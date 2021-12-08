Где лучше всего провести сезонную техническую подготовку грузовых автомобилей к зиме?

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Чтобы обеспечить надежную эксплуатацию грузового автомобиля в зимний период, необходимо провести сезонную техническую подготовку. В нее входит целый комплекс работ: контрольно-диагностических, регулировочных, смазочных и крепежных. Поэтому в этом деле важно доверять профессионалам. О каждой составляющей сезонного техосмотра нам рассказали в специализированном сервисном центре «РязаньСкан».

Проверка аккумуляторных батарей

Во время низких температур аккумуляторные батареи должны обеспечивать максимально возможную производительность. Как показывает опыт, если имеются малейшие проблемы с зарядом, желательно заменить старые аккумуляторы на новые. Только так можно гарантировать быстрый запуска холодного двигателя каждый день.

Проверка отопительной системы

Немаловажную роль зимой играют проверка, ремонт и регулировка автономной отопительной системы автомобиля, которая позволяет поддерживать в кабине оптимальный температурный режим. Стабильная работа печки – это гарант комфорта и железная защита от переохлаждения в случае непредвиденной остановки на зимней дороге.

Проверка охлаждающей и омывающей жидкостей

Также во время сезонного обслуживания грузового автомобиля необходимо проверить антифриз. Со временем присадки незамерзающей жидкости теряют свои свойства и в них активизируются коррозийные процессы. Поэтому еще в конце осени необходимо тщательно промыть охлаждающую систему и залить в нее новую незамерзающую при низких температурах жидкость.

Не стоит забывать и про омыватель для стекла. Заледеневшая в омывательной системе вода может стать причиной плохого обзора на дороге. И воздержитесь от поливки лобового стекла кипятком! В большинстве случаев это приводит к появлению трещин. Чтобы не доводить дело до такой ситуации, стоит заранее позаботится о наличии незамерзающего состава в омывательном бачке.

Диагностика топливной системы двигателя

Диагностические тесты топливной аппаратуры необходимы, чтобы выявить малейшие технические неисправности топливной системы грузового автомобиля. Для этого датчики и измерительные приборы подключаются к рабочим узлам газового или дизельного двигателя. Если найдена утечка топливных магистралей, она сразу же устраняется. Это существенно повышает выдаваемую рабочую мощность мотора, снижает расход топлива и обеспечивает стабильность работы двигателя в условиях низких температур.

Диагностика тормозных колодок, проверка системы на наличие утечек воздуха. Слив конденсата из воздушных ресиверов

Причиной большинства аварий в зимний период становится длинный тормозной путь на скользкой дороге. Оттого неотъемлемой частью сезонного обслуживания становится диагностика тормозных колодок и их обязательная замену в случае максимально допустимого износа. Тормозная система, в свою очередь, проверяется на наличие утечек воздуха, выполняется слив конденсата из воздушных ресиверов.

Образование конденсата – нежелательное, но естественное и неизбежное явление при эксплуатации грузового автомобиля. Это побочный продукт сжатия воздуха, который важно удалять, потому как он провоцирует:

- интенсивную коррозию металлических элементов,

- появление налета из твердых частиц и масел,

- возникновение простоев в работе и незапланированного ремонта,

- главное - критическое нарушение функционирования системы.

Смазка замков

Обледенение замков, пусть и опасности как таковой не несет, может доставить неприятности при плохих погодных условиях. Для предотвращения замерзания замочных скважин на дверях и для беспрепятственного попадания внутрь кабины стоит позаботиться о смазке механизмов, а при выявлении любых механических повреждений – об их полной замене.

Заказать проведение сезонного техосмотра можно в специализированном сервисном центре «РязаньСкан».

Грамотные специалисты быстро и качественно выполнят диагностические и ремонтные работы, проконсультируют относительно правильной эксплуатации грузового авто во время осенне-зимнего сезона. Обращение к опытным мастерам сэкономит ваше время и деньги, позволит безопасно и полноценно использовать автомобиль, независимо от внешних погодных факторов.

Сайт сервисного центра «РязаньСкан» - www.scania.com/ru/ru/ryazanscan.html

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