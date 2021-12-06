Победив в конкурсе рисунков, юная рязанка получила особенный портрет

Победительница конкурса "КП-Рязань" Дарья Куликова с мамой Яной.

19 октября - 11 ноября в нашем сообществе «Новости Рязани - KP.RU» проходил уникальный конкурс детских рисунков. «Комсомолка» предложила юным художникам изобразить существо из русских сказок - величественную жар-птицу. Главный приз конкурса - это портрет начинающего творца, написанный именитым рязанским художником или его учеником. Такой портрет способен стать не просто предметом интерьера, а настоящей семейной реликвией.

Конкурс рисунков проходил в несколько этапов. На первом подписчики загружали в специальный конкурсный альбом рисунки своих чад. Три лучшие работы прошли в следующий тур, в котором нашим экспертам было необходимо выбрать победителя.

Работа 6-летней Дарьи Куликовой восхитила жюри.

- Из представленных работ картина Дарьи оказалась наиболее интересной. Она чувствует цвет и форму. К тому же картина очень хорошо выставлена композиционно, а это очень важный критерий для художника. Девочка очень талантлива! - поделился своими впечатлениями директор Рязанского художественного училища Василий Колдин.

Куликова Дарья. «Осенний танец Жар-птицы».

По условиям конкурса победитель должен был получить портрет, нарисованный Василием Ивановичем или одним из его учеников. Директор художественного училища приступил к работе сам и дал задание своей ученице - художнице Марине Арзен.

- У Марины портрет получился интереснее, в нем есть та самая искренность, которая и являлась главным критерием конкурса, - признался в итоге Василий Иванович. - В этом портрете есть ощущение беззащитности, тонкой детской души.

Портрет работы Марины Арзен.

Василий Колдин поздравил Дашеньку с победой в конкуре, пожелал всегда оставаться такой же искренней и продолжать творить!

Сложно описать словами все эмоции победительницы, когда ей вручали приз. Дарья не могла (да и не хотела) сдержать улыбки. Стоя рядом с мамой, она скромно придерживала портрет, с которого на нее смотрела прелестная девчушка с искрящимися глазами.

Дарья с мамой Яной Куликовой и заслуженным призом.

Это не последний подобный конкурс, который проводит «КП-Рязань». Мы продолжим радовать подписчиков наших групп в социальных сетях (см. «К читателям»). Впереди еще много сюрпризов!

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