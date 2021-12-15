Карьер преткновения: чем может помешать жителям добыча песка в двух километрах от села Заокского

Земснаряд — техническое судно для добычи нерудных материалов, в том числе песка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рязань не может жить без скандалов. Реальный дефицит позитивных событий создает благоприятную почву для них. Зачастую стороны конфликтуют за природные ресурсы, территорию, комфортную среду обитания. И в этом случае, одной из противоборствующих сторон выступают защитники экологии. Причем правы они оказываются не всегда, как показывает практика. Можно вспомнить, как в свое время инициативная группа поднимала рязанцев на протесты против строительства канализационного коллектора из Канищева через пойму. Можно себе представить, как задыхался бы сейчас район, если бы коллектор тогда не был построен.

И вот новое противостояние - планируемая разработка песчаного месторождения на берегу Оки недалеко от села Заокского. Местные жители выступают против инвестора-добытчика, собирают подписи и выражают несогласие на публичных слушаниях. Естественно, защитники природы - на их стороне. Постараемся изложить суть вопроса без эмоций и соблюсти объективность.

Площадка под карьер готовилась более десяти лет

В 2008 году собственником земельных участков на левобережье Оки, западнее сел Заокское и Коростово, где сейчас планируется разработка песчаного карьера, становится некое ООО «Авангард». Это совсем не тот «Авангард», о котором все сейчас подумали - общество существует с 2007 года, а с 2015 года его учредителем становится Юрий Буряков, житель Заокского, ранее - руководитель рязанского подразделения ФГБУ «Канал имени Москвы». Земельные участки в районе будущего карьера были заблаговременно скуплены, в том числе, при содействии сельской администрации, как раз у местных жителей в течение нескольких предшествующих лет.

Покупались не просто так: в 2015 году Министерство природопользования и экологии Рязанской области выдало «Авангарду» лицензию на геологическое изучение в целях поиска и оценки месторождений строительных песков. Изучение и оценка месторождения показали наличие в излучине Оки у села Заокского высококачественного строительного песка в достаточном для промышленной добычи объеме. Изначальная цель Бурякова была обеспечивать необходимым сырьем ФГБУ «Канал имени Москвы», закупая его на своем же предприятии. Юрий Владимирович - опытный компетентный специалист, знающий свое дело и к тому же вхожий в сообщество жителей Заокского - «свой» человек. Нет сомнений, что задуманное ему бы удалось. Однако отношения с работодателем неожиданно разладились, свой пост в ФГБУ «Канал имени Москвы» он потерял, а самостоятельно найти средства на разработку уже разведанного месторождения без гарантированных заказов он не смог. Дело встало.

В 2018 году на Петербургском экономическом форуме подписывается соглашение о сотрудничестве и инвестициях между правительством Рязанской области и акционерным обществом «Порт Коломна».

Согласно соглашению, АО «Порт Коломна» должно создать транспортно-логистический комплекс с картами намыва песка и инфраструктурой в районе Борковского затона. Цель создания центра - круглогодичное обеспечение потребностей Рязанской области в высококачественном песке крупной фракции для изготовления бетонов, смесей, дорожных подсыпок из месторождения местного значения «Заокский».

17 апреля 2019 года ООО «Авангард» получает лицензию на пользование недрами для разведки и добычи строительного песка на открытом месторождении «Заокский» на срок до окончания 2030 года. Таким образом, АО «Порт Коломна» получает право на разработку этого месторождения. По нашим данным, в настоящее время собственником «Авангарда» является единственное физическое лицо, аффилированное с акционерным обществом.

На словах все выглядит довольно просто, на деле же это - разработка проекта, получение огромного объема разрешительной документации, включая согласования с минприроды, минсельхозом, минимуществом, главАПУ, исследования воздействия разработок на Оку и ее берега с соответствующими заключениями. Очевидно, что маленькой ООО-шке не под силу не только реализовать проект, но даже подготовить всю необходимую документацию.

Без экскаваторов и самосвалов - будут использоваться современные технологии

Самое время ближе познакомиться с технологиями разработки карьера. Без специалистов и представителей самого предприятия здесь не обойтись. Надо отдать должное руководству АО «Порт Коломна» - они откликнулись на наш запрос достаточно оперативно и подробно разъяснили суть реализуемого проекта.

При добыче песка будет использоваться технология гидродобычи. Звучит достаточно грозно, но на деле выглядит вполне гуманно. Предварительно снимается так называемый вскрышной слой - земля складируется тут же на участке. Для этого в район карьера по реке на баржах доставляется техника, сооружается водный подход к месторождению - своего рода временный мини-канал, в который заходит земснаряд и баржа. Путем размыва и намыва песчано-водной смеси земснаряд погружает ее на баржу. Загруженная песком баржа выходит в Оку, транспортируется в транспортно-логистический центр в Борках, где с помощью перегружателя передается на так называемую карту намыва. Там хранится уже высококачественный мытый песок высокой фракции.

Эта технология практически бесшумная и никакого беспокойства населению, по уверениям компании, не принесет. Добыча песка будет производиться в период навигации - с апреля по октябрь, отгрузка песка из Борок может осуществляться круглогодично. Автомобильные дороги для транспортировки техники и песка задействованы не будут. Срок разработки карьера - 6-7 лет, по окончании будет проведена рекультивация, включая засыпку временного водного подхода, весь вскрышной слой возвращается на место. Там, где не хватит грунта, будет образован рыбный пруд с уположенными задерненными берегами.

Для начала работ остался один шаг - перевод земельного участка в зону промышленного назначения. Наличие у ООО «Авангард» лицензии на пользование недрами и проекта рекультивации земель дает право на такой перевод. До этого момента всех все устраивало. И вот тут, после проведения всех подготовительных этапов, к процессу подключилось местное население.

Слушания прошли, разногласия остались

Для объективности постараемся привести здесь доводы обеих сторон. Надо признать, что все опасения местных жителей вполне оправданы и грамотно сформулированы.

- Ограничения по выпасу частного коровьего стада местного населения. Этот вопрос вообще не должен обсуждаться - пасти скот нужно на своих землях, земли «Авангарда» не предназначены для этого, в настоящее время они сдаются в аренду для производства сельхозпродукции.

- Работы по разработке карьера могут повлиять на изменение русла Оки. По этому поводу проводились инженерно-гидрологические работы компанией «Маком». Вывод - «разработка участка недр не окажет отрицательного влияния на уровневый режим и русловые процессы прилегающего участка Оки, так как динамическая ось потока проходит вдоль противоположного правого берега».

- Большегрузные самосвалы разобьют все дороги сельского поселения. На самом деле это, на наш взгляд, самая серьезная претензия населения. Но, как уже указывалось, здесь тоже все предусмотрено - дороги при разработке карьера вообще не будут задействованы, все будет транспортироваться по реке.

- В период высокого разлива существует угроза размыва отвалов вскрышного плодородного грунта на частные участки пастбищ жителей села. Здесь «Порт Коломна» ссылается на проектную документацию, в соответствии с которой предусмотрено безопасное размещение отвалов на специально отведенных для этого площадях. Отступ составит 25 метров.

- Жители высказывали сомнения, что если геодезические отметки их частных участков находятся ниже уровня реки Оки, то при разработке карьера они могут подтопляться. Предварительно проводились инженерно-геодезические исследования, которые показали, что «отметка уреза воды Оки составляет 91,3 м по Балтийской системе высот 1977 года, а средняя отметка почвы на границе месторождения со стороны прилегающих частных участков составляет 98 м» без перепадов высот. Другими словами, подтопления не будет.

- «Порт Коломна» - московские бизнесмены, им наши проблемы не интересны, для них главное - деньги. Здесь компания поясняет, что серьезно относится к своей репутации, созданной за 160 лет безупречной работы. Она уже ведет бизнес в регионе, и никаких нареканий к ее деятельности не было. И обещает, что не будет.

- Экологи считают, что подобные проекты должны реализовываться после глубокого научного анализа. Этот вопрос должен быть адресован, скорее, Министерству природопользования Рязанской области, выдавшему лицензию на производство работ. При согласовании лицензии как раз и должен был производиться глубокий анализ, и он наверняка производился. У нас нет оснований сомневаться в этом. Кроме того, руководство АО «Порт Коломна» готово предоставить всем заинтересованным сторонам результаты заключения всех необходимых экспертиз и исследований.

- По заключению экспертов ООО «Арта», карьер не может существовать в этом месте, поскольку не соответствует ряду положений законодательства РФ. Руководство компании считает, что разработка карьера соответствует всем положениям законодательства, а выводы эксперта не учитывают особенностей реализации данного проекта. Кроме того, экспертиза ООО «Арта» была заказана с определенной целью, поэтому включает в себя трактовки закона в выгодном для заказчика свете. Здесь, на самом деле, вопрос непростой, требует юридического анализа. Но в пользу «Порта Коломна» можно привести опять же позицию министерства природопользования и всех ведомств, согласовавших проект - наверняка юридическая экспертиза была проведена досконально.

На этом доводы жителей Заокского и экологов, в основном, исчерпываются. Читатель может сделать свой вывод, но по мнению журналистов, проводивших расследование, все сомнения местного населения компания своими разъяснениями должна рассеять. Мы не обнаружили объективных причин, кроме эмоций и принципиальной позиции части экологического сообщества «никого не пущать», которые могли бы существенно навредить природе за пределами разрабатываемого карьера. Мало того, после окончания добычи и рекультивации пруд и земля вокруг могут стать центром развития туризма - одна из рязанских фирм рассматривает возможность организации там гольф-клуба.

«Порт Коломна» - многопрофильное речное транспортное предприятие, ведущее свою историю с 1858 года. Предприятие осуществляет, в том числе, добычу нерудных материалов (речной песок, песчано-гравийная смесь). К этому времени акционерное общество уже не новичок в Рязанской области. В 2014 году АО «Порт Коломна» приобрело обанкротившееся предприятие ООО «Порт Касимов», которое было восстановлено, и созданное на его базе ООО «Касимовский порт» успешно работает. Успешная реализация проекта по возрождению предприятия в Касимове позволило АО «Порт Коломна» вести работу по расширению своей деятельности в Рязанской области, для чего было приобретено несколько предприятий аналогичного профиля в Рязани, включая и ООО «Авангард».

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Общая площадь участка 138 га, из него будет использоваться под карьер только 34,6 га, то есть 24,7%. Остальное - водоохранная зона и зона для временного хранения грунта от вскрышных работ. Компания уже вложила в реализацию проекта свыше 190 миллионов рублей, общий объем инвестиций оценивается в 225 миллионов. 30 апреля 2019 года заместитель генерального директора АО «Порт Коломна» провел презентацию инвестиционного проекта «Создание транспортно-логистического центра» Борки» с использованием месторождения местного значения «Заокский» на совещании в Рязанском районе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ложка дегтя в конце истории

Вокруг этой истории крутится довольно много слухов. Например, что инициаторами воздействия на население села Заокского являются бывшие сотрудники «Авангарда», а также что руководству «Порта Коломна» поступали предложения от неназванных лиц о покупке земель на месторождении вместе с понесенными затратами. При этом звучала фраза: «А с местными мы договоримся». Если это действительно так, то история приобретает очень некрасивый оттенок: запятнанным может оказаться не только правительство области, но и экологи с безупречной доныне репутацией, а в конечном проигрыше - те самые жители Заокского, от имени и за спиной которых сейчас вершатся сомнительные дела. Тогда уж точно их дороги будут разбивать грузовики с песком.