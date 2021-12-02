Рязанец страдал астмой, а врач прописал не те лекарства. Что из этого вышло

В карточке пациента почему-то не была указана бронхиальная астма. Фото: Ксения Высотина

В последние годы система здравоохранения Рязанской области вызывает все больше и больше нареканий со стороны жителей региона. Претензий у людей действительно очень много: невозможность попасть на прием к узкому специалисту, отсутствие в стационарах должных условий, не желание врачей отправлять пациентов на обследования и многое другое.

И даже если врач назначил вам лечение, то это абсолютно не значит, что оно вам показано. Ведь не секрет, что даже самое отличное лекарство может помогать одному пациенту и быть бесполезным или даже вредным для другого.

«Мне в след полетела банка с медом»

В марте 2020 наш читатель Владимир Белый обратился к кардиологу в Рыбновскую районную больницу перед операцией в столичном центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Однако врач, не ограничившись обследованием, назначила мужчине три препарата, как позже оказалось, ему противопоказанных. Пациенту с бронхиальной астмой, который готовился к операции, врач прописала: апиксабан (Эликвис) - способный после операции вызвать кровотечение, карведилол - противопоказан при астме, и аторвастатин – препарат, снижающий уровень холестерина в плазме крови. Причем последний препарат, по словам нашего читателя, был назначен с формулировкой «при болях и усилении одышки», хотя подобных жалоб он не озвучивал.

- Чем все это объяснить? Непрофессионализмом, халатностью или невнимательностью? - задается вопросом Владимир Васильевич. - И наконец на мою просьбу о прохождении ЭХО-КГ (назначено специалистами ЦИТО имени Н. Н. Приорова - ред.) врач мне ответила, что ЭХО назначают только тем, кому делают операцию «по-взрослому». Мое возмущение кардиолог восприняла агрессивно, принялась кричать, оскорблять, указала на дверь и даже бросила мне в след банку с медом. Увидевшие эту картину другие пациенты и даже работники медучреждения посоветовали мне обратиться к руководству больницы.

Пациент виноват во всем сам

Однако понимания ситуации у главного врача пожилой человек не встретил. И тогда Владимир Васильевич стал искать справедливости в Росздравназоре, региональном минздраве и прокуратуре. В полученных из ведомств официальных ответах проверяющие признают недопустимое поведение со стороны кардиолога и даже сообщают о том, что в отношении врача высшей категории применены меры дисциплинарного характера (вынесено замечание - ред.). Однако факт назначения противопоказанных пациенту препаратов чиновниками от медицины никак не комментируется.

«В ходе рассмотрения вашего обращения министерством здравоохранения Рязанской области не оценен факт назначения препаратов противопоказанных вам препаратов. В связи с чем территориальным органом Росздравнадзора в адрес министерства выдано предостережение», - сообщили мужчине в прокуратуре.

Правда, в полученном ответе в качестве обоснования назначения конкретных сердечно-сосудистых препаратов указано: врач сообщила комиссии о том, что в амбулаторной карте Владимира Васильевича нет указаний о бронхиальной астме, а сам он об этом ей не сказал.

Более того, в ответе на жалобу в региональном минздраве сообщили, что необходимое обследование перед операцией было проведено в полном объеме.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В истории с нашим читателем все закончилось относительно благополучно. Владимир Белый оказался пациентом ответственным и поэтому внимательно прочитал инструкции перед приемом назначенных ему лекарств. На операцию он в итоге попал, хотя обследование, проведенное в рыбновской больнице, столичные врачи не приняли. В итоге мужчине пришлось заново обследоваться в Москве и за свои деньги, но этот факт никто из проверяющих почему-то не учел.