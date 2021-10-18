Какой будет зима 2021-2022 в Рязани: о предстоящем сезоне с точки зрения науки и народных примет

Грачи чувствуют приближение зимы. Когда улетят ­ значит, зима наступила окончательно. Фото: Алексей ФОКИН

Мы часто слышим от старших, что раньше зимы были и снежнее, и морознее. Может быть, это сугубо субъективное мнение, ведь в детстве и деревья были большими. В последние годы погода нам регулярно преподносит сюрпризы, в том числе и зимой - то снегом завалит, то вообще осадков нет как таковых, сплошной «ноямарт». И встретить 1 декабря, а то и Новый год без снега - сегодня уже не кажется никому чем-то из ряда вон выходящим.

В то же время испокон веков человек примечал, что какие-то явления, связанные с жизнью животных и растений, могут прогнозировать поведение природы в последующем. Стоит ли на них ориентироваться, как они между собой связаны и какой будет зима 2021-2022, разберемся.

ГАДАНИЕ НА БЕРЕЗОВЫХ КУЩАХ

Считается, что растения способны предсказать, какой будет зима. Рябины много, желудей мало - значит, зима будет морозной. Объясняют это в народе так: рябина заботится о своем размножении - ее плоды едят птицы, кожица и мякоть перевариваются у них в желудке, а косточка с семенем выходит естественным путем и падает вместе с удобрением на землю. А в морозные дни плоды этого дерева являются немногочисленным источником питания. Больше съедят - больше разнесут. У дуба наоборот - желуди далеко не укатываются, а в морозные и малоснежные зимы на поверхности земли погибают. Зачем стараться?

- Народные приметы, увы, не срабатывают, - говорит старший научный сотрудник Окского заповедника, фенолог Ольга Горянцева, - не раз бывало, что рябины много, а зима мягкая, и наоборот. Год назад желудей было мало, а зиму нельзя было назвать морозной. В этом году желудей больше средних значений.

Получается противоречие. Может быть, береза подскажет? В народе считают, что если береза начала желтеть снизу – зима будет теплой, а весна поздней, сверху - зима холодной, а весна ранней. Если до 8 октября это дерево не сбросило листву - зима наступит поздно.

- Береза - не показатель, - продолжает Ольга Горянцева, - отдельные прядки из желтых листьев появляются уже в конце августа - начале сентября. А то, с какой части стали быстрей желтеть листья, говорит лишь о том, в каком месте был в тот момент переохлажденный воздух. Причем в разных частях одной местности береза может желтеть как снизу, так и сверху.

Собственно, так и выходит: в центре Рязани березы стали желтеть снизу, а в районе улицы, носящей имя этого дерева - с макушки. Если верить приметам, то в Голенчине зима будет морозной, а центре - теплой. Вот и гадаем… И лист на березе до сих пор висит.

30-ГРАДУСНЫЕ МОРОЗЫ ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ?

Раз природе верить нельзя, обратимся к научному сообществу? В рязанском гидрометцентре нас разочаровали: по словам сотрудников, они занимаются только краткосрочными прогнозами, максимум на три дня, а долгосрочные – удел федеральной службы. Правда, открыли секрет, как они готовятся: берется год с аналогичным течением погоды (температура и осадки), на основании чего делается предположение, что дальнейшее развитие атмосферных процессов пойдет аналогичным путем. В общем, как в русской поговорке: 7 лет зима по лету, 7 лет лето по зиме, а 7 лет само по себе.

- С точки зрения науки предсказать, каким будет следующее время года, невозможно, - считает кандидат географических наук Алексей Водорезов, - но то, что в последние десятилетия климат в Рязанской области стал более мягким, - факт неоспоримый. Но это не означает, что каждый год теплее предыдущего. Просто общая тенденция, ведь год на год не приходится.

То, что погода зимой стала мягче, говорит тот факт, что с начала 21 века в Рязани температура ниже -30 градусов была зарегистрирована всего три (!) раза (один день в 2003-м и два дня в 2006-м). Хотя еще в 80-е годы такие температуры фиксировались чуть ли не каждую зиму и зачастую не один раз за сезон.

А о том, кто был прав в своих прогнозах - природа или ученые, - мы узнаем через пару месяцев.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Наступление зимы покажут птицы!

Антон Барановский, орнитолог:

- Есть два вида перелетных птиц, которые, что называется, ждут до последнего. Это грач и лебедь. Грач улетает тогда, когда земля смерзается, и ему становится невозможно добывать пищу в нужном объеме.

А лебедь - когда водоемы начинают покрываться коркой льда. Не даром же в народе говорили: лебедь на хвосте зиму несет!