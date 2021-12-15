Заместитель генерального директора по производству РКБ «Глобус» Юрий Заводчиков: Чтобы состояться в жизни и чего-то достичь, нужно много трудиться

Жизненный путь Юрия Леонидовича Заводчикова - пример верности предприятию и преданности выбранному делу.

Герой нашей публикации Юрий Заводчиков из числа тех специалистов, кому удалось пронести через всю жизнь верность юношеским мечтам и стремлениям. Его жизненный путь ясен, прям и честен. С ранних лет его увлекла техника, и следуя зову сердца, он закончил авиационный вуз, выбрал одно на всю жизнь место работы - Рязанское конструкторское бюро «Глобус». Здесь состоялся его карьерный рост от мастера производственного участка до заместителя генерального директора по производству

Первым делом - самолеты

А началось все с семьи и ее ценностей. Стремление к порядку и дисциплине, обостренное чувство ответственности, понятия долга и служения Родине вложили в воспитание Юрия Леонидовича его родители. Он родился в семье военнослужащего и первые годы жизни провел в белорусском городе Полоцке Витебской области. Его отец Леонид Иванович был участником Великой Отечественной войны, многие годы отдал армии, мама Нина Ивановна работала библиотекарем в гарнизонах, в которых проходил службу муж. Отца часто переводили из одного города в другой, и семья проехала с ним от Калининграда до Сахалина. Детям - сыну Юре и дочери Татьяне - часто приходилось адаптироваться к новым школам. Переезды закончились в Твери (в ту пору город Калинин), здесь Юрий окончил среднюю школу и поступил в институт.

- Я учился в Калининском политехническом институте целых два года, но уже не вспомню, как называлась моя специальность - что-то связанное с энергетикой. Мне было не очень интересно, и я принял решение пойти на срочную службу в Советскую армию, - вспоминает Юрий Леонидович.

Его с детства привлекали самолеты, авиамоделирование и решил не отступать от мечты:

- С 12 лет я мастерил модели самолетов, меня очень увлекало авиастроение. Из дерева делал модели планеров. У меня неплохо получалось, и самолеты планировали, когда я запускал их с крыши.

Срочную службу Юрий проходил техником самолета в авиационных войсках в Северокавказском военном округе. Тогда он и сделал свой жизненный выбор: после демобилизации в 1975 году вернулся уже в другой институт - Рыбинский авиационный технологический при знаменитом Моторостроительном заводе авиадвигателей, который в 1979 году окончил по специальности «авиационные двигатели». В институте не только определилась его дальнейшая судьба в профессиональном плане, но и сложилась личная жизнь.

Династия Заводчиковых

В студенческие годы Юрий Заводчиков познакомился с будущей спутницей жизни. Студентка авиаинститута Вера училась на том же курсе, но по другой специальности. Их пути пересеклись благодаря общим друзьям. Молодые люди начали встречаться, а после успешной сдачи госэкзаменов решили пожениться.

Возник вопрос совместного распределения, и когда появилось предложение работы для двоих молодых специалистов от Рязанского конструкторского бюро «Глобус», супруги Заводчиковы приехали в Рязань. В 1979 году Юрий Леонидович начал свой трудовой путь с должности мастера производственного участка. На «Глобусе» осуществилась его юношеская мечта: теперь он непосредственно участвовал в создании автоматизированных систем обслуживания и контроля бортового оборудования боевых самолетов, авиационных средств поражения, а также многого другого, что в общем виде называется военная техника. Вера Михайловна Заводчикова начала работу инженером-технологом, сейчас она - начальник бюро в отделе главного технолога.

Когда в семье повзрослели дети, Максим и Анастасия, они последовали примеру родителей и после окончания Рязанского радиотехнического университета стали иженерами. Сейчас их сын Максим Юрьевич - заместитель главного конструктора по гражданской продукции в РКБ «Глобус», дочь Анастасия Юрьевна помимо работы инженером, преподает хореографию во Дворце молодежи по своей второй специальности. Ее коллектив «Парадигма» известен в городе, в том числе по выступлениям на фестивале «Черный кот».

К династии Заводчиковых в коллективе предприятия все относятся с уважением.

От мастера до заместителя генерального директора

Карьера Юрия Леонидовича Заводчикова развивалась успешно, он прошел все ступени производственного роста: мастер, начальник технологического бюро, планово-диспетчерского бюро, начальник производства…

Он хорошо помнит и стабильные 1980-е годы, и тяжелые годы Перестройки 90-х. Тогда благодаря в том числе и его усилиям, умелой организации работ по взаимодействию цеховых, конструкторских служб и технологических подразделений была сохранена производственная база, ядро рабочего коллектива. Его собственный жизненный путь служит примером верности предприятию и преданности выбранному делу.

- Мне нравится в «Глобусе» стиль работы, подход руководства, дружный коллектив, поэтому за более чем 40 лет у меня ни разу не возникало мысли уйти с предприятия. В кризисные 90-е годы мы вместе выживали, а потом вместе с предприятием поднимались, - признается он.

В 2000-е годы РКБ было преобразовано в предприятие полного цикла. Важную роль в реализации серийных поставок сыграли техническое перевооружение и реконструкция объектов, на площадях которых осуществлялось производство и испытания автоматизированных систем контроля перспективных видов вооружений. Станочный парк был почти полностью модернизирован или заменен, созданы новые, оснащенные современным оборудованием рабочие места. Модернизация и замена оборудования и основных производственных фондов достигла 100%.

- За последние 10 лет абсолютно все оборудование на нашем предприятии заменено новым. Сейчас вы не найдете ни одного старого образца! В расширении производства нас сдерживает только дефицит производственных площадей, - отмечает Юрий Леонидович. - Большую помощь в развитии производства оказало руководство Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в состав которого конструкторское бюро было включено в 2007 году. По инициативе Корпорации и при его помощи «Глобус» вошел в Федеральную целевую программу по развитию ОПК. Благодаря этому в РКБ «Глобус» были построены и продолжают возводиться новые корпуса и вводятся в действие дополнительные производственные мощности.

Юрий Леонидович обращает внимание на строительство корпусов для производства печатных плат 5-го и 7-го классов и нового корпуса для производства устройств с использованием отечественных элементов микроэлектроники:

- В оборонной отрасли регулярно меняется тематика. Наше предприятие разрабатывает новые виды техники. Для их внедрения в производство требуется коренная перестройка элементной и производственной базы.

Запуск производственных корпусов печатных плат намечен на 2023 год, а в 2024-м планируется сдача корпуса микроэлектроники. В 2025-26 годах готовят к запуску механический корпус. Все эти проекты предусмотрены Программой инновационного развития предприятия.

Параллельно с оборонной «Глобус» развивает выпуск гражданской продукции по нескольким направлениям. В частности, идет производство сварочных аппаратов, электрозарядных станций и других нужных вещей.

- Наши разработчики регулярно посещают ведущие предприятия, перенимают передовой опыт, заключают договора на разработку со специализированными предприятиями. Также мы посещаем все профессиональные выставки - МАКС, «Электронмаш», «Металлообработка» и другие, - поясняет Юрий Леонидович.

«Коллектив вырос вместе со мной»

Под руководством Юрия Леонидовича в настоящее время находится несколько цехов, самостоятельных участков, отделов и бюро, в том числе бюро кооперации, которое занимается специфической деятельностью - размещением заказов и работ предприятия в сторонних организациях Рязани и других городов России.

- Коллектив вырос вместе со мной. С начала 2000-х годов его численность увеличилась в несколько раз. Мы набирали новых сотрудников сами. И на моих глазах из них выросли новые начальники цехов. Набирали молодых рабочих после школы, армии и учили новым специальностям. У нас самый лучший контингент! Даже среди рабочих у меня бывало более 50 процентов людей с высшим образованием. Из каждого можно вырастить хорошего специалиста, главное - желание человека. А тот, кто много работает и ставит цели, тот их и добивается. Наши сотрудники и машины покупают, и жилье, - отмечает Юрий Заводчиков.

Юрий Леонидович занимается отбором кадров несколько десятилетий и отмечает, что во все времена приходят молодые люди с разным уровнем знаний. Профессиональные компетенции важны, но, по признанию Юрия Леонидовича, и в рабочей среде эффективнее работают люди, которые закончили не только школу, но ссуз или вуз.

- Невозможно влезть в душу человека, который просто заполнил анкету. Когда мы отбираем кадры, то при собеседовании узнаем взгляды кандидата, стремления, желание работать. Если 50% людей, которых мы приняли на работу, состоялись, то, я считаю, результат положительный, объясняет свой подход руководитель.

Спорт, автомобили и дача

В декабре Юрий Леонидович Заводчиков отмечает 70-летний юбилей. Он по-прежнему верен профессии, продолжает руководить производством, успешно используя накопленные за прошедшие несколько десятилетий знания и опыт. Трудится с полной отдачей, а также находит время на любимые увлечения. Дважды в неделю, по вечерам, он традиционно совершает трехкилометровые пробежки в парке, также любит кататься на велосипеде. Его общение с природой на этом не заканчивается - он регулярно посещает любимую дачу в живописном Деулине, на берегу Пры. По его признанию, для их семьи - это райский уголок для любования природой, отдыха и восстановления сил, поэтому грядок с подрастающим урожаем там не найти. Вместе с женой они выращивают цветы и кустарники, занимаются стройкой, облагораживанием участка.

Еще одно его увлечение - автомобили, правда, к креслу водителя он шел довольно долго и впервые сел за руль только в 45 лет.

Юрий Леонидович находит время и для чтения, увлекаясь не только исторической и технической литературой, но и оценивая современных писателей. Например, из недавних открытий он упомянул книгу «Шантарам» Грегори Дэвида Робинсона, красочно описывающую жизнь Индии.

К слову о путешествиях - Юрий Леонидович с супругой побывали в Италии, Испании, Турции, и по-настоящему прониклись местным колоритом.

Супруги Заводчиковы следят и за театральными новинками, регулярно посещая Рязанскую областную филармонию и местные театры, а в прежние годы были завсегдатаями Большого театра и других столичных площадок.

В преддверии юбилея руководство и сотрудники АО «РКБ «Глобус» желают Юрию Леонидовичу крепкого здоровья и долголетия, оставаться таким же активным и жизнерадостным человеком, эффективным руководителем, способным добиваться высоких результатов на благо нашей Родины. А сам герой нашей публикации считает секретом своего успеха… обычное трудолюбие:

- Чтобы состояться в этой жизни и чего-то достичь, нужно много трудиться. Работать, работать и еще раз работать! Само собой ничего не приходит.