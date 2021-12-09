Сасовские общественники выиграли более миллиона рублей грантов разных уровней

Летний читальный зал в городе Сасово, организованный НКО в рамках проекта «Открытая книга».

За всю историю участия некоммерческих организаций (НКО) города Сасово в конкурсах это рекордное число проектов-победителей. Сумма полученных грантов тоже бьет всерекорды.

Сразу 3 проекта местных НКО стали победителями федеральных конкурсов. Средства на их реализацию предоставлены из президентского фонда.

Патриотическое воспитание

Самый крупный грант - «Мы этой памяти верны» - получил поддержку в размере 276 тысяч рублей. Благодаря финансированию из Фонда президентских грантов «Союз ветеранов боевых действий» смог благоустроить территорию у памятника Памяти воинов, выполнявших интернациональный долг в республике Афганистан, и установить там камеры видеонаблюдения. Эта же организация выиграла региональный конкурс, в рамках которого продолжила обустройство музея воинов-интернационалистов и патриотическое воспитание допризывной молодежи.

Большое внимание в Сасове уделяют и культуре. Общественная организация по ее развитию тоже выиграла президентский грант - 220 тысяч рублей. Председатель НКО Юлия Аксенова рассказала, что в рамках проекта «Открытая книга» удалось привлечь к чтению даже тех, кто делать этого не любил совсем.

- На базе детской библиотеки мы создали летний читальный зал. Он был передвижным, поэтому путешествие по страницам книг проводили на свежем воздухе в игровой форме. Организовывали работу литературных станций. Для их успешного прохождения нужно было найти ответы на страницах книг. И дети, и взрослые с удовольствием участвовали в игре, где проявляли эрудицию, смекалку и находчивость. Подобные акции проводили по несколько раз за неделю, - поделилась руководитель проекта.

Активно в Сасове развивается и волонтерство. Особенно это стало заметно в пандемию, когда десятки горожан бросили все силы на помощь медицинским работникам и пациентам ковидного центра. Помощь оказывали все от руководителей организаций и предпринимателей до школьников и студентов. В стороне не оставался и городской Центр добровольческой помощи. А еще эта общественная организация сумела выиграть областной конкурс с привлечением средств из Фонда президентских грантов. Председатель центра Татьяна Панферова отметила, что почти 168 тысяч рублей направлены на реализацию проекта «Славный сын земли Рязанской»:

- Спектр нашей работы невероятно широк. В том числе мы считаем своим долгом обратить внимание на патриотическое воспитание молодежи. Сейчас работаем над документальным фильмом о нашем знаменитом земляке Николае Федоровиче Макарове, организовываем экспозицию о нем в краеведческом музее, готовим подарочный альбом. А 9 мая, в день рождения конструктора-оружейника, организуем встречу с молодежью города и все вместе возложим цветы к его памятнику, - рассказала о проекте Татьяна Панферова.

Социально значимые проекты

Впервые в этом году сасовские НКО принимали участие в конкурсе социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Его проводила Объединенная металлургическая компания. Сразу две общественные организации сумели стать победителями конкурса и получить субсидии на реализацию социально значимых проектов.

Региональные гранты помимо Союза ветеранов боевых действий получили Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил и местное отделение Общества инвалидов. Еще 6 проектов НКО стали победителями муниципального конкурса. Глава администрации города Евгения Рубцова оказала им поддержку на общую сумму 250 тысяч рублей. Среди проектов создание аудиокниги историй межнационального взаимодействия, социокультурная реабилитация инвалидов по зрению, путешествие инвалидов по городам России и т. д.