Здоровый сон: правильная подушка поможет сохранить ваше здоровье

Ортопедический салон «Эксперт» находится по адресу: Первомайский проспект, д.66.

Зачем покупать особенную подушку, если можно спать на обычной и не тратить лишние деньги? Так рассуждают многие. А кто-то привык спать и вовсе без подушки. Не вредит ли это здоровью? Об этом мы поговорили с врачом-ортопедом.

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- Без подушки спать вредно: мышцы шеи находятся в напряжении, сосуды пережаты, - рассказывает травматолог-ортопед Рами Альбакри. – Со временем это может привести к искривлению позвоночника и к проблемам с кровообращением. Нужно спать на подушке. Желательно – на ортопедической. Это специально разработанное средство для здорового и комфортного сна гарантирует позвоночнику естественное положение, располагая шейный и грудной отделы на прямой линии. Таким образом снимается излишняя нагрузка на межпозвонковые диски.

Во время сна ортопедические подушки поддерживают голову, шею и плечевой пояс, способствуют восстановлению правильного дыхания и достаточному притоку кислорода к тканям головного мозга. Сон становится полноценным, физиологичным и здоровым.

Ортопедические подушки используются в комплексе реабилитации после травм шейного отдела позвоночника, при хронических болях в шее, при нарушении мозгового кровообращения, при проблемах со сном. А здоровому человеку подушка необходима в профилактических целях.

Форма ортопедической подушки, разумеется, имеет значение. Но значительно важнее ее содержание, наполнитель - то, из чего она сделана. Внутри ортопедической подушки должен быть уникальный материал, обладающий анатомическим эффектом. Самый распространенный наполнитель - анатомическая пена с эффектом памяти, латекс, висколатекс. Кроме того, есть подушки беспружинные, а есть на основе независимых мини-пружин, со вставкой из валика специальной формы, с уникальным охлаждающим гелем.

КАК ВЫБРАТЬ ПОДУШКУ

- Для того чтобы выбрать подушку, необходимо прилечь на несколько разных моделей и почувствовать разницу, - советует консультант ортопедического салона «Эксперт» Елена Иванова. - Прислушайтесь к своим ощущениям и к рекомендациям специалиста. Чем шире плечи, тем более высокая подушка требуется для хорошего сна. Если человек спит на спине, то ему нужна более низкая подушка, чем при сне на боку. Если матрас мягкий, подушка должна быть более низкой, чем при сне на более твердой поверхности. Как определить размер подушки? Измерьте свое плечо. Подушка должна иметь примерно такую же высоту плюс-минус 2 см. Если вы спите на животе, берите модель пониже, на боку – чуть повыше. Длина и ширина изделия особого значения не имеют. Важно, чтобы подушка полностью помещалась на кровати и не свисала.

ГДЕ КУПИТЬ

Приобрести ортопедические подушки можно в специализированных магазинах, например, в ортопедическом салоне «Эксперт» на Первомайском проспекте, д. 66. (Ближайшая остановка общественного транспорта – «Площадь Победы»). Здесь представлены подушки зарубежных и отечественных производителей. Давайте поближе познакомимся с ассортиментом.

В салоне «Эксперт» вам предложат ортопедические подушки зарубежных и отечественных производителей

Подушки марки Hilberd (Германия). Классическая – Vitamin Plus. Подходит практически всем. Изготовлена из вязкоэластичной полиуретановой пены с эффектом памяти. Выпускается в единственном размере 70 х 50 х 13.5 см.

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Подушка Harmonie из вязкоэластичной полиуретановой пены с эффектом памяти. Материал чехла содержит в своем составе серебро. Представлено 2 размера 55 х 40 х 11,5 см и 57 х 40 х 12.5 см. Вырез под плечо создает необходимую поддержку шеи, как на боку, так и на спине, что позволяет устранить все зоны напряжения мышечного корсета позвоночника. Углубление посередине фиксирует голову в правильном положении.

Подушка Wellness в форме бабочки тоже имеет эффект памяти. Для комфортного сна на животе с максимальной разгрузкой мышц шеи и плечевого пояса. В положении «на боку» плечо попадает в один из вырезов, что обеспечивает физиологически правильное положение шейного отдела. Цвет можно выбрать белый или зеленый. А чехол пахнет зеленым чаем. Вы спите и принимаете сеанс ароматерапии.

Подушки Trives (Россия, Санкт-Петербург) изготовлены из современного материала Soft Touch, обладающего повышенной мягкостью и комфортностью. В линейке представлены различные модели - с регулируемой высотой, с массажным эффектом, с эффектом памяти, с рифленой поверхностью, с валиком. Отечественный производитель дает конкурентоспособную цену при высоком качестве товара.

Подушки Luomma (Финляндия) с эффектом памяти, подходят для сна в любом положении тела, подстраиваются под температуру тела человека. Регулярный отдых на такой подушке устраняет болевые ощущения в спине и шее. Материал MemoryFoam подстраивается под анатомические особенности человека в течение 3-4 секунд. Эта подушка будто обнимает спящего. В таком положении не пережимается кровоток, не происходит негативных последствий от неправильного положения во сне. Изделия этой марки в первую очередь заинтересуют людей, перенесших различные травмы позвоночника, а также тех, которые страдают от головной боли и головокружений.

ВАЖНО! Подушки нельзя мыть и подвергать химчистке, воздействию прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Съемный чехол стирать вручную при температуре не более 30 градусов, не отбеливать, не гладить, сушить в естественных условиях.КАК УХАЖИВАТЬ

Иногда недобросовестные производители выдают обычные подушки за ортопедические, придавая им причудливую форму. Не позволяйте себя обмануть! Покупайте подушки только в специализированных салонах.

Абсолютных противопоказаний к использованию подушек не выявлено. Возможна индивидуальная непереносимость материала.

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КУДА ЗВОНИТЬ?

В салоне «Эксперт» можно записаться на бесплатную консультацию к ортопеду. Звоните по телефону 8-915-111-35-11.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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