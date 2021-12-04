Забытая эпидемия 90-х: как боролись со вспышкой инфекции в трудные для страны годы

Рязанцы напомнили жуткие трагедии, которые произошли по вине антиваксеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас, в пандемию коронавируса, идут споры об эффективности принимаемых против нее мер. Изобретение вакцины против этого заболевания сделало применение прививок перманентным способом борьбы с инфекцией. Однако это разделило общество на три категории: антиваксеров (тех, кто отрицает сам вид такой профилактики), вакциноскептиков (сомневающихся в эффективности) и тех, кто безоговорочно доверяет. У представителей каждой из этих трех категорий есть свои доводы за и против.

Но четверть века назад в России также была вспышка инфекции. Имя ей - дифтерия. Как с ней боролись и как удалось ее победить, давайте вспомним.

Антиваксеры эпохи краха СССР

В конце 80-х годов появилась возможность писать в СМИ практически на любые темы.

В это время стали появляться публикации о том, что прививки небезопасны, в первую очередь, для детского организма. Самой жесткой атаке подверглась комплексная вакцина АКДС, что применялась против коклюша, дифтерии и столбняка.

Основания для этого были - в Японии из-за нескольких детских смертей после прививки вакциной временно прекратили ее использование. Как впоследствии оказалось, дело было в противококлюшном компоненте.

Но информацию из японских журналов растиражировали советские корреспонденты, и в СССР начался массовый отказ от прививок. Так что уже к концу 80-х годов доля привитых от дифтерии стала меньше 70%. Коллективному иммунитету пришел конец.

Каждый день по больному, каждый месяц - по трупу

Волна дифтерии стала накрывать страну. И если в самом начале 90-х счет шел на тысячи заболевших, то в середине десятилетия - на десятки тысяч. Причем две трети заболевших были взрослые, то есть не прошедшие своевременно ревакцинацию в 14-15 лет. Но тяжелее всего переносили болезнь дети и пожилые люди.

- Примерно с 1990 года и первую прививку в 2 года, и вторую прививку в школах получали не все дети. В результате где-то году к 1994 накопилась критическая масса непривитых, - и началось, - говорит работавший в те годы врачом скорой помощи Владимир Фролов. - Болели много, по 30-40 человек в месяц госпитализировали (каждый вечер, в основном, пожилых и детей). Почти у всех болезнь проявлялась в форме ангины (еще бывает дифтерия ран, токсическая дифтерия по всему организму). Умирало в Рязани 1-2 человека в месяц. Из заболевших детей 95% не имело вообще ни одной прививки. Также болели и умирали ослабленные пенсионеры. Помню семью пьющих пенсионеров в пятиэтажке на Шлаковом. Их отвезли в больницу обоих, кто-то один из них потом вернулся, а кто-то - отправился на Сысоево.

В России в целом на пике заболеваемости дифтерией - в 1994 году - переболело ею свыше 40 тысяч человек, а умерло больше тысячи. Дальше заболеваемость пошла на спад.

- Уже летом 96-го мы фиксировали всего несколько случаев дифтерии в месяц, - добавляет Владимир, - заболеваемость резко пошла на спад.

Как же этого удалось добиться?

Помог авторитет людей и своевременная диагностика.

Был сделан расчет на психологию людей. Тогда прекрасно понимали, что если трубить об опасности «из каждого утюга», как это принято сейчас, эффекта можно добиться прямо противоположного. Действовали тоньше.

Обязательной прививка стала лишь для тех, кто работал с детьми, и это правило распространялось еще долгие годы. На исходе века меня пригласили поработать помощником тренера в спортивном отряде летнего оздоровительного лагеря. Естественно, надо было пройти медкомиссию. Прививка от столбняка уже была, требовалось лишь сделать от дифтерии.

- У нас только АКДС, чисто дифтерийной сейчас нет - не часто она нужна, - огорошили меня в поликлинике, - но вы приходите послезавтра, ее для вас привезут.

И ведь сделали!

- Спасти множество горожан от смерти смогли только прививочной кампанией, которая началась как раз в 1994 году, - говорит Ольга Горелова, работавшая в те годы врачом-педиатром. - То, что удалось убедить людей - было настоящим чудом. Государственные СМИ почти не помогали, принуждение никто не мог организовать, кроме отдельных руководителей предприятий «старой закалки». Удобнее всего было заставить привить детей цыган в Борках. Ими командовал глава общины, и они все буквально выстраивали детей на прививку. Так же дисциплинировано шли и взрослые.

Кроме того, на поток была поставлена и ранняя диагностика этого опасного заболевания. Всем с признаками ангины и фарингита делали мазок на BL (бациллы Леффлера, то есть коринебактерию дифтерии). Иногда вызывали специально санэпидстанцию, иногда мазки брали участковые врачи.

Тогда было много бедных, люди плохо питались, пили много алкоголя, был плохой иммунитет, поэтому умирали чаще. И чаще были токсические формы, - добавляет Ольга. Одна такая форма случилась у мальчика пяти лет в многодетной семье. Потом заболели и четыре его сестры, но умер только он. У него разнесло щеку, потом отреагировали лимфоузлы, а врачи два дня думали, что у него паротит (свинка). В результате, когда у всех взяли мазки, оказалось, что отец - носитель, который сам был привит, но таскал в горле бактерии и перезаражал всех детей.

Ничего не напоминает? Привитый носитель заболевания, заражающий остальных…

Но ведь победить дифтерию удалось! Без обязаловки, без принуждения, без тотальных карантинных мер. И это тогда - в так нелюбимые некоторыми 90-е годы. Когда все, включая медицину, финансировалось из рук вон плохо (бюджет страны из-за низкой цены на нефть был в жестком дефиците). Но никому в голову не пришло делать мазки на дифтерию платными и ждать результатов по нескольку дней, а то и неделю. Тогда прекрасно понимали, что при

А как у них?

Японский опыт борьбы с инфекциями

Страна восходящего солнца славится не только тем, что там стараются перенять все передовые идеи, развить их и воплотить в жизнь. Японцы прекрасно учатся на ошибках, как на своих, так и на чужих. Это касается и медицины.

Случаи смерти после прививки АКДС заставили не только на время отказаться от вакцины (все понимали, к чему это в конце концов приведет), но и начать поиски причин, приведших к летальным исходам. В результате чего был изменен один из компонентов вакцины, и количество осложнений снизилось, а эффект от прививки сохранился. И Японии удалось проскочить этот временной отрезок без вакцины на инерции коллективного иммунитета, когда заболеваемость хоть и немного росла, но не имела взрывного характера, как в России 90-х.

В борьбе коронавирусом японцы сначала пошли по пути других стран - сначала тотальная изоляция, затем массовая вакцинация. Однако в конце минувшего лета в Японии произошла самая значительная вспышка заболевания COVID-19 - почти 26 тыс. в сутки. Тогда японцы в корне изменили тактику, сделав ставку на раннюю и своевременную диагностику и последующее лечение заболевших. Сейчас во всей Японии в сутки заболевает/умирает в среднем 100/1 человек - то есть меньше, чем в Рязанской области! Уже есть дни, когда не умирает от коронавируса никто! А ведь в этой стране проживает 125 миллионов человек, и плотность населения в 35 раз выше, чем в России…

Справка «КП-Рязань»

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, вызываемое бациллой Леффлера. Передается воздушно-капельным путем. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то помимо тяжелой интоксикации, возможно развитие крупа - закупорки дыхательных путей дифтерийной пленкой и отеком, особенно у детей.

Лечится противодифтерийной сывороткой (антитоксином). Антибиотики малоэффективны.

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