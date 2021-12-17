На посту здоровья

Сиделки «Доброго дела» всегда с радостью придут на помощь.

Реалии нашей жизни в условиях коронавируса таковы, что попасть в палату к больному родственнику, а тем более ухаживать за ним, стало весьма проблематично. Речь идет, конечно, не о больных из красной зоны, а о пациентах, которые перенесли инсульт, ту или иную операцию и находятся в тяжелом состоянии. А зачастую родственники больных живут в другом городе или в области и не могут в полной мере оказать своевременный и качественный уход за пациентами.

Решение проблемы нашли и воплотили в жизнь сотрудники АНО «Центра социальной помощи «Доброе дело». В мае 2021 года в областной клинической больнице открыли первый социально-медицинский пост. Сначала на нем работали три человека. Но в августе Центр в рамках проекта Inclusivity Lab от Impact Hub Moscow при поддержке Европейского Союза выиграл грант и смог увеличить количество постов до трех, а работающих сиделок – до 12.

КТО БУДЕТ ЗАБОТИТЬСЯ О ВАШИХ РОДНЫХ

Известно, что пациенты быстрее идут на поправку, если получают хороший уход, больше внимания и не чувствуют себя забытыми и обделенными. Благодаря новой услуге, в ряде отделений ОКБ (в том числе ранней реабилитации острого инсульта, сосудистой хирургии, нейрохирургии и т. д.) медперсоналу помогают сиделки Центра «Доброе дело». Все они прошли вакцинацию от коронавируса и имеют специальную подготовку. Кроме того, в команде есть специалист с профильным психологическим образованием. График работы каждой сиделки – сутки через трое. По желанию пациентам выдаются GPS-часы с кнопкой SOS для экстренного вызова сиделки. В рамках проекта Центр закупил и предоставляет пациентам подмышечные костыли, шагающие ходунки, инвалидные коляски, ходунки-ролаторы, противопролежневые матрасы.

ЧЕМ ПОМОГУТ

Пациенты находятся под присмотром круглосуточно. В первый же день получения услуги их обеспечивают всеми необходимыми средствами для ухода. Все гигиенические процедуры, сопровождение на медпроцедуры, помощь в приеме пищи – в заботливых и профессиональных руках работников поста. Они следят за самочувствием пациента и в случае надобности обращаются за помощью к медперсоналу. Каждый день работник заполняет лист наблюдения, где указано, какие процедуры получил пациент, есть ли жалобы, какие пожелания высказывает, а также делаются личные заметки. Выполнение мелких поручений (закупка продуктов, лекарств, газет, уходовых средств) – тоже на их плечах.

Однако больному требуется не только уход, но и общение. Поэтому в ежедневной программе сиделок – поддержание беседы (чтение газет). Занятия, способствующие реабилитации после инсульта (совместное разгадывание кроссвордов, складывание пазлов, упражнения с тренажерами для рук) – привычное дело для специалистов Центра.

Чтобы родные могли пообщаться с пациентом и оценить его состояние, проводятся сеансы видеосвязи или, по желанию, видеозаписи занятий.

ПОЛОЖИЛИ ТРУБКУ - НАЧАЛИ РАБОТАТЬ

АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» официально несет обязательства и дает гарантии по оказанию качественных услуг. Договор может быть заключен в срочном порядке и без приезда в офис, то есть в электронном виде через мессенджеры. После заключения договора информацию про пациента тут же передают на пост. Сиделка берет подопечного под крыло, а родные могут предметно с ней общаться о своем близком.

Прочитать отзывы о работе сиделок АНО «Центра социальной помощи «Доброе дело» и оставить свой комментарий вы можете в официальной группе «ВКонтакте».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За время реализации программы с августа 2021 года помощь получили 108 человек.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Организатор социально-медицинского поста – 8-900-606-77-05;

Круглосуточный пост в ОКБ – 8-900-609-39-88.