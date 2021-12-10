Как изменится стоимость жилья до конца года

ГК Стройпромсервис

Уже к концу года ипотека может подорожать, и не исключено, что ставки в начале 2022 года станут двузначными на все ипотечные программы. Сказывается отложенный эффект от регулярного повышения ключевой ставки. На фоне возможного повышения ставок появляется главный вопрос: что будет с ценами на недвижимость и где сейчас выгоднее всего купить квартиру?

Имя, которому доверяют

Если сравнить предложения рязанских популярных застройщиков, то, по данным экспертов, сегодня, пожалуй, самые выгодные цены на квартиры в новостройках города представлены в жилых комплексах «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы» от группы компаний «Стройпромсервис».

Группа компаний «Стройпромсервис» - имя, которому доверяют уже 27 лет. Меньше чем за год компания не только запустила продажи сразу нескольких новых домов в рамках комплексов, но и значительно улучшила технические и инженерные решения в строительстве.

Совсем недавно были открыты продажи новой очереди строительства в ЖК «Шереметьевский квартал». Сегодня на фоне повышенного спроса застройщик приготовил к продаже дополнительный пул квартир в 14-й очереди ЖК «Шереметьевский квартал». Что это значит? Открыты к продаже ранее недоступные планировки. Еще больше выбора! Но самое главное - цена! До конца декабря действует скидка на квартиры - 5000 рублей/м2.

Минимальные значения при выгодных ипотечных ставках

В комплексе ЖК «Шереметьевский квартал» представлены дома с улучшенными характеристиками:

- уже готовая инфраструктура, которую не надо ждать годами;

- дома из теплого кирпича;

- более 30 вариантов квартир классических и смарт планировок, от студий до 3-комнатных;

- индивидуальное отопление и сниженные коммунальные тарифы, которые действуют на территории комплекса;

- обновленные инженерные решения;

- панорамное остекление в пол у квартир с видом на Оку.

При всех преимуществах строящегося жилья его стоимость держится на доступном уровне, а разница в цене с ЖК в нескольких минутах езды от «Шереметьевского квартала» достигает одного миллиона рублей.

Сейчас в 14-й очереди ЖК «Шереметьевский квартал» действует стартовый этап продаж, и цены на квартиры пока еще держатся на минимальных значениях при выгодных ипотечных ставках. Главное - успеть приобрести жилье по доступной цене до очередного повышения ключевой ставки ЦБ.

Куда звонить?

Узнайте больше о комплексах компании и предложении на сайте или по телефону 8 (4912) 247-000.

ГК Стройпромсервис

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