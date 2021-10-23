В Рязанской области работает волонтерский центр «Единой России»

В Рязанской области продолжает работать волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в период пандемии коронавируса.

В его деятельности участвуют волонтеры «Единой России», волонтеры-медики, молодогвардейцы, «Волонтеры Победы».

Активисты принимают заявки на оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, инвалидам и ветеранам, в том числе в доставке на дом продуктов питания и медикаментов, а также оказывают консультационную поддержку.

Телефон горячей линии – 8-910-612-03-03.