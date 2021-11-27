Фото: УФСБ по Рязанской области.

В Рязани состоялись командно-штабные учения. Они проведены оперативным штабом в Рязанской области в соответствии с планом, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета.

«Цель мероприятия - отработка взаимодействия силовых структур и органов власти Рязанской области при проведении контртеррористической операции по пресечению террористического акта на объекте специальной категории», - отметили в региональном УФСБ.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

По легенде группа вооруженных людей совершила нападение на отдел вневедомственной охраны ФСВНГ. В результате перестрелки несколько сотрудников Росгвардии получили ранения и взяты в заложники. Также преступники захватили оружейную комнату.

Захватчики выдвинули заведомо невыполнимые требования и угрожали лишить жизни заложников, а потому силовики провели «боевое мероприятие», нейтрализовав условных террористов и освободив заложников.

«Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона», - сообщает УФСБ по Рязанской области.

Фото: УФСБ по Рязанской области.