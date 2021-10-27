Депутат Госдумы оказал содействие в сохранении медицинского учреждения в Касимове

Фото: РОО "Единая Россия".

Касимовский филиал ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального медико-биологического агентства сообщил о своей ликвидации с января 2022 года. Жители районного центра, обеспокоенные сообщением о закрытии, обратились с просьбой о помощи в сохранении медучреждения к парламентарию от Рязанской области, члену фракции «Единой России» Андрею Красову.

«Сразу же взял развитие ситуации на контроль. Закрытие больницы сейчас в условиях сложной эпидемиологической обстановки было бы непростительным шагом», – подчеркнул депутат Госдумы.

Андрей Красов рассказал, что совместно с министерством здравоохранения Рязанской области прорабатывались различные варианты сохранения медицинского учреждения. В нем оказывается бесплатная помощь в поликлиническом отделении, проходят диспансеризацию и медосмотры сотрудники предприятий и организаций, лаборатория больницы выполняет широкий спектр анализов.

«В телефонном разговоре заместитель министра здравоохранения региона Владимир Грачев подтвердил информацию, что принято решение о присоединении медучреждения к Касимовскому ММЦ, – отметил Андрей Красов. – Всем сотрудникам ликвидируемой организации будут предложены штатные должности».

Парламентарий обратил внимание, что все организационные мероприятия не повлияют на качество оказываемой медпомощи. Кроме того, обслуживаемое население сможет получать медицинскую помощь даже в большем объеме.