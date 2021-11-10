Сасово: строим мосты, дороги, новые школы

Новый мост рез реку Сасовку – часть реализуемого плана по реконструкции дорожной сети города.

Комфортная городская среда – это преимущество не только крупных городов. В райцентрах люди тоже хотят жить хорошо – например, ездить по ровным дорогам, водить детей в современные школы, лечиться в технически оснащенных больницах. Что для этого делается в одном из городов нашей области, мы расскажем сегодня.

Из довоенной постройки – в супершколу

Здание школы №1 было построено в Сасове в далеком 1937 году. Для того момента, возможно, это было комфортное здание. Но и город тогда был гораздо меньше. Со временем здание перестало удовлетворять растущим потребностям, а в 2018 году вообще стало аварийным – из-за поплывшего фундамента треснули стены. Проводить занятия в таких условиях стало небезопасно. Четвертый год школьники занимаются в приспособленных помещениях бывшей школы-интерната, где отсутствует актовый зал, мастерские, профильные кабинеты физики и химии. Пищеблок и столовая находятся в отдельно стоящем здании. Кроме того, это единственная школа в городе, которая имеет двухсменный режим работы.

– Старую школу пришлось снести, а на ее территории начать возводить новое здание, – говорит глава администрации г. Сасово Евгения Рубцова, – в результате чего площадь помещений увеличится в 7 раз – с полутора до 10,5 тысячи м2. Это позволит вести занятия в одну смену. В здании будет несколько спортзалов, актовый зал, зал хореографии, стрелковый тир. Для маломобильных учеников предусмотрены лифты. На новую школу из федерального, областного и городского бюджетов на 2020-2021 годы выделено более 530 млн рублей.

Новое большое здание школы №1 позволит обучать всех детей в одну смену.

На здание будущей школы мы пришли посмотреть своими глазами. Работа кипит. Стены обшиваются утеплителем и покрываются металлической плиткой – внешняя отделка близка к завершению. Изнутри также идет отделка – некоторые классы и комнаты готовы настолько, что если смонтировать двери, то можно делать уборку и заносить мебель. Ведь запланированный срок окончания работ – середина декабря, и к этому моменту строители должны сделать ВСЁ.

– Сейчас на стройке работают ежедневно от 150 до 170 человек, – говорит прораб ПК «Квант» Максим Левцов, – даже в выходные трудятся, по плавающему графику. Сейчас запустили отопление, что помогает ускорить ход проведения отделочных работ – штукатурка и плиточный клей сохнут быстрее. Поэтому сдать школу в установленный срок мы просто обязаны.

Особенность любых отделочных работ в том, что нельзя начинать следующий этап, пока не закончится предыдущий. Например, шпаклевать стены по невысохшей штукатурке. Это может значительно задерживать сроки исполнения. Поэтому работы ведутся по «лестничному принципу» – на одном участке начальные, на другом – следующие, на третьем – финальные. Это позволяет оптимизировать рабочий процесс.

После завершения строительных работ в школе смонтируют мебель и все необходимое оборудование.

– Мебель уже купили, и она находится на ответственном хранении у поставщика, – добавляет Евгения Рубцова, – после сдачи школы мы начнем сборку, и по нашим планам, занятия в новом здании школы начнутся в феврале 2022 года.

Новый мост – новая дорога

Сасово является крупным автодорожным узлом – через него автотранспорт едет в Касимов, Ермишь, Кадом. Долгие годы эта дорожная сеть испытывала огромную нагрузку – фуры ехали через центр города. Окружная дорога была жизненно необходима! В прошлом году ее открыли, что позволило освободить Сасово от большей части транзитного транспорта. Но последствия многолетней нагрузки остались в виде изношенных дорог и убитого моста через речку Сасовку. С таким «наследством» надо было что-то делать…

– Весь поток автомобилей в сторону Касимова после железнодорожного переезда шел через мост и далее по Ново-Елатомской улице, – говорит Евгения Рубцова. – 20 лет дорога капитально не ремонтировалась. Заделывались только ямы. Теперь, с уходом из города транзитного транспорта, такая возможность появилась.

В июне разобрали старый мост, затем приступили к капитальному ремонту дорожного покрытия на улицах. Сейчас завершается строительство нового моста.

– Старый мост через реку Сасовку был в аварийном состоянии, – говорит начальник участка дорожного строительства ООО «КМК» Владимир Дунаев, – поэтому его пришлось разобрать полностью и строить новый с нуля. Сейчас идет подготовка к укладке дорожного покрытия, и важно успеть поймать погоду, ведь асфальт кладется на основание с температурой не ниже +5 градусов. Работы идут даже в темное время суток (но не ночью).

Когда сделают эту дорогу, станет удобно ехать не только в сторону Касимова, но и можно будет проезжать в сторону Кадома и Ермиши по хорошей дороге, минуя центр города.

Комфортная среда должна быть везде

Но в Сасове не только ремонтируют дороги и строят новые школы. Для многодетных семей выделен участок под индивидуальное жилищное строительство на северо-востоке города. При этом администрация совместно с регионом обеспечивает подводку всех коммуникаций – электричества, воды, газа, дорог. Бери и стройся. Согласования проекта дома минимальные.

Новые детские площадки появляются во дворах благодаря программе софинансирования городской и областной администрации.

Отдельная тема – дворы многоквартирных домов. Здесь уже нужно участие самих жителей. Они вносят 20% от стоимости благоустройства, остальное оплачивают администрация и регион. Что именно появится перед домом, зависит от желания горожан. Кто-то хочет, например, только парковку, другие хотят по максимуму – современную детскую площадку, спортивный уголок с тренажерами, озеленение территории.

В этом году таким образом благоустроено четыре двора.

НАША СПРАВКА

Село Сасово было основано в 1617 году. Статус города присвоен в 1926 году. Сейчас это крупнейший промышленный центр и транспортный узел востока Рязанской области. Население, по данным органов ЗАГС, в 2021 году составляет чуть более 23 тыс. человек.