ГК «Зеленый сад» дает путевку в жизнь тем, кто оступился и хочет начать все сначала

На сегодняшний день на стройке ГК «Зеленый сад» трудятся 40 работников из исправительного центра при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Рязанской области. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ!

Жизненный путь каждого человека – это извилистая длинная дорога, состоящая из неудач, ошибок, проб, счастливых и горестных событий, которые впоследствии пополняют наш опыт. Маршрут никогда не может быть линейным, он всегда – извилист, иногда – тернист, часто – изобилует внезапными поворотами. Бывает, мы сбиваемся с правильного пути под влиянием своего окружения или обстоятельств, и, порой, помочь нам преодолеть непростой период в судьбе и вернуться к обычной жизни могут только другие люди – члены семьи, друзья, коллеги, общество в конце концов.

Особенно в такой поддержке нуждаются осужденные, чьи сроки наказания подходят к концу. Тем, кто положительно характеризуются и не имеют взысканий, а также при отбытии определенного срока лишения свободы, неотбытая часть наказания может быть заменена принудительными работами, а в дальнейшем они могут проживать с семьей за пределами исправительного центра. К этому моменту у них происходит переоценка ценностей, и они уже не представляют никакой опасности для сограждан на свободе. Напротив, такие люди стремятся вернуться к нормальной жизни – устроиться на хорошую работу, восстановить социальные связи и снова стать частью общества.

Идею заменить на строительных площадках трудовых мигрантов осужденными к принудительным работам еще весной озвучил директор ФСИН России Александр Калашников. Отбывающие наказание смогут трудиться, как проживая в исправительном центре, так и с семьей на арендованной жилой площади за пределами центра, и получать достойную зарплату. Тогда же совместно со специалистами Минстроя России началась проработка привлечения заключенных для работы на больших инфраструктурных объектах. А уже в сентябре в Зеленограде, благодаря государственно-частному партнерству был торжественно открыт участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), для осужденных к принудительным работам. Глава Минюста Константин Чуйченко назвал этот объект социально важным и выразил надежду, что опыт создания УФИЦ будет «тиражирован и повсеместно распространен по территории РФ».

ОСУЖДЕННЫЕ МОГУТ НАЛАЖИВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

В Рязанской области успешный опыт начали внедрять с сентября текущего года. Как нам пояснили в региональном УФСИН, суть принудительных работ заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.

– Этот вид наказания, не связанного с изоляцией от общества, позволяет осужденным налаживать социальные связи, видеться с членами семей, а при отсутствии нарушений и отбытии 1/3 срока наказания – проживать с семьей за пределами исправительного центра, – рассказывает старший инспектор отделения по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, УФСИН России по Рязанской области Софья Суховская. – Осужденные самостоятельно прибывают на работу и затем возвращаются в УФИЦ. Сотрудники учреждения осуществляют надзор за осужденными на рабочих местах посредством посещения организации и при помощи средств связи.

Согласно решению суда, из заработной платы осужденных ежемесячно удерживается сумма от 5% до 20% в доход государства и расходы по их содержанию (за коммунально-бытовые услуги, предоставляемые учреждением).

В настоящее время в участке, функционирующем как исправительный центр при ФКУ ИК-7 УФСИН России по Рязанской области, находятся 176 осужденных к принудительным работам.

На территории строящегося ЖК «Еврокласс 2» осужденные к принудительным работам занимаются благоустройством двора: укладывают георешетку и устанавливают бордюры.

«ЭТО РЕШЕНИЕ ЛЕЖИТ В ПЛОСКОСТИ ИНТЕРЕСОВ ВСЕГО НАШЕГО ОБЩЕСТВА»

В числе новаторов по внедрению инновационного проекта на территории нашей области – рязанская Группа компаний «Зеленый сад». Оценив возможные риски, потенциал и социальную значимость данного проекта, девелопер в рамках соглашения с ИК-7 УФСИН России по Рязанской области привлек на свои строящиеся объекты направленных на принудительные работы осужденных из исправительного центра во Льгове.

Выбор ФСИН России на крупные строительные компании страны пал неслучайно. Осужденных и раньше направляли на принудительные работы, но часто их работодателями оказывались службы такси, пилорамы, мелкие производства, где к таким людям нередко относились как к дешевой рабсиле. Им не обеспечивали мало-мальски приличные условия труда и отдыха, не заботились о технике безопасности и платили копейки. Сотрудничество с одним из ключевых девелоперов региона, каковым является ГК «Зеленый сад», позволяет решить все эти проблемы. Здесь направленным на работы осужденным гарантируются комфортные условия труда, отсутствие травматизма и достойная зарплата.

На сегодняшний день на стройке «Зеленого сада» трудятся 40 таких работников. Со временем в планах компании значительно увеличить число рабочих мест для исполнения данного вида наказания.

Чем было продиктовано такое решение, мы попросили рассказать помощника директора по социальной адаптации Бориса Прокопова.

– Борис Сергеевич, почему ваша компания приняла решение запустить такой новаторский социальный проект?

– В первую очередь, для нас это социальный проект и это решение лежит в плоскости интересов всего нашего общества. После освобождения из заключения люди с судимостью оказываются в некой социальной изоляции. Зачастую им негде жить, потому что своей семье они становятся не нужны, на работу их не берут из-за криминального прошлого, социальные связи рвутся. Испытывая трудности с поисками работы и жилья – из-за судимости, отсутствия образования и специальности, опыта работы, они через некоторое время вновь оказываются на той же кривой дорожке, которая может привести обратно за решетку. Поэтому мы посчитали своим долгом поддержать инициативу УФСИН России по Рязанской области и предоставили на наших стройках места для их трудоустройства. Мы надеемся, что данная инициатива позволит многим оступившимся людям вернуться к нормальному образу жизни, снизить уровень рецидивной преступности.

– Каким образом процесс будет организован на месте?

– В ПТУ, на базе колоний УФСИН России по Рязанской области, осужденных обучают ряду специальностей, например оператор швейного производства, каменщик, штукатур, сварщик. Мы принимаем на работу тех, кого направил нам УФСИН России по Рязанской области. Отбывающих наказание разбиваем на звенья, которые будут работать под руководством бригадиров. Со временем им будет присвоена квалификация. В отношении тех, кто будет хорошо работать, будет рассмотрена возможность остаться у нас после условно-досрочного освобождения. Все будет зависеть от дисциплины и трудолюбия самих работников. Имея работу и достойную оплату труда, они могут позволить себе после освобождения снимать квартиру, а со временем и купить, создадут новые семьи и станут полноценными членами общества, живущими в согласии с законом.

По сути, нынешний режим уже открывает перед многими из них достаточно свобод: они ездят в общественном транспорте, по выходным посещают магазины, лечатся в обычных больницах и даже могут жить за пределами исправительного учреждения со своими семьями.

Некоторым настолько понравилось работать именно в «Зеленом саду», что они планируют и после освобождения вернуться сюда на работу. Фото: Татьяна БАДАЛОВА

«ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ НА СТРОЙПЛОЩАДКУ СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»

Чтобы посмотреть, как реализуется социальный проект, мы отправились на один из объектов ГК «Зеленый сад», где в начале октября приступили к работе первые осужденные. «Еврокласс 2» – это уже второй жилой комплекс целого квартала, который возводит застройщик в микрорайоне Кальное. Работы кипят и снаружи, и внутри. Интересующая нас группа осужденных занимается благоустройством дворовой территории. Компания довольно пестрая: налоговики, врачи, юристы, повара… Из 40 человек только у одного строительное образование. Понятно, что жизнь к таким переменам никого из них не готовила.

В прошлой жизни Олег был госслужащим, занимавшим значительный пост, но был уличен в коррупции и получил пять лет тюрьмы. Сейчас его срок уже подходит к концу, и он надеется, что за хорошее поведение и добросовестную работу его выпустят по УДО. На вопрос: не коробит ли его от того, что он, человек с двумя высшими образованиями, занимающий высокий пост в прошлом, сейчас вынужден трудиться на рабочей специальности, неуверенно кивает:

– Вначале у меня был внутренний дискомфорт, потому что мы были задействованы в подсобных работах. Но на данный момент обязанности не вызывают у меня отторжения, и я не чувствую ничего, ущемляющего моего достоинства. За эти годы у меня произошла серьезная переоценка жизненных ценностей. Я стал иначе смотреть на взаимоотношения с людьми, я сам стал другим человеком.

Еще один квалифицированный специалист на принудительных работах – стоматолог по имени Артем. Он попал в тюрьму из-за драки с печальным исходом. До освобождения ему тоже осталось недолго – два года, и он с нетерпением ждет возвращения в общество.

– Здесь нас всему учат, показывают, как выполнить работу на отлично, при желании можно осваивать новые профессии, – говорит он.

Артем старается со всей ответственностью относиться к работе и выполнять ее без нареканий, но со строительством будущее не связывает:

– Планирую вернуться в профессию, если медицина меня примет.

Мужчины рассказывают, что на работу по утрам их никто не гонит, да и сам исправительный центр, где они живут, больше похож на общежитие, только с той разницей, что дежурный отмечает, когда осужденные уходят и возвращаются. Некоторые даже могут снимать квартиру в пределах Льговского поселения и жить вместе со своими семьями – таким образом социализация проходит эффективнее, ведь человек, по сути, постепенно возвращается в общество. Но, конечно, дальнейшая их судьба и возможное скорое освобождение во многом зависит от них самих – самодисциплины и трудолюбия.

– Утром на планерке им дается сменное задание, то есть обозначается объем на день, – рассказывает Евгений Александрович, начальник участка. – Естественно, оно ниже по сравнению с другими сотрудниками, потому что у них опыта работы гораздо меньше. А вечером мы разбираем ошибки и недочеты. Люди, можно сказать, приобретают навыки, учатся по ходу работы. У меня на каждом звене есть свой наставник, который объясняет ребятам, как и что делать, обучает их и контролирует качество выполнения. За три недели они освоили навык благоустройства территории: научились укладывать георешетки, устанавливать бордюры.

По словам наставников, нареканий по дисциплине за три недели ни у кого не было. Все настроены доброжелательно, с удовольствием учатся и понимают, что сейчас им фактически дается второй шанс. А некоторым настолько понравилось работать именно в «Зеленом саду», что они планируют и после освобождения вернуться сюда на работу.

– Я считаю, жизнь дала мне новый шанс, и я оказался здесь, среди людей, которые могут мне помочь изменить судьбу, – делится с нами 28-летний Владимир. – В следующем году я планирую поступить в политех, чтобы получить инженерную профессию. И если руководство компании «Зеленый сад» меня примет, хотел бы прийти сюда в будущем уже свободным человеком.

Надеемся, что при деятельном участии одного из крупнейших застройщиков Рязанской области многим оступившимся в жизни людям удастся вернуться в общество полноценными гражданами и занять в нем достойное место.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В настоящее время 186 тысяч о сужденных к лишению свободы имеют право просить о переводе на принудительные работы. Минюст предложил создать к 2030 году 70 тысяч рабочих мест для отбывающих наказание. В целом по стране пока что создано 13 тысяч таких мест.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в интервью «Комсомольской правде»:

– Исправительные и принудительные работы всегда были и развиваются постоянно. Другое дело, что если раньше осужденные делали на территории колоний от скрепок до заборов в надежде получить возможность перейти на более легкий режим и получить УДО, чтобы быстрее выйти на волю, то теперь им предложат новые условия труда. Новые исправительные центры могут открывать на закрытых территориях заводов, стройках даже за пределами колоний. Там осужденные смогут зарабатывать, набирать опыт и после отсидки трудоустраиваться. Предприниматели с удовольствием «заходят в зоны» в поисках рабочих рук, для развития бизнеса. Ведь осужденные старательные, исполнительные, их не надо дополнительно мотивировать. Все они знают, зачем работают: суд принимает характеристики работодателя и руководства колонии при рассмотрении прошения сидельцев об УДО.