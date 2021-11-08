«Проводи попа и выпроводи»: в Рязани пожаловались на главврача, который не пускает священников в красную зону

Чтобы подбодрить человека, лежащего в красной зоне, священнику достаточно семи минут. Фото: Instagram Дмитрия Филатова.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов опубликовал гневный пост в адрес главного врача одной из больниц города. Из «уважения к подвигу всего медицинского сообщества Рязани» батюшка не назвал имя главврача и место его работы.

По словам священника, главный врач категорически отказывается допускать священников-волонтеров в ковидное отделение для причащения и соборования больных. Даже тех, кто прошел специальные курсы по работе в «красных зонах». Правда, сетует батюшка, высокопоставленных лиц главврач пропускает…

«Около месяца назад одна несчастная женщина, у которой умирала мама в этой больнице, обратилась ко мне с просьбой ее пособоровать, так как мама была всю жизнь усердной прихожанкой одного из рязанских храмов, - пишет отец Дмитрий в НРВК. - Я сказал, что готов прийти, но, скорее всего, не пустят. Объяснил ситуацию. Тогда она отправилась рано утром к кабинету этого архиэскулапа, после долгого ожидания смогла «поймать» его и стала так умолять допустить батюшку, что тот не смог отказать. Он зашел в свой кабинет и женщина услышал сквозь полуоткрытую дверь его раздраженное распоряжение: «Попа проводить и выпроводить, чтобы он там не шатался по отделению»…

По подсчетам священника, за последние три месяца более двух десятков рязанцев, желавших исповедоваться и причаститься, не смогли сделать в этой больнице. Многие из них умерли, так и не получив христианского напутствия.

«Напутствия, в котором в цивилизованных государствах не отказывают даже преступникам, приговоренным к смертной казни… Чем руководствуется этот главврач? Явно не статьей 19 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и не приказом Минздрава №592, в которых ясно сказано о праве больного на посещение священником даже в условиях реанимации, - продолжает священник. - Вероятно, эта борьба с верующими, находящимися в заведомо беспомощном состоянии, в его голове прочно ассоциируется с легальной антирелигиозной или, если он сектант, с антиклерикальной борьбой. Вот так светскость государства, узко понимаемая некоторыми фанатиками как монополия атеизма, может калечить жизни других людей, напрямую зависящих от них».

Священник отдельно пояснил (для скептиков-атеистов), что вся процедура, во время которой батюшки пытаются подбодрить человека, чтобы он не унывал и боролся за свое здоровье, занимает в условиях «красной зоны» не более пяти-семи минут.

«Она [процедура] не требует участия медперсонала и абсолютно безопасна с санитарной точки зрения, так как ложечку после каждого причастия в больнице мы тщательно промываем в специальном дезинфицирующем растворе».

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