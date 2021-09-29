«Дни международного бизнеса»: Рязанская область делает новый шаг к расширению экспорта

Губернатор Николай Любимов с послами Эфиопии, Кении, Уганды сошлись во мнении, что рынок стран Африки перспективен для Рязанской области.

22–23 сентября состоялся IV деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Масштабное мероприятие было нацелено на помощь экспортно ориентированным компаниям региона в достижении новых рынков сбыта и организовано в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В Рязанской области совокупный объем экспорта в I полугодии 2021–го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на $89,08 млн и составил $295,36 млн. Это говорит о большом потенциале внешней торговли, раскрыть который путем выстраивания новых связей и призван форум. Приветствовал участников саммита губернатор Рязанской области Николай Любимов:

– По опыту встреч в таком формате могу сказать, что этот форум способен принести взаимовыгодные контракты и перспективные знакомства. Иностранные гости ближе познакомятся с нашими экспортными ресурсами, а рязанские предприниматели присмотрятся к дополнительным возможностям для поставок за рубеж, – сказал глава региона.

Двусторонняя помощь

В первый день форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» была организована работа шести круглых столов, посвященных практическим аспектам выхода рязанских компаний на иностранные рынки. В частности, посвящены они были Казахстану, Узбекистану, Республике Беларусь, Германии, Франции и странам Африки.

Например, в ходе круглого стола по тематике сотрудничества с Беларусью прозвучала информация, что в 2021 году наблюдается значительный рост торгового оборота между республикой и Рязанским регионом. В частности, экспорт в Беларусь за семь месяцев 2021 года в сравнении с 2020–м увеличился почти на 21%.

Торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев по видеосвязи отметил, что тесные и конструктивные партнерские отношения между Россией и Беларусью создают благоприятный климат для экспортеров из Рязани:

– Отсутствие таможенных барьеров в рамках ЕАЭС, удобная логистическая схема для осуществления экспортно–импортных операций, отсутствие языкового барьера и близкий менталитет, а также положительное восприятие и интерес к российским товарам способствуют созданию предпосылок для вывода отечественной, в том числе рязанской, продукции на рынок Беларуси.

По линии Российского экспортного центра и Рязанского центра экспорта участников круглого стола познакомили с мерами поддержки экспортеров, преференциями, услугами по сопровождению сделок и многими другими возможностями. Также в ходе круглого стола выступали белорусские партнеры – представители Национального агентства инвестиций и приватизации, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен. Они рассказали об особенностях предпринимательства, свободных экономических зонах, перспективных отраслях, мерах по защите инвестиций, тонкостях работы в сфере госзакупок.

Представители рязанского бизнеса, которые уже ведут дела в республике, охотно поделились своим опытом. Они подчеркнули важность тщательного анализа рынка и поиска надежного партнера в качестве точки опоры. Дмитрий Сафрошин из МПК «КРЗ» отдельно отметил роль Рязанского центра экспорта в успешной сертификации продукции для торговли на белорусском рынке.

Фото: agency62.ru

Господдержка – это наше преимущество

Вслед за «страновыми» круглыми столами на площадке форума состоялось пленарное заседание с участием губернатора Николая Любимова. Спикерами также выступили чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда в РФ Джонсон Агара Олва, чрезвычайный и полномочный посол Республики Кения в РФ Бенсон Генри Оума Огуту, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в РФ Алемайеху Тегену Аргау, посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов.

Отвечая на вопрос известной российской журналистки и телеведущей Ирады Зейналовой, которая модерировала встречу, Николай Любимов заявил о готовности Рязанской области к новым бизнес–вызовам на международном уровне. Он подчеркнул, что по экспорту отдельных категорий товаров регион уже занимает лидирующие позиции. Это кровельные материалы, минеральная вата, кожи и кожевенный полуфабрикат, измерительные приборы различного назначения, полированное стекло и нелегированное олово.

Вместе с тем губернатор предложил создать единую региональную витрину продукции рязанских товаропроизводителей на популярных электронных торговых площадках, агрегировать предложения экспорта с одной стороны и запросов на экспорт с другой. Отдельное внимание в речи уделялось мерам государственной поддержки. Именно они, уверен Любимов, являются одним из наших конкурентных преимуществ:

– Бизнес – и наш, и зарубежный – по своей сути одинаков. Он очень чутко реагирует на изменения конъюнктуры, условий и обстоятельств. Однако есть одно существенное отличие: это меры государственной поддержки бизнеса, которые в России сегодня беспрецедентны.

В этом смысле на мировом рынке у нас есть бесспорное конкурентное преимущество. Так давайте использовать его полноценно и грамотно. Для выгоды каждого предприятия и региона в целом, – обратился Любимов к участникам.

Фото: agency62.ru

Предметные переговоры и первые контракты

Зарубежные гости форума выразили ответную заинтересованность в сотрудничестве, выделив наиболее привлекательные отрасли в Рязанской области. Так, Ботиржон Асадов обозначил перспективы в текстильной промышленности, строительстве и медицине. В сферу интересов Республики Узбекистан также входят поставки нефтегазового оборудования, оборудования для пищевой и химической промышленности.

Огуту Бенсон Генри Оума выделил фармацевтическую отрасль, в том числе возможности по производству вакцин.

– Россия – это новый интерес. Приоритетный вопрос – торговля между нашими странами. Пока она минимальна, но есть все возможности, чтобы ее увеличить, – высказался посол Республики Кения.

Послы Уганды и Эфиопии также сделали акцент на торговле. В беседе с журналистами господин Олва Джонсон Агары отметил наличие не только в Уганде, но и в соседних странах объемного рынка для потенциально широкого спектра рязанских несырьевых товаров. Господин Аргау Алемайеху Тегену, в свою очередь, упомянул о возможности прямых поставок ряда товаров из Африки.

Наиболее продуктивным для зарубежного бизнес–сообщества стал второй, завершающий день форума. 23 сентября в «Точке кипения» состоялась биржа контрактов, прошли B2B – переговоры с участием 13 иностранных и 35 рязанских компаний. Иностранные предприниматели посетили 11 производственных площадок.

Казахстанские строители договорились о пробной поставке в Алматы межкомнатных и металлических дверей под маркой Еlporta с рязанским ООО «Комплектор», по итогам визита в ООО «Фахманн Руссланд» приняли решение расширить номенклатуру закупаемой продукции, а ООО «ИПРо» получило заказ на установку системы «Умный дом» в строящееся в Алматы жилое здание на 60 квартир.

Президент египетской компании Aro Art Авад Рашад Эльморси Абугадаллах провел предметные переговоры с ООО «Риваль», выпускающим мягкую и корпусную мебель, с ООО «Гранд» – о пробной поставке мебельного щита – и с уже упомянутым ООО «Комплектор». В том числе обсуждался вопрос открытия дилерского центра Еlporta в Египте.

Условия первого заказа на бирже контрактов начали обсуждать собственник компании Topedge Engeneering Plc. Мухаммед Хамду Ахмед и ООО «Русские мельницы», а с ЗАО МПК «КРЗ» у бизнесмена из Эфиопии переговоры о пробных поставках вышли на финишную прямую.

Фото: agency62.ru

СКАЗАНО

Губернатор Рязанской области Николай Любимов о потенциальных внешнеторговых партнерствах:

– Те сложности, которые нам предстоит преодолеть с помощью послов и представителей бизнеса других стран, – это ничто по сравнению с выгодой, которую мы можем получить, выходя на эти рынки.

НАША СПРАВКА

Доля и динамика экспорта Рязанской области по макрорегионам в 2020–2021 годах: Европа 42,2% (+36,5%), СНГ 39,3% (+25%), Ближний Восток и Африка 9,5% (+458,7%), Азиатско–Тихоокеанский регион 7% (+23,3%), Америка 1,5% (+155,6%). Новыми торговыми партнерами стали Венесуэла, Катар, Люксембург, Палестина, Боливия, Нигерия, Доминика, Руанда, Непал, Оман, Намибия.

В 2020 году новыми торговыми партнерами Рязанской области по несырьевому экспорту стали Венесуэла, Катар, Люксембург, Палестина, Боливия, Нигерия. С начала 2021 года – Доминика, Руанда, Непал, Оман, Намибия.