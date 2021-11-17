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«Единая Россия» и минпросвещения создадут оперативный штаб для координации программы капремонта школ.

- В регионах отделения «Единой России» совместно с министерством организуют рабочие группы, которые будут отслеживать этапы от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ, - сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

На встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым они обсудили направления реализации положений народной программы партии в сфере образования.

Андрей Турчак отметил, что в рамках программы должно быть отремонтировано более 7 тысяч школ.

- Капремонт – это еще и новое содержание. Должно быть закуплено новое оборудование, мебель. Однако не все школы могут это сделать в один календарный год или в летние каникулы. Такие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы, – сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Сергей Кравцов в свою очередь напомнил о поручении главы государства Владимира Путина привлечь родителей и учеников к проектированию новых школьных пространств. По его мнению, работа штабов позволит достичь поставленной президентом задачи.

- Также у нас идет большой проект по строительству школ – к 2024 году должны построить 1 300 новых зданий. Тем самым мы решим вопросы с третьей сменой и не допустим роста второй смены, – добавил он.

По словам министра, в проекте бюджета на эти цели запланировано 70 млрд рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования – 100 млрд.

В приемке объектов будут принимать участие управляющие советы школ. Эту инициативу «Единой России» поддержали в ведомстве.

- Для Рязанской области очень актуальна тема капитального ремонта зданий образовательных учреждений, 0 отметила региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина. - В настоящее время 9,7% школьных зданий в Рязанской области имеют срок эксплуатации свыше 100 лет, 39,6% – более 50 лет, 37,1% – свыше 30 лет. Все они не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам».

Региональный координатор партпроекта «Новая школа» добавила, что в состав рабочих групп, которые станут отслеживать выполнение проекта от начала ремонта до приема работ, войдут представители общественности и родительского сообщества, учителя и школьники.

- Стоит отметить, что в рамках данной программы будет осуществлен не только ремонт зданий, но и обновление материально-технической базы. Это будет способствовать повышению качества образовательного процесса, – уверена Елена Митина.

В ходе заседания участники предложили решить проблему перевода детей на время проведения капремонта школы в другие учебные заведения либо на дистанционное обучение, обсудили вопрос обеспечения антитеррористической безопасности и поправки в законопроект о школьной медицине, который был внесен в Госдуму «Единой Россией» и принят в первом чтении.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии.

По данным министерства образования и молодежной политики региона, в программу капитального ремонта вошли 73 школьных здания в Рязанской области.

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