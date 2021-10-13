Дмитрий Хубезов: Четко себе представляю фронт работ

ryazan.er.ru

«Сегодня очень важный для меня день, произошло три знаменательных события, – поделился своими эмоциями в своем аккаунте в социальных сетях парламентарий от Рязанской области, член фракции «Единой России» Дмитрий Хубезов. – Состоялось первое заседание Государственной Думы VIII созыва, на котором меня выбрали председателем комитета по охране здоровья. Самое яркое, впечатление – встреча с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным».

Дмитрий Хубезов отметил, что, безусловно, это огромная ответственность. «Четко себе представляю фронт работ. Пандемия продолжается, четвертая волна, идет рост, ситуация серьезная и в целом по стране, и в нашем регионе в частности, поэтому для меня важность именно комитета по охране здоровья сейчас первостепенна», – рассказал парламентарий от Рязанской области.

На первом заседании Государственной Думы парламентарии избрали председателя федерального законодательного собрания и его заместителей, зарегистрировали фракции, определились с составами комитетов и кандидатурами их руководителей.

Среди глав комитетов – два депутата от Рязанской области. Пост руководителя комитета по бюджету и налогам сохранил за собой Андрей Макаров, комитет по охране здоровья возглавил Дмитрий Хубезов.

Андрей Красов стал первым заместителем председателя комитета по обороне.

Реклама.