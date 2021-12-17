Комиссия «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи определила ключевые направления работы

Фото: Единая Россия.

Комиссия Генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи на первом заседании 15 декабря определила основные направления своей работы. Это повышение уровня благополучия семей с детьми, развитие инфраструктуры для них и укрепление института семьи в целом. Они отражены в народной программе партии и отвечают на вызовы, стоящие перед страной, отметила глава комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Повышение уровня благополучия семей с детьми – это совершенствование и расширение мер поддержки, льгот, предоставление государственных гарантий, расширение применения материнского капитала, закрепление статуса многодетной семьи. Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот – укрепляла свое благосостояние», – сказала Анна Кузнецова.

Еще одна задача – развитие инфраструктуры для семей с детьми. Речь идет и о создании службы «одного окна», которое позволит семье комфортно решать многие вопросы.

«Семья не должна метаться по разным ведомствам и департаментам в поисках нужного решения», – подчеркнула она.

Также необходима сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, оказывающих психологическую, юридическую помощь. «Единая Россия» и Минтруда во второй половине следующего года запустят пилотный проект по созданию таких центров в регионах. Первыми участниками проекта станут Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Новгород и Тула.

Третье направление работы партийной комиссии – укрепление престижа института семьи и его статуса в целом. Общей задачей станет разработка формулы демографического роста.

По ее словам, в первую очередь, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи. Это поможет не только существующим семьям, но и тем, кто находится на этапе планирования ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей установлены не во всех регионах и имеют неоднородный характер, отметила Анна Кузнецова.

Инициативы представили и другие члены комиссии. По их мнению, необходимо изменить подход к расчету декретного отпуска и начислению пенсии многодетной матери. Было предложено сформировать программу, которая позволит определить профессиональные потребности женщин с детьми, а также создавать профильные образовательные программы для детей после 9 класса.

Завершая заседание, Анна Кузнецова подчеркнула, что комиссия проанализирует востребованность и доступность уже действующих в стране мер поддержки семей с детьми.

Региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Сидорова отметила, что по инициативе и при поддержке партии уже реализуются законы о бесплатном питании для учеников начальных классов, о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплате больничных в размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.

«Эти меры поддержки очень важны. Безусловно, их должно становиться больше, чтобы с рождением каждого ребенка благополучие семьи укреплялось», – отметила Елена Сидорова.