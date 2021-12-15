Рязанский застройщик Мармакс создает новогоднее настроение на улицах города и во дворах

Фото: Мармакс

В 2021 году компания Мармакс сдала в эксплуатацию новый жилой комплекс «Достояние на Чапаева», вместе с ним благоустроив большую часть городской территории, установила уличные часы, уложила пешеходные дорожки клинкерной плиткой, высадила деревья и газон. Таким образом, появилось новое городское пространство, которому застройщик придаст еще и праздничную атмосферу.

Новогоднее оформление городских улиц - обязательная часть праздника. Прежде всего, украшаются центральные улицы, площади и другие общественные пространства, являющиеся местами притяжения горожан.

В первых числах декабря Мармакс установил светодиодную декоративную конструкцию высотой 3 метра и шириной 4 метра на пересечении улиц Пролетарская и Чапаева в виде одного из символов нового года, а также украсил высаженные ели вдоль улицы Чапаева. Сама декоративная конструкция установлена около уличных часов.

Фото: Мармакс

"Уверены, это место станет точкой притяжения для жителей квартала. Мы запустили конкурс на лучшее фото сделанное на фоне декоративной конструкции, в качестве призов мы приготовили фирменные подарки, которые будем разыгрывать каждую неделю до 19 января 2022. Достаточно сделать фото и выложить у себя в инстаграм пост или сторис отметив аккаунт компании @marmax.ru, - сообщили представители застройщика. - Мы считаем, что праздничная атмосфера - неотъемлемая часть Нового года. Она является не только дополнительным украшением города, но и положительно влияет на настроение людей. К тому же, в зимний период рано темнеет, на улицах необходимо больше света, и праздничная иллюминация отлично восполняет этот недостаток".

Дворы жилых комплексов Мармакса тоже приобретают новогоднее настроение, наряжаются новогодние ели, размещается иллюминация. Управляющая компания делает это в первых числах декабря, а убирает только в конце января. Например, двор в жилом комплексе «Наследие» неоднократно использовался как съемочная площадка для новогоднего ролика от компании рязанцам.

Город живет круглосуточно, люди должны чувствовать себя безопасно, и обилие света способствует этому. В каждом жилом комплексе Мармакса проектируется архитектурная подсветка, которая не только делает фасады выразительными в ночное время, но и делает улицы светлее.

Фото: Мармакс