На рязанском посту ДПС сняли клип известной певицы эстрадного шансона

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел в Рязани прошли съемки видеоклипа на песню известной певицы эстрадного шансона Татьяны Чубаровой.

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел в Рязани прошли съемки видеоклипа на песню известной певицы эстрадного шансона Татьяны Чубаровой. «Комсомолка» узнала у артистов, как проходила творческая работа с рязанскими полицейскими.

«Я ПЕЛА НА ПОСТУ ДПС ПОД ДОЖДЕМ»

Песня из репертуара Татьяны Чубаровой «Мужчины в погонах» была написана еще в 2018 году автором и композитором Евгением Коноваловым, но видеоролик на это произведение решили выпустить только в этом году.

– У Олега Газманова есть потрясающая песня «Офицеры», а у меня – достойная песня «Мужчины в погонах». Я эту песню несу с гордостью, потому что для меня мужчины в погонах – это святое, гордость страны. Я давно мечтала снять о них правдивый и красивый мини-фильм, потому что о полиции очень мало хороших фильмов. Многие снимают клипы и юморят, а мне хотелось показать их реальную жизнь – службу на постах. Хотелось просто чествовать их этим клипом, а не словить хайпа. Изначально было задумано задействовать армию, ОМОН, полицию – мужчин разных рангов и статусов. Я обращалась в управление ГИБДД Москвы, но ответ пришел поздно – когда я уже ехала в Рязань на съемки. Мой рязанский друг Андрей Филатов провел переговоры с руководством управления ГИБДД Рязани, и они пошли нам навстречу, поддержали идею, предоставили сотрудников и много служебных машин. Я была счастлива, что так быстро и легко можно договориться с потрясающими людьми из Рязани. Рада, что они поддержали нашу идею, и очень им благодарна за участие в съемках.

Съемки проходили по большей части на Солотчинском посту ГИБДД. Сюжет клипа довольно прост, и, как признается Татьяна, взят из жизни. Она сама написала сценарий, а оператором-постановщиком и монтажером клипа стал Николай Денисов. По ее признанию, работа прошла легко и быстро, несмотря на форс-мажоры.

– Нас подвела погода – пошел дождь, но мы не стали переносить съемки. Я пела на посту ДПС под дождем. Меня окружали мужчины в погонах, и все они были как на подбор. У них светились глаза от счастья, что им посвящается песня. Не все мужчины любят сниматься, но они старались быть естественными в кадре и отлично справились. У меня сложилось ощущение, что я давно работаю и дружу с ГИБДД. Хочу поблагодарить управление ГИБДД за участие и поддержку в проведении съемок, работать с ними было легко и приятно.

По признанию певицы, самым запоминающимся моментом на съемках стала сцена, где ее машину взяли в кортеж.

– Мне понравилось, как меня сопровождали с мигалками, перекрывали дорогу для съемок, и я чувствовала себя королевой. Это было супер!

Съемки проходили на цифровую зеркальную камеру Canon, и никакой сложной техники не потребовалось. Как, впрочем, и реквизита. Все, что зрители видят в клипе – обычные вещи из жизни артистки – и белый внедорожник Lexus, и шуба… Над образом певицы работала рязанка Евгения Логунова.

В подарок от рязанской полиции Татьяне преподнесли букет красных роз.

– Я рада, что могу исполнять эту песню для всех мужчин в погонах, неважно, какого они ранга или статуса. Для меня они – олицетворение мужества и силы. Можно спать спокойно, зная, что тебя охраняют такие мужчины. Они служат по зову сердца, и я горжусь теми, кто воевал, кто служит.

Татьяна Чубарова.

«РЯЗАНЦЫ – САМЫЕ ГОСТЕПРИИМНЫЕ»

Процесс съемок занял всего один день, но Татьяна задержалась в нашем городе на все четыре. За это время она успела сделать несколько фотосессий и сняла еще один видеоклип в управлении МЧС, посвященный Дню спасателя.

– С Рязанью я знакома три года и очень полюбила ваш город. Он уютный, компактный, и мне нравится гулять по вашим улочкам, общаться с рязанцами. Рязанцы – самые гостеприимные и замечательные люди. Я обрела здесь много друзей и поклонников и уже приезжаю к вам, как домой. В Рязани меня вдохновляет кремль, святые места. Недавно после концерта я посетила родину Сергея Есенина.

Певица признается, что работать в Рязани ей настолько понравилось, что она планирует снять в нашем городе еще несколько клипов.

НАША СПРАВКА

Начиная с 2000 года Татьяна Чубарова выпустила девять сольных альбомов. Выступала на таких площадках, как «Премия года шансон», «Зимняя сказка для взрослых», «Славянский базар». Сняты клипы на ее композиции «Тебя любить нельзя, а хочется», «Белые вьюги», «Лето», «Если я могла» (с участием актера Александра Носика). Ее песни можно услышать по радио «Шансон», «Радио Ваня», «Дорожное радио».