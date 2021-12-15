Опубликован список улиц Рязани, где планируют заменить, построить и восстановить освещение

Появился список улиц Рязани, где планируют заменить, построить и восстановить освещение Фото: АЛЕКСАНДРОВ Николай.
Администрация города опубликовала заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Рязани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно документу, власти планируют предусмотреть деньги на восстановление и строительство освещения по следующим улицам:
- улица Сельских Строителей - замена перегоревших светильников и установка новых на имеющиеся опоры в микрорайоне Недостоево;
- проезд от дома №11 по улице Тимакова до дома №31а по ул. Новоселов – восстановление освещения;
- улица Старое Село от дома №82 до улицы Большая – восстановление освещения;
- пешеходный мост улица Старое Село до улицы Сережина гора – восстановление освещения;
- в поселке Карцево у домов №№30, 32,76 – ремонт уличного освещения;
- в поселке Мирный: улица Дорожная, дом №34б; улица Лесная, дома №№67, 71, 86, 87 - ремонт уличного освещения;
- в поселке Соколовка: улица Озерная, дома №№2, 16, 20 - ремонт уличного освещения;
- улица Новоселов, дом №58, корп. 6 (у детской площадки) - ремонт уличного освещения;
- Заводской проезд, дом №6а - обустройство освещения территории дома и обустройство освещения на подходе к дому;
- улица Вокзальная №28 - освещение двора.
Строительство новых и восстановление неработающих сетей освещения планируется по следующим адресам в Рязани:
- пешеходная дорожка вдоль домов №№22, 23, 24, 25, 26 по улице Белякова;
- пешеходная дорожка от остановки «Забайкальская улица» до детского сада №31 и далее до дома №25;
- от детского сада №31» и до дома №27 по улице Белякова;
- пешеходная зона улицы Авиационная (аллея в военном городке);
- во дворах домов №№30, 31, 32, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22 по улице Белякова;
- во дворах домов №№18, 19, 20, 21, 10, 9, 2 по улице Забайкальской;
- улица Березняковская, дома №№10, 24, 26, 40, 46, 60;
- улица Дашковская, дома №№5, 13, 15б, 28, 44;
- улица Почтовая, дома №№11/2, 10А, 17, 18, 19, 24, 28, 58, 59, 61, 57 – детская площадка;
- улица Хиринская, дома №№12, 14, 20, 21, 40;
- улица Шаповская, дома №№62, 68, 70, 72;
- 2-й Почтовый проезд, дом №5;
- улица Животноводческая, дома №№20, 24, 46а;
- Животноводческий проезд, дома №№2, 3, 4, 11, 16, 18, 20, 38;
- 5-й Аллейный проезд полностью;
- улица Октябрьская, дом №58 кор. 1;
- улица Октябрьская, дом №62 (около стоматологии №2);
- улица Магистральная, дом №14 кор. 1;
- улица Бронная, дом №4.
Построить сети наружного освещения в Рязани планируют по следующим адресам:
- улица Качевская, дом №15, корп. 2, дом №34 корп. 5, дом №36 корп. 2;
- улица Декабристов;
- улица Никуличинская;
- улица Рязанская, дом №47/118;
- 3-Нефтезаводской проезд, дом №9;
- Куйбышевское шоссе, дом №7;
- Голенчинское шоссе, дом №85-90.
Освещение тротуаров, пешеходных зон и дворов планируется по следующим адресам на улице Черновицкой:
- в районе дома №36;
- в районе дома №38 корп. 1;
- в районе дома №38, корп. 2;
- в районе дома №38.
Внутридворовое освещение планируют обустроить по следующим адресам:
- улица Бирюзова, дом №29 корп. 1;
- улица Интернациональная, дом №27 корп. 2;
- улица Бирюзова, дом №12.
Кроме того, в документе указано, что сети уличного освещения по улице Толстого на участке от улицы Островского до улицы Гоголя работают в штатном режиме. Для устройства освещения подхода к спортшколе «Антей» со стороны проезда Островского необходимо разработать проектную документацию и выполнить работы по строительству сетей уличного освещения. Возможность выполнения работ рассмотрят в плановом периоде 2023 и 2024 годов.
Ранее сообщалось, что для замены освещения в Рязани мэрия приобретет по договору лизинга 17397 светильников. Контракт планируется заключить в январе 2022 года, а монтировать – с марта по август (читать подробнее).
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