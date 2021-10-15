Соучастников ритуального убийства под Рязанью суд отправил в СИЗО

Владислава Цикунова, подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе рязанского Советского райсуда.

Заседание по избранию меры пресечения, где рассмотрели ходатайство следователя, состоялось 15 октября. Цикунова подозревают по ч.1 ст.105, то есть не в пособничестве, а непосредственно в расправе над мальчиком.

Суд выслушал мнение участников, ознакомился с материалами дела и удовлетворил ходатайство следователя. Цикунова отправили в СИЗО до 10 декабря 2021 года включительно. Это постановление может быть обжаловано.

До 10 декабря суд арестовал и сожительницу Цикунова – Марию Корнееву. Адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте своей подзащитной по месту ее регистрации. Мол, она характеризуется положительно и доказательств ее виновности в совершении преступления, в котором она подозревается, и необходимости избрания в отношении нее заключения под стражу следствием не представлено.

Однако суд, рассмотрев документы по делу, подтверждающие обоснованность подозрения о причастности молодой женщины к совершению инкриминируемого ей деяния, удовлетворил ходатайство следователя. Который ранее выдвигал версию о ритуальном убийстве. Решение суда, кстати, может быть обжаловано.

Тело подростка обнаружили в лесу у деревни Зименки Рязанского района 13 октября. Раннее на допросе Владислав Цикунов, бывший отчим убитого, заявлял, что страшное преступление во время некого ритуала якобы совершила его сожительница, ачери-биатлонистка Мария Корнеева.