Новый 11-й сезон НХЛ открылся в Рязани

Фото: Ночная хоккейная лига.

Во дворце спорта «Олимпийский» в Дашково-Песочне 3 октября было многолюдно. Там открывался 11-й сезон рязанского этапа Ночной хоккейной лиги – объединения спортсменов-любителей, которые выходят на лед с клюшкой и шайбой в свободное от работы время практически в любом возрасте. Более молодые объединены в дивизион «Лига надежды», а возрастные хоккеисты – в дивизионы «Любитель 40+» и «Любитель 50+». Сейчас в турнире НХЛ принимает участие 42 команды, общее число игроков превысило 1000.

Фото: Ночная хоккейная лига.

Фото: Ночная хоккейная лига.

Этот народный хоккей в Рязанской области поддерживает местный бизнес. Региональным представителем лиги стал руководитель компании «Автоимпорт» Олег Смирнов.

– Развитие идет, и все его замечают. У нас было создано 29 команд, а сейчас их уже 42. У нас появился дивизион «Любители 50+», в который завялено уже около 200 человек. От массового хоккея очень многое зависит в популяризации этого вида спорта. Формируется настоящая «армия хоккея»: родственники, дети, внуки игроков. Кто-то приходит в спортивные школы, лучшие из них потом займутся хоккеем профессионально.

Фото: Ночная хоккейная лига.

Намеченные на 11-й сезон 414 матчей увидят около 20 тысяч болельщиков. Поддержать свои команды приезжают болельщики из сельских районов и других городов Рязанской области – яркое выступление одной из таких «групп поддержки» увидели журналисты перед дворцом «Олимпийский» и 3 октября.

Фото: Ночная хоккейная лига.

«Любительской столицей российского хоккея» назвал нашу Рязань приехавший на открытие турнира НХЛ Владимир Мышкин, звезда советского хоккея, вратарь сборной СССР, заменявший самого Владислава Третьяка.

Фото: Ночная хоккейная лига.

– Именно в вашем регионе за 10 лет быстрее всего выросло количество спортсменов и команд. Очень приятно, что популяризацией нашей игры у вас в регионе занимается Олег Смирнов, который все свои знания и опыт руководителя отдает для применения на этом благородном поприще, – заметил Мышкин.

В ответ Олег Смирнов и исполнительный директор рязанской НХЛ Игорь Власов рассказали, как руководство всероссийской лиги им помогает, курирует работу, дает ценные советы.

Фото: Ночная хоккейная лига.

К счастью, число арен с искусственным льдом в Рязани и районных центрах области растет. Это значит, что заниматься хоккеем любители могут гораздо дольше, чем под открытым небом – даже в ставших в последние десятилетия теплыми октябре-ноябре и марте-апреле. В 2020 году в центре Рязани рядом с манежем «Юность» заработала новая арена под названием «Айсберг», где уже идут матчи.

Фото: Ночная хоккейная лига.

– Сколько бы мы ни открывали новых ледовых арен, их всегда будет не хватать, – уверен Олег Смирнов, который ждет дальнейшего увеличения числа любителей в Рязани.

По его словам, он видел, как поставлена работа с любителями в некоторых зарубежных странах – и нам в Рязани вполне реально достичь тех же результатов.

Фото: Ночная хоккейная лига.

3 октября во дворце спорта «Олимпийский» прошли первые два матча турнира НХЛ «Любители 50+»: команда «Автошкола» сыграла с ЛХК «Чучково», а новички турнира из коллектива «Т-34» встретились с такими же новичками из «Касимовского УПХГ». Посмотреть игру пришли сотни зрителей. Между ними в перерывах производился розыгрыш призов от Ночной хоккейной лиги.

Фото: Ночная хоккейная лига.

НАША СПРАВКА

Ночная хоккейная лига появилась в России в 2011 году. Ее создавали популяризаторы хоккея и бывшие спортсмены при поддержке президента Владимира Путина и нынешнего министра обороны Сергея Шойгу. Расчет был на популяризацию зимнего вида спорта, принесшего России, а до нее СССР, славу и медали на международных соревнованиях. Каждый год весной финальные игры НХЛ проходят на всероссийском турнире в Сочи.