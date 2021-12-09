Президиум Генсовета «Единой России» утвердил состав комиссии по развитию Восточной Сибири

Фото: ЕР

8 декабря на заочном заседании президиума Генсовета партии был определен состав комиссии по развитию Восточной Сибири. По поручению президента Владимира Путина ее возглавляет министр обороны Сергей Шойгу.

В состав комиссии вошли 28 человек: директор департамента регионального развития правительства Василий Анохин, губернатор Омской области Александр Бурков, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, председатель Наблюдательного совета ООО «Компания «базовый элемент», президент ОК «РУСАЛ», президент En+Group Олег Дерипаска, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Дроздов, председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков, член Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Виктор Зубарев, член Высшего совета «Единой России», вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, член президиума Генсовета «Единой России», сенатор, Герой РФ Александр Карелин, председатель Московского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Николай Касимов, заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, вице-президент Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» Артем Манукян, заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя правительства Ильнар Мирсияпов, председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина, заместитель председателя правительства Александр Новак, руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС Владислав Онищенко, старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт Константин Полунин, генеральный директор — председатель правления, президент ПАО «ГМК «Норильский никель», президент ЗАО «Холдинговая компания ИНТЕРОСС» Владимир Потанин, генеральный директор и председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин, секретарь Забайкальского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Скачков, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Сокол, губернатор Красноярского края Александр Усс, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина было создано пять профильных комиссий Генсовета партии, основная цель которых – реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России».

Идею Сергея Шойгу о новых городах также поддержал глава государства и поручил проработать эту инициативу. На встрече Владимира Путина с представителями «Единой России» она вошла в предложения Съезда партии. Речь идет о развитии сибирских макрорегионов и всей страны. Промышленные центры могут быть созданы между Братском и Красноярском, в Южной Сибири, районе Канска и Лесосибирска. Главной задачей властей при реализации этих проектов министр обороны Сергей Шойгу назвал обеспечение стабильного налогового режима и транспортной доступности, грамотное территориальное планирование и возведение базовой инфраструктуры.

Планы строительства научно-промышленных центров связаны с программами освоения ресурсной базы и развития транспортных сетей.

На правах рекламы.