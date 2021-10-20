Чемпионат по силе удара на Рязанском приборном заводе привлек почти 4000 участников

Слева направо: «серебряный» призер чемпионата в номинации «Один удар» менеджер Даниил Шуваев и абсолютный чемпион «Ударной десятки» в двух номинациях Дмитрий Небольсин.

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) встретил октябрь чемпионатом по силе удара. Соревнования, называемые «Ударной десяткой», проходят здесь уже в третий раз. Это совместный проект Госкорпорации Ростех и спортивного клуба «Академия бокса».

ОКОЛО 4000 УЧАСТНИКОВ

Состязания проводились последовательно на двух производственных площадках предприятия: сначала силу удара проверяли труженики филиала АО «ГРПЗ» - Касимовского приборного завода. Затем эстафету принял Рязанский приборный завод. В итоге в чемпионате на Рязанской земле приняли участие почти 4000 человек.

Особенно внушительно мероприятие выглядело вживую. Желающих просто попробовать свои силы на специальных снарядах - боксерских грушах с измерителями силы удара или, если повезет, получить солидную денежную премию было хоть отбавляй. При этом особенно важно, что организаторы позаботились о полном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

- Концерн Радиоэлектронные технологии активно поддерживает проведение чемпионата «Ударная десятка», несмотря на то, что бокс - некомандный вид спорта, в формате, предложенном организаторами проекта, он невероятно объединяет. В этом году отборочные этапы уже прошли на предприятиях КРЭТ в четырех регионах, в каждом из них мы познакомились с сотнями неравнодушных сотрудников, которые проявили себя и как спортсмены, и как организаторы. В неформальной обстановке они смогли пообщаться с коллегами и руководителями, продемонстрировали и волю к победе, и умение искренне поддерживать друг друга, - рассказал первый заместитель генерального директора АО «КРЭТ» Владимир Зверев. - Государственный Рязанский приборный завод - одно из наших крупнейших предприятий, сотрудники которого всегда отличались искренним энтузиазмом как в работе, так и в общественной жизни. Я очень рад, что наша рекордная «Ударная десятка» состоялась именно здесь.

В свою очередь, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов отметил, что завод уделяет большое внимание спорту и имеет богатые победные традиции.

- Мы в третий раз проводим такие соревнования, и сегодня их участниками стали почти все работники нашего предприятия. Для нас это не просто спортивное событие - это настоящий праздник, - сказал Борис Романович. - Мы можем гордиться своими результатами. Даже в гранд-финале в Москве, где участвуют представители всех холдингов Госкорпорации Ростех, у нас есть золотые и серебряные призеры среди боксеров!

Почетными гостями соревнований стали министр спорта Рязанской области Владислав Фролов, председатель Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов, победитель и призер Чемпионатов России, мастер спорта по боксу Иван Сагайдак.

- По поручению губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова поздравляю вас с этим прекрасным массовым спортивным мероприятием, - обратился Владислав Фролов к заводчанам. - Огромную признательность хочу выразить КРЭТ за проведение таких мероприятий, которые способствуют популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта.

Министр пожелал участникам обойтись без травм. Для этого представители «Академии бокса» проводили краткий инструктаж перед каждым подходом - рассказывали, как безопасно и эффективно ударить, чтобы тренажер-силомер зафиксировал как можно большее значение.

Силу своего удара испытывает начальник производственно-технического комплекса печатных плат Игорь Дрожжин.

И СПОРТ, И ЗРЕЛИЩЕ

Уровень организации соревнований Рязанским приборным заводом оценил Иван Сагайдак, боксерская гордость нашего региона, именитый спортсмен из РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова («Клуб бокса ВДВ»).

- Я впервые на подобном мероприятии. Восхищен и форматом, и масштабностью. Уровень организации оцениваю крайне положительно! Считаю, что подобные мероприятия очень важны для популяризации бокса и приобщения к здоровому образу жизни в целом, - высказался Иван Сагайдак в беседе с журналистами.

Кстати, среди тех, кто показывает наилучшие результаты в «Ударной десятке», что неудивительно, больше всего именно боксеров. Хотя сами они отмечают, что техника удара по тренажеру-силомеру и в поединке значительно отличается, все-таки натренированность играет немаловажную роль.

- В 2020 году я занял первое место, но в этом сбавил обороты - выбил всего 350, а не 450, как тогда. Поэтому есть куда расти! Сейчас я продолжаю заниматься любительским боксом, поддерживаю хорошую физическую форму. В целом мероприятие очень нравится, потому что здесь заряжаешься позитивом, энергией, - делится впечатлениями специалист по регламентированным закупкам АО «ГРПЗ» Всеволод Ковалев.

Для многочисленных участников и гостей организаторы «Ударной десятки» помимо спортивной составляющей подготовили обширную культурную программу с музыкальным сопровождением ансамбля РВВДКУ «Крылатая пехота», показательными выступлениями десантников, юных гимнасток СШОР «Юность», кавер-группы «Мохито» и заводских самодеятельных артистов.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПОБЕДИТЕЛИ

Соревнования «Ударная десятка» проводятся в двух категориях - «Один удар» и «Серия ударов». В 2021 году получилось так, что и у мужчин, и у женщин абсолютный победитель в обеих категориях был один.

- В прошлом году я тоже заняла первое место, но сейчас удалось улучшить результаты, - в номинации «Один удар» было 208 килограммов, стало - 248, а в «Серии ударов» выбила на 90 кг больше - 11600. Значит, подготовка не прошла даром! Целый год я горела идеей вновь принять участие в гранд-финале в Москве. Поверьте, оно того стоит! - рассказала о своей мотивации победительница среди женщин - ведущий экономист по планированию Екатерина Прохорова. - И вообще я очень рада, что предприятие уделяет такое большое внимание спорту, поэтому хочу выразить огромную благодарность организаторам.

Екатерина Прохорова второй год подряд завоевывает «золото» чемпионата «Ударная десятка» в номинациях «Один удар» и «Серия ударов».

В гранд-финале среди представителей предприятий Ростеха Екатерина хочет продемонстрировать не только силу удара, но и боксерскую подготовку в дисциплине «Боксерский поединок». Этим видом единоборств она занимается уже 2,5 года, а началось все, как признается Екатерина, по воле случая.

- Изначально боксом начал заниматься ребенок, а мне надоело по часу ждать на скамейке. Начала с общефизической подготовки, потом присмотрелась - понравилось, затянуло, да еще как! Ведь бокс - это не только удары. Он развивает скорость работы мозга, тренирует характер, - отмечает победительница.

У Екатерины два сына, и сейчас уже оба занимаются боксом. Одному ребенку 5 лет, другому 15. Старший мальчик участвует в соревнованиях, в том числе международных, побеждает в них и занимает призовые места.

Первое место среди мужчин в «Ударной десятке» занял регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дмитрий Небольсин. В категории «Один удар» он выбил аж 633 кг, в категории «Серия ударов» - 19440 кг! Дмитрий, как и Екатерина, занимается любительским боксом в ЦСК, а до этого на протяжении семи лет отдавал предпочтение кудо. У Дмитрия уже есть опыт успешного выступления в гранд-финале в Москве, где в 2017 году он стал победителем боксерского турнира в весовой категории свыше 90 кг. Остается пожелать представителям Рязанского приборного завода удачи и новых побед!