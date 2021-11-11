Зеленый день вместо «черной пятницы»: Сбер дарит подарки

Не пропустите выгоды Зеленого дня!

В среду, 10 ноября, состоялась пресс-конференция Сбера, посвященная предложениям банка и компаний экосистемы к Зеленому дню. Напомним, что Зеленым принято называть день рождения Сбербанка, который ежегодно отмечается 11 и 12 ноября.

- Мы придумали традицию Зеленого дня в 2018 году, - рассказал старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Владислав Крейнин. – Идея, которую мы решили реализовать – дарить подарки в свой день рождения своим клиентам. Нам хотелось, чтобы к этой акции присоединилось как можно больше партнеров (магазинов, сервисов, ресторанов, туристических компаний). За несколько лет 11 и 12 ноября стали русскими аналогами «черной пятницы» – это самые выгодные дни для 102 миллионов наших клиентов. В этом году Зеленый день проходит в особом формате, потому что Сберу исполняется 180 лет. Мы приготовили еще больше интересных предложений.Что касается востребованности Зеленых дней у наших клиентов, то можно сказать следующее. В 2019 году мы собрали рекордное на тот момент количество кредитных заявок. В 2020 году это достижение мы побили, уверены, что побьем и в 2021 году. К примеру, в 2020 году в рамках Зеленого дня нами было оформлено порядка 100 000 кредитов и выдано 45 000 кредитных карт.

- Для нас Зеленый день, – продолжил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сергей Широков, – день абсолютно особенный. Мы подготовили интересные предложения по нашим основным кредитным и вкладным продуктам. Клиент, который оформит потребительский кредит в эти дни, получит уникальные условия. Первый месяц по таким кредитам будет начисляться ставка 5 процентов. Для держателей «Сбер прайм плюс» ставка 5 процентов сохранится на три месяца. Также мы увеличим доходность вкладов.

- Все клиенты, которые оформят кредитную карту с 11 по 14 ноября получат ставку 9,8 процентов годовых как на покупки, так и на операции по снятию наличных и переводы на 180 дней – до 12 мая 2022 года, - в свою очередь сообщил директор дивизиона «Кошелек клиента» Игорь Ковалев.

Также на пресс-конференции рассказали, что на платформе «Дом клик» появилась возможность забронировать новостройку. 11-12 ноября 380 жилых комплексов по всей России предоставят скидку до 10 процентов.

Широкий спектр подарков в этом году ожидает и предпринимателей. Юридические лица, которые придут в Сбер в эти дни, получат возможность первые пять месяцев бесплатно обслуживаться по всем пакетам услуг. Предприниматели, оформившие кредит, смогут первые 180 дней платить на 50 процентов меньше кредитной ставки.

- Клиенты Сбера на территории Рязанской области также всегда активно участвуют в предложениях Зеленого дня и позитивно оценивают инициативы банка, - отметил управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

P.S. О всех предложения Зеленого дня подробно можно ознакомиться на сайте Сбера.