Отопление в Рязани: что делать, если тепло не дали, а оплату начислили?

То, что топить приходится обогревателем, при перерасчете не спасет от бюрократии.

Сроки отопительного сезона в Рязани каждый год вызывают нарекания со стороны граждан. Многим памятен предыдущий сезон, когда отопление в дома дали, а на улице было днем +20°С и выше, и отказывались отключать при аналогичной температуре весной. На все возмущения рязанцев сотрудники городской администрации отвечали: все по закону, мы должны давать тепло не позднее, чем через пять дней, на протяжении которых стоит среднесуточная температура ниже +8°С, а отключать – в аналогичные сроки, если температура выше указанной. То есть дай им волю, можно дать тепло и в августе, а отключить в июне. А ведь отопление – самая дорогая графа в платежке за коммунальные услуги.

НЕГОТОВНОСТЬ К ОТОПСЕЗОНУ

Этой осенью похолодало рано – уже 16 сентября среднесуточная температура стала ниже 8°С (для сравнения: в 2020 году это случилось на месяц позже – 17 октября). Был анонсирован запуск отопления в жилых домах с 20 октября, но с иезуитской формулировкой – по заявкам управляющих компаний. Видимо, в городской администрации не были полностью уверены в стопроцентной готовности домов и теплосетей к пуску. И неудивительно: паспорта готовности к отопительному сезону 5,4% домов не получили. К тому же в ремонте на тот момент находились некоторые участки теплосетей – на Братиславской, Новой, Татарской…

В этом году 20 сентября стало пятым холодным днем. Многие рязанцы, особенно живущие в панельных домах с тонкими стенами, ждали этого дня с надеждой. Но ожидания не оправдались – отопление в дома поступало уж очень постепенно. У некоторых батареи остались ледяными даже к концу сентября. Но при этом в платежку за первый месяц осени сумму за тепло уже включили, как будто 20 сентября дали всем.

ТЕПЛО ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Жизнь в многоквартирном доме дает не только права, но и обязанности. Может получиться так, что в одной части квартиры батареи горячие, а в другой – холодные. Да что квартира! Есть случаи, когда в одном подъезде целые секции оставались без тепла! И виноваты не всегда коммунальщики.

– Одной из причин отсутствия тепла по одному из стояков является образование воздушной пробки в системе, что приводит к нарушению циркуляции воды, – говорит сантехник Дмитрий Хонин. – Чтобы ее убрать, надо спустить воздух из труб. В домах, где есть чердаки, это делают сотрудники управляющих компаний, а в безчердачных зданиях – сами жильцы последних этажей.

Но ведь человека просто может не оказаться дома! И кому тогда спускать? Другая напасть – когда люди срезают батареи вместе с перемычками, ставят краны, а установку батарей откладывают на неопределенный срок.

– Здесь речь, в первую очередь, о безответственности самих жильцов, – добавляет Дмитрий, – которые думают только о себе. Я бы рекомендовал им в таких случаях оставлять ключи соседям, которым они доверяют, если уезжают на длительный срок. А если просто не живут, но находятся в Рязани или поблизости, хотя бы оставить соседям номера своих мобильных телефонов.

БУДЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ?

А деньги уже начислены… Понимая это, в городской администрации уже заявили, что в октябре сделают перерасчет по фактически включенному отоплению. То есть в квитанции за октябрь будет стоять меньшая, по сравнению с предстоящим ноябрем, сумма. А информацию о фактической дате подключения должны дать управляющие компании.

Собственно, это обычная практика. Например, в прошлом году, когда отопительный сезон стартовал с 1 октября, сумма в квитанции за ноябрь была несколько меньше, чем за октябрь и декабрь. Только не все это замечают. В то же время, получается, что мы фактически кредитуем РМПТС. Но нам, в отличие от банка, никто проценты не платит. А попробуйте задержать оплату за тепло – вам тут же начнут начислять пени.

– Как быть в том случае, когда батареи, вопреки заверениям УК, холодные, либо тепло есть только в части квартиры?

– В этом случае надо обращаться с письменным заявлением в управляющую компанию, – говорит председатель РЕАП «Человек» Олег Попов, – и в течение 12 часов к вам должна прийти комиссия для составления акта. Но они будут смотреть не на температуру батарей, а на температуру воздуха в комнате, и если она будет соответствовать СанПиН (+18...+20°С, для угловых комнат +20…+22°С), никакого перерасчета не будет.

– А если дома холодно из-за перекрытых или срезанных батарей этажом ниже?

– Опять–таки комиссия должна составить акт, и, если температура будет ниже положенной, то услуга будет считаться неоказанной. А по какой причине – вас уже волновать не должно. Пусть ЖЭУ само разбирается с нерадивыми собственниками.

То есть законы сейчас написаны так, что «автоматический» перерасчет производится на дату пуска отопления в конкретном доме, исходя из заявок УК в РМПТС. Если же фактически после этой «бумажной» даты батареи холодные, вернуть деньги поможет только акт с указанной там температурой ниже СанПиН. Получается, для этого нужно не только добиваться прихода комиссии, но и отказываться от обогревателей и включенного газа на кухне, которыми многие рязанцы в последнее время спасаются.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам, связанным с перерасчетом платы за оказание услуги по теплоснабжению, городская администрация просит звонить по телефонам:

- 8 (4912) 38–90–90;

- 8 (930) 880–55–24.

Кроме того, для жителей работают телефоны диспетчерской службы РМПТС по районам: 8 (4912) 34-05-44 (центральная), 33-17-52 (Московский район), 76-33-04 (Железнодорожный район), 32-65-34 (Октябрьский район), 25-52-26 (Советский район).