Опубликован список улиц Рязани, где планируют заменить, построить и восстановить освещение

Появился список улиц Рязани, где планируют заменить, построить и восстановить освещение Фото: АЛЕКСАНДРОВ Николай.

Администрация города опубликовала заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно документу, власти планируют предусмотреть деньги на восстановление и строительство освещения по следующим улицам:

- улица Сельских Строителей - замена перегоревших светильников и установка новых на имеющиеся опоры в микрорайоне Недостоево;

- проезд от дома №11 по улице Тимакова до дома №31а по ул. Новоселов – восстановление освещения;

- улица Старое Село от дома №82 до улицы Большая – восстановление освещения;

- пешеходный мост улица Старое Село до улицы Сережина гора – восстановление освещения;

- в поселке Карцево у домов №№30, 32,76 – ремонт уличного освещения;

- в поселке Мирный: улица Дорожная, дом №34б; улица Лесная, дома №№67, 71, 86, 87 - ремонт уличного освещения;

- в поселке Соколовка: улица Озерная, дома №№2, 16, 20 - ремонт уличного освещения;

- улица Новоселов, дом №58, корп. 6 (у детской площадки) - ремонт уличного освещения;

- Заводской проезд, дом №6а - обустройство освещения территории дома и обустройство освещения на подходе к дому;

- улица Вокзальная №28 - освещение двора.

Строительство новых и восстановление неработающих сетей освещения планируется по следующим адресам в Рязани:

- пешеходная дорожка вдоль домов №№22, 23, 24, 25, 26 по улице Белякова;

- пешеходная дорожка от остановки «Забайкальская улица» до детского сада №31 и далее до дома №25;

- от детского сада №31» и до дома №27 по улице Белякова;

- пешеходная зона улицы Авиационная (аллея в военном городке);

- во дворах домов №№30, 31, 32, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22 по улице Белякова;

- во дворах домов №№18, 19, 20, 21, 10, 9, 2 по улице Забайкальской;

- улица Березняковская, дома №№10, 24, 26, 40, 46, 60;

- улица Дашковская, дома №№5, 13, 15б, 28, 44;

- улица Почтовая, дома №№11/2, 10А, 17, 18, 19, 24, 28, 58, 59, 61, 57 – детская площадка;

- улица Хиринская, дома №№12, 14, 20, 21, 40;

- улица Шаповская, дома №№62, 68, 70, 72;

- 2-й Почтовый проезд, дом №5;

- улица Животноводческая, дома №№20, 24, 46а;

- Животноводческий проезд, дома №№2, 3, 4, 11, 16, 18, 20, 38;

- 5-й Аллейный проезд полностью;

- улица Октябрьская, дом №58 кор. 1;

- улица Октябрьская, дом №62 (около стоматологии №2);

- улица Магистральная, дом №14 кор. 1;

- улица Бронная, дом №4.

Построить сети наружного освещения в Рязани планируют по следующим адресам:

- улица Качевская, дом №15, корп. 2, дом №34 корп. 5, дом №36 корп. 2;

- улица Декабристов;

- улица Никуличинская;

- улица Рязанская, дом №47/118;

- 3-Нефтезаводской проезд, дом №9;

- Куйбышевское шоссе, дом №7;

- Голенчинское шоссе, дом №85-90.

Освещение тротуаров, пешеходных зон и дворов планируется по следующим адресам на улице Черновицкой:

- в районе дома №36;

- в районе дома №38 корп. 1;

- в районе дома №38, корп. 2;

- в районе дома №38.

Внутридворовое освещение планируют обустроить по следующим адресам:

- улица Бирюзова, дом №29 корп. 1;

- улица Интернациональная, дом №27 корп. 2;

- улица Бирюзова, дом №12.

Кроме того, в документе указано, что сети уличного освещения по улице Толстого на участке от улицы Островского до улицы Гоголя работают в штатном режиме. Для устройства освещения подхода к спортшколе «Антей» со стороны проезда Островского необходимо разработать проектную документацию и выполнить работы по строительству сетей уличного освещения. Возможность выполнения работ рассмотрят в плановом периоде 2023 и 2024 годов.

Ранее сообщалось, что для замены освещения в Рязани мэрия приобретет по договору лизинга 17397 светильников. Контракт планируется заключить в январе 2022 года, а монтировать – с марта по август (читать подробнее).

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