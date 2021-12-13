Кишечная палочка и 1 млрд молочнокислых бактерий: какая сметана в Рязани безопаснее и вкуснее

У большинства рязанских образцов показатель кислотно-жирового состава был в норме но... Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Среди молочных продуктов сметана не настолько популярна, как, например, творог и кефир - все-таки ее редко едят в чистом виде в больших количествах. Обычно этот продукт используют в качестве соуса - добавляют в щи, борщ, солянку, поливают голубцы, сырники… Некоторые используют как салатную заправку - вместо майонеза.

Сейчас на прилавках рязанских магазинов можно встретить сметану разных производителей - как местных, так и иногородних. От обилия рябит в глазах. Но вся ли сметана соответствует стандартам качества и безопасности? Это нам и предстояло выяснить.

Купили, налили, отвезли…

Казалось бы, что может быть проще в наше время, чем купить сметану. Но важно выбрать качественный и безопасный продукт. Показателем качества является кислотно-жировой состав, позволяющий определить, не использовались ли заменители молочного жира - например, суспензия говяжьего жира-сырца или пресловутое пальмовое масло, а также наличие нужного количества молочнокислых бактерий. Среди маркеров безопасности - отсутствие опасных микроорганизмов (стафилококка, сальмонеллы, кишечной палочки и т. п.) и непревышение максимально допустимых значений по грибкам (дрожжам и плесени).

Для анализа безопасности в лабораторию надо привозить продукты в заводской таре (чтобы никто не обвинил нас, что мы сами занесли заразу), а для проверки качественных показателей - можно в обезличенном. Поэтому надо брать по две емкости продукта от каждого производителя.

По одному образцу отправились в редакционный холодильник, а другие были обезличены - перелиты в промаркированные емкости. Заодно появилась возможность визуально оценить то, что мы купили.

1. «Жито»: белая, довольно густая.

2. «Мурмино»: белая, жиже житовской.

3. «Старожилово»: белая, гуще мурминской, но ложка не стоит.

4. «Проня»: белая, водянистая, кремообразной консистенции. Но надо отметить, что это сметана не 20%, а 15% жирности, и поэтому она должна быть более жидкой априори.

5. «Своя деревня»: белая, с комочками, но довольно густая.

6. «Амка»: белая, густая до такой степени, что ложка стоит.

7. «Тума»: желтоватая, самая жидкая из всех образцов. Как в моем детстве!

8. «Эконива»: белая, походит на мягкий творог, вываливается пластами.

9. «Простоквашино»: белая, походит на продукцию «Эконивы».

Затем отвезли все образцы на экспертизу в областную ветлабораторию. Что поразило - у разных производителей разный срок годности сметаны - от трех дней до месяца. Почему такой разброс?

- Срок годности сметаны ГОСТом не регламентирован, - говорит эксперт по молоку и молочной продукции рязанской областной ветлаборатории Григорий Заболотин. - Устанавливая его, производитель берет на себя обязательство, что в течение этого времени, при соблюдении условий хранения, продукт не испортится. Так что он может установить его хоть год, но выдержит ли его продукт?

Кроме сметаны, в лабораторию были сданы по одному образцу творога и молока (см. подверстку «Информация к размышлению» - Ред.).

Вскрытие покажет!

Через 10 дней пришли результаты лабораторного исследования. Что они показали?

Безопасность. Сальмонелл и стафилококков не обнаружили ни в одном образце, что, безусловно, радует. Показатели дрожжей и плесени также были в норме, только у «Своей деревни» оказались близки к максимально допустимым значениям - но опять-таки в пределах допустимого. И считать это недочетом ни в коем случае нельзя. А вот кишечную палочку обнаружили у того же производителя, у которого месяцем ранее эксперты нашли ее в молоке - у ООО «Мурминское». К остальным производителям претензий не было.

Пищевая ценность. Показатели молочнокислых бактерий у всех оказались больше минимальных значений (максимальное не регламентируется), причем самый высокий показатель, 1 МИЛЛИАРД (при минимуме в 10 млн) был у сметаны из поселка Тума. Но не опасно ли такое превышение?

- Значение количества молочнокислых бактерий в сметане имеет минимальное предельное значение, - говорит эксперт-товаровед Елена Аксенова. - При значении показателя ниже минимального предела (не менее 1,0х107 КОЕ/г) качество продукта ухудшается. В то время как существенное содержание количества молочнокислых микроорганизмов улучшают вкусо-ароматические свойства сметаны, активизируют обмен веществ, подавляют жизнедеятельность гнилостных микроорганизмов, участвуют в формировании иммунитета. Такой продукт отличается более высоким содержанием витаминов группы В, который частично синтезируется микрофлорой закваски.

Натуральность. У большинства образцов показатель кислотно-жирового состава был в норме. Но у «Амки» и «Простоквашина» оказались немного заниженными показатели стеариновый кислоты. Фальсификат? Отнюдь!

- Такое небольшое отклонение произошло, скорее всего, из-за особенностей зимнего кормления коров, - считает Григорий Заболотин. - О фальсификате в данном случае речи быть не может.

Но несоответствие стандарту налицо, поэтому данные производители не попали в оценочный рейтинг, наряду с мурминской сметаной.

Самые лучшие результаты, близкие к идеальному молочному жиру, показали производители из Тумы (ООО «ОптТорг») и Рыбного («Своя деревня»). Но с первым производителем оказалось не все так гладко (см. подверстку «Информация к размышлению» - Ред.).

Сметана поможет похудеть?

Скоро Новый год, и его традиционным символом является салат «Оливье», который заправляют майонезом. Но сметана может стать прекрасной альтернативой «Провансалю», и вкус салата будет более мягкий и нежный. Тем более что такая замена практиковалась в Рязани вплоть до середины 90-х. Сметана была в магазинах практически всегда, а вот майонез не только был дефицитом, кроме короткого периода 85-89-х годов, так еще и отвратительного качества - из-за использования в нем нерафинированного растительного масла и дрянного уксуса имел сильный кисло-острый вкус и специфический «аромат», который далеко не каждому был по душе.

К тому же майонез очень калорийный, и именно на него приходится 2/3 калорий в традиционном салате. А если заменить его на сметану, ведь калорийность ее в три раза ниже майонезной, то «Оливье» может стать почти диетическим блюдом.

Информация к размышлению

По итогам каждого года наша редакция награждает предприятия - победителей экспертиз почетными дипломами. Со своей стороны, мы привыкли доверять результатам экспертиз, а в случае выявления нарушений - словам представителей предприятий, заверяющих, что они исправят допущенные ошибки. Но есть предприятия, злоупотребляющие нашим и читательским доверием.

ООО «Мурминское» не раз становилось обладателем таких дипломов. Да, по кислотно-жировому составу их сметана могла оказаться в призерах рейтинга. Но показатели безопасности подкачали - обнаружена кишечная палочка. Уже во второй раз. В первый это произошло месяц назад во время проверки молока этого производителя на микробиологию. В разговоре с нашим корреспондентом директор этого предприятия уверял, что это недоразумение и во всех цехах проведут генеральную уборку и санобработку.

Мы донесли его слова до наших читателей. Но сдали молоко на экспертизу повторно. И надо же, в нем, как и в сметане этого производителя, вновь обнаружили кишечную палочку. Налицо обман.

Другой герой - тумский молокозавод. В апреле уходящего года его творог произвел фурор - оказался не просто самым натуральным, а практически идеальным по всем показателям.

- Не может такого быть! Мы знаем, как его делают! - не поверили результатам тумчане.

В ноябре мы провели повторную экспертизу этого продукта.

- Ваш творог оказался откровенным фальсификатом, - заявили нам в лаборатории, - причем именно растительными жирами.

В акте лаборатории из 16 жирных кислот только 3 соответствовали норме, и то это были кислоты, содержание которых меньше процента.

Поэтому мы теперь берем за правило - через некоторое время отдавать на повторную экспертизу победителей и аутсайдеров. Вдруг их результат был случайностью?

Как гласит русская пословица, доверяй, но проверяй.

Мнение диетолога

- Сколько можно съесть сметаны?

Нина Срослова, врач-диетолог, кандидат медицинских наук:

- Сметана относится к кисломолочным продуктам, производимым из натурального термически обработанного молока с использованием специальных заквасок. Сметану готовят из сливок с помощью специальной закваски на смешанных культурах молочнокислых бактерий. Содержание жира в сметане высшего сорта 36%, в сметане первого сорта жира 30%, второго сорта - 25%. Доброкачественная сметана имеет белый или слегка желтоватый цвет, легкий кисломолочный вкус, без крупинок и комков.

В соответствии с рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, в год на одного человека потребление сметаны и сливок с жирностью 10-15% должно составлять 3 кг. Можете разделить на 365 дней в году - получается 8 г в день. Но ведь вы же едите ее не каждый день. Поэтому проще посмотреть, сколько у вас уходит в месяц.

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