Автоматика управляет дорожным движением в Рязани и ускоряет его на 15%

На экранах видна ситуация на каждом перекрестке, оборудованном автоматической системой Фото: Владимир ФРОЛОВ

Ежегодно в третье воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства. К ним относятся и те, кто дороги строит и ремонтирует, и те, кто их обслуживает, и те, кто обеспечивает перевозку грузов.

Но есть и те, кто заботится об организации потоков грузов и пассажиров.

14 октября в рязанский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) приехали коллеги-дорожники из Смоленска. Они не скрывали: приехали обмениваться опытом, но на самом деле – учиться.

– У нас, быть может, немного лучше обстоят дела с оснащением дорожных узлов датчиками, потому что мы покупали их позже, – признались гости. – Немного по-другому у нас организована светофорная сеть. Но что касается интеллектуальной составляющей организации движения, здесь вы впереди.

Смоленские коллеги в рязанском Центре организации дорожного движения Фото: Владимир ФРОЛОВ

УМНАЯ СИСТЕМА ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ УЖЕ 8 ЛЕТ

Рязанская автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД) на 2021 год – это сбор информации о транспортных потоках, ее отображение в форме видеозаписей и анализ в разных компьютерных схемах, а затем передача данных тем органам, кто в них нуждается.

АСУДД вводится в Рязани с 2013 года. Уже первый шаг, когда в 2013-2015 годах элементы системы были поставлены на 26 перекрестках основной транспортной артерии города, это позволило сократить задержки и сформировать «зеленую волну» – когда водитель, двигаясь с разрешенной скоростью, подъезжает к следующему светофору, и в тот же момент светофор переключается на зеленый свет. Среднесуточный показатель скорости движения на Первомайском проспекте и улице Ленина тогда вырос с 25-30 км/ч до 35-40 км/ч.

В скромном двухэтажном историческом здании недалеко от площади Ленина перед мониторами, где отображаются десятки видов на тот или иной участок дороги в реальном времени, сидят люди. Они всего лишь помогают автоматической системе управлять движением автомобилей. Сюда поступают данные от 127 дорожных контроллеров, 132 ip-камеры высокого разрешения, показывающие ситуации на перекрестках, а также 326 видеодетекторов транспортного потока.

– Мы готовимся настраивать новый комплекс, который позволит улучшить систему: возможно, датчики мы вмонтируем в состав дороги, – рассказывают в ЦОДД.

ВПЕРЕДИ МНОГО РАБОТЫ

Вот что удалось сделать за 8 лет работы: на 15-20% снизились простои транспорта на перекрестках, и это привело к снижению временных затрат на перевозки грузов и пассажиров. Увеличена пропускная способность дорог на 15%, уменьшился расход топлива при эксплуатации транспорта.

– Статистика показывает, что в областных центрах России ежегодный прирост интенсивности движения составляет порядка 10-20%, – говорит ведущий инженер ЦОДД Олег Бакин. – В то же время увеличение пропускной способности уличной дорожной сети не превышает и 5%. Каждый год улицы все более забиты машинами, и только правильная организация проезда ими магистралей и перекрестков может хоть как-то выправить положение.

Монитор с обозначенными на схеме центра Рязани светофорами Фото: Владимир ФРОЛОВ

Но эти усилия по организации движения могут отсрочить необходимость расширять дороги всего лишь на год-два. Неужели дальше мы будем вынуждены «закатывать в асфальт» все новые тротуары и газоны?

Не обязательно. В дело должны вступить еще два фактора: смена нормативов, которая позволила бы делать полосы несколько уже (оставляя их прежних размеров для автобусов и троллейбусов), а также развивать общественный транспорт, чтобы он составил по скорости, надежности и комфортности серьезную конкуренцию личным авто. Через этот путь прошли многие европейские города, когда-нибудь пройдет и Рязань. И чем раньше это будет, тем лучше.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

Сейчас на улицах и перекрестках города Рязани установлено 458 видеокамер, которые отслеживают движение транспорта. Они не призваны следить за нарушителями и «подводить под штрафы» – у них более важная задача: определить, где затруднено движение и в какую сторону. Иногда удается установить, из-за чего это происходит – ЦОДД может дать рекомендации властям по расширению дороги в определенном месте или по смене направления движения на одной из полос.

– С городскими службами мы должны работать плотнее, – взаимно настраивали друг друга рязанские и смоленские дорожники. – Необходимо синхронизировать тендеры на реорганизацию перекрестков и на реорганизацию оборудования по управлению движением на этом же перекрестке. Не должно случаться накладок – когда реконструировать один и тот же объект собираются вначале городские и федеральные структуры: например, светофорные комплексы на трассе М5.

Специалисты думают о том, где можно выделить полосы для общественного транспорта, как регулировать прохождение больших масс автомобилей по Куйбышевскому шоссе, настроив на центральной полосе магистрали реверсивное движение.

Но наша АСУДД, которая так нравится приезжим их других регионов – не единственное, чем может запомниться Рязань для специалистов со всей России.

ДЕТИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОРОЖНИКОВ

Недавно всей стране рекомендовали перенимать опыт нашего города и региона по организации движения рядом с общеобразовательными школами на оживленных улицах. Рязанский институт развития транспортных систем разработал вариант прокладки перед самыми воротами школьной территории или дверями школы, параллельно основному потоку машин по улице, отдельной полосы движения – «заездного кармана» или «парковочного кармана». Двигаясь по этой полосе, автомобиль родителей может подъехать максимально близко к школе, высадить или посадить ребенка – и двигаться дальше, не мешая другим родителям спереди и сзади делать то же самое.

Такая схема движения была оборудована перед нынешней гимназией №2 на улице Гагарина (у перекрестка с улицей Полетаева) еще в 2019 году. Далее аналогично был организован подъезд автомашин рязанцев к гимназии №5 на улице Братиславской, к лицею №4 на Соборной площади, к школе №40 на улице Дачной.

А школьникам не все равно, опасен или безопасен их подход и подъезд с родителями к школе. Это доказывают экскурсии учеников в Центр организации дорожного движения. 14 октября журналистам удалось увидеть один такой визит – в гости к дорожникам пришел целый класс из рязанской школы №64 в Горроще.

Школьники в Центре организации дорожного движения Фото: Владимир ФРОЛОВ

– Нам очень интересно, как работают светофоры и как устроена система камер, – заверили они и забросали специалистов градом вопросов, а в конце концов хором поздравили хозев: «С днем дорожника!».

Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени развития дорожной отрасли напрямую зависит экономическое процветание страны. А это значит, что дорожники по праву должны быть одними из самых уважаемых людей в государстве. И в воскресенье, 17 октября 2021 года, к этим 12 тысячам рязанцев должны обратиться с поздравлениями и пожеланиями все родные, близкие и знакомые.