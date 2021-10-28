Поборы в детских садах Рязани: сдавать или воздержаться?

Любые взносы в детские сады должны быть только добровольными.

С началом нового учебного года в редакцию «КП-Рязань» снова стали поступать обращения от родителей, столкнувшихся с так называемыми «поборами» в детских садах. Рязанцы возмущены: они и так вносят ежемесячную плату, так их еще дополнительно просят скинуться на то на ремонт, то закупку бытовой техники, то на канцелярские принадлежности.

Десять тысяч - не предел?

В начале октября к нам обратилась читательница с жалобой на детский садик, расположенный в Горроще. По ее словам, руководство просит родителей скидываться на игрушки, моющие средства и даже обогреватель.

- В месяц на различные нужды мы сдаем порядка восьми тысяч рублей. И это не считая официальной платы за посещение. Получается, что вместе с поборами мы платим за детский сад более десяти тысяч рублей, - рассказала мама одного из воспитанников.

Другую историю нам рассказал читатель, столкнувшийся с просьбой администрации детского сада починить веранду.

- В начале учебного года нам сообщили, что старая деревянная беседка давно обветшала, и было бы неплохо починить ее. Естественно, что чинить веранду предложили за счет родителей, так как у садика на это денег совсем нет, - поделился мужчина. - В итоге мы скинулись примерно по 3 тысячи на стройматериалы и самостоятельно соорудили веранду.

При этом, говорят родители, большая их часть выступает резко против поборов, но находятся и те, кто поддерживает такую практику, считая ее абсолютно нормальной.

Тем временем, в городском управлении образования, куда обратились наши читатели, заявили о недопустимости поборов в образовательных учреждениях. В ведомстве пояснили, что на все эти вещи выделяются бюджетные средства, и никаких дополнительных взносов от родителей не требуется.

«Закупка необходимых товаров должна осуществляться за счет средств бюджетов местного и регионального уровней - согласно федеральному закону № 223», - пояснили чиновники.

Но почему тогда, несмотря на бюджетное финансирование, родителям раз за разом приходится залезать в семейный бюджет, чтобы скинуться на то, что так необходимо детскому саду?

Помогать можно только добровольно

Дело в том, что администрация образовательного учреждения, конечно, располагает определенными средствами, однако на что их тратить - приходится выбирать. Некоторые предпочитают делать доплаты квалифицированным педагогам, другие - покупать оборудование, а третьи - проводить ремонт. Поэтому именно от самих родителей и зависит, на что они хотят скидываться и хотят ли скидываться вообще.

Тем более что согласно федеральному закону об образовании родители могут оказывать благотворительную помощь детскому саду, но только в добровольном порядке. Запомните, заставить вас скидываться не может никто - ни нянечка, ни воспитатель, ни заведующая образовательным учреждением.

При этом необходимо иметь в виду, что передавать деньги из рук в руки - незаконно. За это можно даже стать фигурантом уголовного дела о взятке. Если же вы все-таки решили оказать благотворительную помощь, то узнайте счет благотворительной организации, курирующей детский сад, или реквизиты самого учреждения и перечислите средства, указав цель их назначения. Кроме того, вы должны заключить договор с детским садом на оказание благотворительной помощи и только после этого перечислять деньги.

Вместо послесловия

К сожалению, до тех пор, пока родители делятся на тех, кто выступает против поборов, и тех, кто поборы инициирует, переломить эту ситуацию вряд ли удастся. Но и до крайности доводить ее тоже бессмысленно - сдавать деньги можно, но делать это лучше с умом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 1 января 2021 года в Рязанской области установлен размер оплаты пребывания ребенка в детском саду. Причем в зависимости от муниципалитетов эта плата может значительно изменяться. Так, в областном центре родители ежемесячно платят 2143 рубля. В Рязанском районе стоимость детского сада составит 2052 рубля. В Касимове - 1708 рублей, а в Скопине и Сасове - 1774 рубля

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