрестке» - яйца категории С1 по 163 рубля за три десятка. Несомненно, что акции на некоторые виды продуктов будут продолжаться.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Чем грозит организму «праздник живота» в новогоднюю ночь?

Нина Срослова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук:

- Кратковременные отклонения от сбалансированного питания, например, в дни праздников, не могут нанести вред здоровью. С учетом современных взглядов периодическая разбалансировка питания является своеобразным толчком для поддержания высокого уровня активности систем, обеспечивающих обмен веществ.

Известно, что постоянное питание «идеальной пищей» способствует метаболической гиподинамии, которую можно сравнить с мышечной гиподинамией, связанной с низкой физической активностью и ведущей к детренированности мышц. Поэтому в пределах коротких периодов времени (несколько праздничных дней) отступления от рационального питания могут быть не только физиологичны, но и необходимы для поддержания оптимального уровня обмена веществ.

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