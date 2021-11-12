В Рязанском цирке начались гастроли шоу «Аргонавты»

Фото: Театр спорта «Журавли.

С 12 ноября в Рязанском государственном цирке стартуют российские гастроли театрально-циркового шоу «Аргонавты», подготовленного Театром спорта «Журавли». Это очень сложная и масштабная постановка с множеством спец-эффектов, проекций и интересных технических решений. Корреспондент «КП-Рязань» побывал на прогоне представления, а затем на пресс-конференции, посвященной премьере.

Фото: Театр спорта «Журавли.

Из спортсменов в артисты

- Мы пытаемся привнести что-то новое в цирковое искусство. Наш Театр спорта «Журавли» старается быть впереди всех, давая возможность спортсменам стать еще и настоящими артистами. В нашей программе принимают участие очень много мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, победителей различных конкурсов и т.д, - поделился руководитель программы «Аргонавты» Сергей Козин.

Всего в театрально-цирковом шоу участвует 60 артистов. Причем самому молодому из них 19 лет, а самому старшему 76. Тем не менее, все актеры, задействованные в программе, четко знают куда идти и что делать в каждый из моментов действия.

- Как, вы заметили, мы работаем без пауз, без коверных и это очень сложно. В программе много установочных номеров, очень много подвески, если вам это сильно в глаза не бросилось, значит мы молодцы, - рассказала инспектор манежа Рязанского цирка Елена Чумахидзе. - Посмотрите на нашего Ясона, который идет по восходящей к золотому руно - у него очень сильный угол поднятия. И ведь это все очень опасно.

Елена рассказала, что в Рязанский цирк всегда привозят очень интересные программы. А в советские времена наш цирк вообще считался очень желанным, потому что в него всегда приезжали импресарио, отсматривавшие спектакли. Поэтому в Рязани обкатывали программы которые затем отправлялись на гастроли зарубеж.

Фото: Театр спорта «Журавли.

Амбициозная задача и сложные моменты

- Сама идея создания театра спорта была крайне амбициозной. Здесь надо быть спортсменом, артистом и в этом была и остается главная сложность. Необходимо, чтобы люди были находились на манеже в нескольких пластах своего существования, чтобы они были включены во всех направлениях, - сообщил художественный руководитель Театра спорта «Журавли», народный артист России Вилен Головко.

Артисты с худруком полностью согласны и подтвердили, что самое сложное в таком шоу собраться и продемонстрировать все что ты умеешь.

- Необходимо держать зал энергетически, существуя в рамках своего персонажа и используя для этого свой личный опыт. В это же время нельзя забывать о личной безопасности, бдеть обстановку вокруг, учитывать все движения окружающих и держать в голове технические моменты. Сложен даже не трюк, не физическое усилие - сложно все это делать одновременно, - рассказала исполнительница роли Медеи Мария Терентьева.

Фото: Театр спорта «Журавли.

- Самое сложное собраться не только физически, но и эмоционально, чтобы выступить перед людьми. Это множество ежедневных тренировок и репетиций, необходимых чтобы стабильно выполнять все трюки. Если люди заболевают и выбывают им необходимо искать замену, ведь физический фактор никто не отменял. Все это необходимо учитывать, - поделился организационными моментами руководитель акробатической группы Родион Зубчонок.

В основу спектакля «Аргонавты» лег хорошо известный миф Древней Греции «Золотое руно». Построив судно «Арго» и собрав команду отважных и сильных героев, Ясон отправился навстречу судьбе. В путешествии герой обрел настоящую любовь. Дочь царя Ээта Медея помогла Ясону одолеть бесчисленное войско, усмирить могучего дракона и добыть заветное золотое руно.

Шоу «Аргонавты» - это головокружительные трюки на высоте пятиэтажного дома, схватки настоящих бойцов у-шу и зажигательные хореографические номера. Атмосферу остросюжетного приключения дополняют авторская музыка, невероятные костюмы и передовые спецэффекты видеопроекции.