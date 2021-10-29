«В один день умерли сын с матерью, отец в реанимации»: рязанский врач рассказала, как от ковида умирают семьями

В Рязанской области от коронавируса люди умирают целыми семьями.

Ежедневно в стационар больниц скорой медицинской помощи Рязани поступают более 50 пациентов. Практически все они в тяжелом состоянии, попадают с коронавирусом целыми семьями.

«Мы очень часто видим смерти людей, и конечно же, мы не можем не пропускать это через себя, — рассказывает заведующая отделением №6 для взрослых с COVID-19 Жанна Варёнова. — Конечно, всегда тяжело, когда поступают целые семьи и погибают. Недавно был случай: поступила целая семья - муж, жена и сын. Сыну было всего 24 года. В один день умерли сын и мать. Это огромное горе для их семьи... Отец сейчас находится в реанимации. За его жизнь борется вся больница. Очень надеемся на его выздоровление».

Каждый день в БСМП попадают более 50 человек, больных коронавирусом. Почти все в тяжелом состоянии.

Отметим, что 29 октября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 13 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что все эти люди скончались еще в июле 2021 года.

Речь идет об одиннадцати женщинах – 58 лет, 58 лет, 62 года, 64 года, 69 лет, 71 год, 74 года, 75 лет, 75 лет, 76 лет, 77 лет и двух мужчинах – 54 года и 55 лет. Двумя днями ранее опергруппа сообщила, что в летальный список также вносили по 13 человек, скончавшихся еще в июле.

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