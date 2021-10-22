В селе Алехино отреставрировали стелу в честь Героя Советского Союза

Фото: Единая Россия.

Глава Надежкинского сельского поселения Ермишинского района Николай Елисеев через местную газету поблагодарил людей, которые помогли в реставрации обелиска в селе Алехино в честь земляка, Героя Советского Союза Михаила Степановича Ванюшкина.

На его родине была установлена стела. В этом году жители села обратились к члену фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Сергею Лукьянову с просьбой оказать содействие в реконструкции обелиска. Для работ по благоустройству памятного места понадобилось завезти 20 тонн тротуарной плитки и пять тонн бордюрного камня. Также парламентарий закупил саженцы туи и заказал мраморную доску на стелу.

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Михаил Степанович Ванюшкин отличился во время боев в Восточной Пруссии (ныне – территория Польши). 8 мая во время боя за мост через реку Брауде (ныне – Бауда) танк Михаила Ванюшкина был подбит, а сам он тяжело ранен. Пропустив на мост 2 танка с группой пехотинцев, Ванюшкин взорвал его, пожертвовав своей жизнью. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» старший лейтенант был удостоен высокого звания Героя Советского Союза и ордена Ленина посмертно.