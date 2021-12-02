Перезагрузка и цифровизация первичной системы здравоохранения: чем будет заниматься комиссия «Единой России» по здравоохранению

Фото: "Единая Россия".

В народную программу «Единой России» заложен принцип перезагрузки здравоохранения и ориентации его на пациента, отметил глава партийной комиссии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко на первом организационном заседании 30 ноября.

«Пациенты должны быть центром тех изменений, на которые мы можем повлиять», – сказал он, подчеркнув, что для перезагрузки системы здравоохранения необходимо учитывать мнение регионов – это одно из поручений президента, которое он дал комиссии. Поэтому работа будет построена на получении обратной связи и анализе проблем, с которыми сталкиваются субъекты РФ.

Денис Проценко отметил также, что работа комиссии будет продолжена в рамках консилиумов. Их формат был апробирован в течение нескольких месяцев на площадках «Единой России». В ближайших планах работы также кадровые вопросы.

Глава партийной комиссии добавил также, что система здравоохранения научилась оперативно реагировать на все волны пандемии, увеличивая количество коек и модульных госпиталей.

«Мы научились возвращаться из волн. Многие регионы фактически в последние волны не изменили планов по медпомощи, плановой, хирургической в том числе. Тем не менее, есть ряд проблем с кислородом, поэтому мы отдельно обратились к регионам, чтобы услышать, что происходит с лекарственным обеспечением пациентов с ковид, которые находятся на амбулаторном лечении», – добавил Денис Проценко, подчеркнув, что 28 октября правительство выделило почти 11 млрд рублей регионам на эти цели.

Представители сферы здравоохранения из регионов поблагодарили волонтерские центры «Единой России» за помощь медикам во время пиковых нагрузок.

«Я полностью поддерживаю слова Дениса Проценко – нашему здравоохранению нужно изменить вектор развития, сконцентрировать усилия не только на доступности медицинской помощи, но и на создание благоприятных условия для пациентов и медицинских работников», – отметил председатель комитета по охране здоровья, депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов.

По словам парламентария, современная концепция пациент-ориентированности, в которой оценка качества лечения во многом ложится именно на пациента, во всем мире доказала свою жизнеспособность. Качественные изменения происходят при прохождении лечебным учреждением сертификации – ISO, JCI, Planetree и т.д.

«Прохождение международной аккредитации JCI включено в Стратегию развития экспорта медицинских услуг до 2025 года, – уточнил Дмитрий Хубезов. – Уверен, что работа, проводимая партией «Единая Россия», позволит стать нашей системе здравоохранения в один ряд с системами ведущих стран мира».

Ранее по предложению президента Денис Проценко возглавил комиссию Генсовета партии по здравоохранению. В ее состав вошли 28 человек. Решение принято на заседании президиума Генсовета партии 10 ноября. Основная цель работы комиссии – реализация народной программы «Единой России».

Подготовлено "Единой Россией".