От тюрьмы до «Газпрома». Чем сейчас занимаются бывшие мэры Рязани

Рязанцы определились, кто лучший градоначальник. Фото: Новая газета-Рязань, АиФ-Рязань, Газпром, администрация Рязани.

Кто такой мэр города? Это, конечно, руководитель, который держит в своих руках все городское хозяйство. Это главное лицо, которое олицетворяет все хорошее и все плохое, что связано с городской жизнью. Это главный объект критики, наконец. Да, люди не любят мэров, считают их главными причинами всех проблем – от отсутствия отопления и плохих дорог до неработающих светофоров и низкой зарплаты. Причем не любят, в первую очередь, текущего мэра, который именно сейчас создает проблемы. А вот тот, который был раньше – он однозначно был лучше. А еще раньше – еще лучше.

«Комсомолка» решила использовать этот фактор «отложенного добра» и к 30-летию со дня вступления в должность первого мэра предложила своим читателям определить путем голосования не худшего, а лучшего мэра.

«С победой на голосовании не согласен»

Всего в опросе участвовали 9 глав города, начиная с Валерия Рюмина и заканчивая действующим руководителем Еленой Сорокиной. Последней в этой ситуации выпала незавидная роль своеобразного громоотвода. Победить в нашем голосовании у нее не было никаких шансов.

Победу же, по итогам голосования, одержал Виталий Артемов, руководивший городом 4 года – с 2010 по 2014 годы. Он и получает неофициальное звание «лучший мэр города Рязани по версии «Комсомольской правды». Сам лауреат, 6-й мэр города Виталий Артемов в беседе с «КП-Рязань» высказался довольно самокритично:

- Я с этим выбором не могу согласиться, - сказал Виталий Евгеньевич. - Считаю, что в значительной степени работу мэра определяет время, условия, в которых человек работает. С этой точки зрения труднее всего, конечно, пришлось Павлу Дмитриевичу Маматову. Это было время полного отсутствия средств – денег не было ни на что: ни на дороги, ни на ЖКХ, ни на детские сады. Конечно, надо отметить работу Павла Дмитриевича в таких условиях.

«Итоги моей работы подводить рано»

Нынешний мэр города Елена Сорокина на вопрос о том, за кого бы проголосовала она, ответила дипломатично:

- Работая в должности главы администрации города, воздержусь от оценки предшественников. Каждому выпало свое время, свои преодоления и достижения. Мои ценности - это профессионализм, работа в команде, воля и трудолюбие, совесть и внимание к человеку. Позволю заметить, что итоги моей работы подводить рано. Впереди - много дел.

Кстати, 30-летие со дня вступления в должность первого мэра города Рязань не отметила никак. Даже не вспомнила. А между тем тридцатилетняя история оказалась весьма насыщенной. Она вместила в себя девять градоначальников, четыре уголовных дела, указ Президента России о главе администрации Рязани и много чего еще.

Снос памятника, срыв отопсезона и уголовные дела

Почему бы не вспомнить рязанских градоначальников по делам их, подумали мы? Может, и правда нынешним руководителям будет чему поучиться у своих предшественников.

Начать обзор необходимо с шестидесятых годов прошлого века, а именно с апреля 1963 года. Именно тогда председателем рязанского горисполкома (именно так называлась тогда должность руководителя города) стала Надежда Николаевна Чумакова. Для многих рязанцев она стала идеалом руководителя городского хозяйства, всех последующих мэров зачастую сравнивают именно с ней. Надежда Чумакова руководила городом 23 года. В 1986 году, после смены областного партийного руководства она ушла на пенсию. В Рязани ей поставлен памятник – вряд ли где-то еще можно найти памятники руководителям городского или даже областного уровня!

Но не только Надежда Чумакова руководила Рязанью в советский период. Еще до нее должность председателя горисполкома занимали Александр Павлович Аристов и Василий Михайлович Катумин, после смерти которого и была назначена Надежда Николаевна. В небольшой временной промежуток после отставки Чумаковой до наступления эпохи мэров председателями горисполкома были Геннадий Константинович Меркулов и Валерий Николаевич Лобанов.

Валерий Рюмин

Валерий Рюмин на допросе у следователя.

Первым мэром Рязани в конце августа 1991 года решением Рязанского городского совета был назначен Валерий Рюмин. Период его руководства городом проходил в условиях слома старой государственной системы и ознаменовался рядом ярких событий. Среди них – снос памятника Ленину, открытие первого в стране муниципального банка – МКБ им. Живаго, создание первой в стране муниципальной милиции, своеобразная продажа недостроенного здания обкома КПСС, позволившая закупить 150 автобусов и троллейбусов и тем самым решить транспортную проблему города. Уход Рюмина с поста мэра тоже стал уникальным – в марте 1994 года указ о его освобождении от должности по собственному желанию издал Президент РФ Борис Ельцин. В феврале 2013 года Валерий Рюмин был задержан по подозрению в вымогательстве, вскоре суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В августе 2020 года Рюмин был освобожден. Сейчас Валерий Васильевич – пенсионер.

Владимир Марков

Владимир Марков стал частью национального достояния.

Сменил Валерия Рюмина его заместитель Владимир Марков. Через год после его избрания городским советом на должность мэра, Рязань грандиозно отмечала 900-летие со дня основания. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий считается основным достижением Владимира Маркова на этом посту. В 1996 году был изменен устав города Рязани, в связи с чем Владимир Константинович оставил пост. В дальнейшем он был первым заместителем администрации Рязанской области, директором Рязаньрегионгаза, депутатом Государственной Думы. В настоящее время – член правления, начальник департамента ПАО «Газпром».

Павел Маматов

Павел Маматов.

В соответствии с новым уставом Рязани глава города стал избираться всеобщим голосованием граждан. Выборы, состоявшиеся в декабре 1996 года, выиграл Павел Маматов, на тот момент председатель городского совета. Он стал первым и единственным мэром Рязани, избранным на всеобщих выборах. Через четыре года, на следующих выборах мэра, он был переизбран на второй срок. Вера во всенародную поддержку оказала Павлу Дмитриевичу плохую услугу. В 2004 году он решил баллотироваться на должность губернатора области, но проиграл, заняв лишь четвертое место с 10 процентами голосов. При этом он оттянул голоса у действующего губернатора Вячеслава Любимова, с которым у Маматова ранее возник конфликт. В результате Любимов не вышел во второй тур и губернатором стал Георгий Шпак. Новый губернатор «услугу» Маматова не оценил и фактически предложил ему покинуть должность. А чтобы мэр был посговорчивее, на него было заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В результате Маматов оставил пост мэра и был осужден Советским райсудом на два года условно. Сейчас Павел Дмитриевич – пенсионер.

Федор Провоторов

Из мэра в банкроты.

Следующего мэра Рязани пришлось ждать больше года. Правила назначения вновь изменились, глава города стал определяться на конкурсной основе. Четвертым мэром в результате стал Федор Провоторов, в январе 2006 года выигравший конкурс, ранее он занимал аналогичный пост в Касимове. Федор Иванович провел настоящую кадровую революцию в администрации города, расставив на ключевые позиции своих людей. Но запомнился он, прежде всего, уголовным делом: в сентябре 2006 года на ночной дороге он насмерть сбил двух подростков. Дело, возбужденное по нескольким статьям длилось больше шести лет. Провоторову удалось избежать уголовного наказания по истечению срока давности. В 2008 году Федор Провоторов на фоне разгоревшегося скандала предпочел оставить пост мэра. Он был избран депутатом городской думы, затем стал ее председателем, а в 2012 году избрался в Касимовскую городскую думу и начал председательствовать уже в ней. С 2016 года живет в Москве. В декабре 2018 года арбитражный суд Москвы признал Федора Провоторова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Дело рассматривалось по заявлению Сбербанка из-за невыплаченного долга в сумме около 9 миллионов рублей.

Олег Шишов

Олег Шишов не сидит сложа руки.

В 2008 году очередной конкурс выиграл депутат рязанской городской думы Олег Шишов. Он тоже проработал на главном городском посту всего лишь два года и в результате аппаратных игр был отправлен в отставку гордумой «в связи с утратой доверия». Самый запоминающийся эпизод – энергетический коллапс в городе, когда возник серьезный риск срыва отопительного сезона. В настоящее время – депутат Рязанской городской думы, заместитель директора КПКГ «Региональные инвестиции». Считается фактическим владельцем регионального бизнеса по переработке и захоронению отходов.

Виталий Артемов

лучший мэр по мнению рязанцев.

Следующим мэром, выигравшим конкурс в 2010 году, стал Виталий Артемов, занимавший пост министра ТЭК и ЖКХ области. Он отработал в должности почти четыре года и запомнился горожанам крепким хозяйственником, профессионально руководившим Рязанью, прежде всего, в сфере благоустройства. Ушел с должности в октябре 2014 года по собственному желанию, не исключено, что по настоятельной рекомендации губернатора Олега Ковалева. В 2017 году недолго был министром сельского хозяйства, затем – заместителем председателя правительства Рязанской области. Сейчас Виталий Евгеньевич – заместитель генерального директора ООО «Авангард».

Олег Булеков

Олег булеков тоже не сидит сложа руки.

Очередной конкурс на должность мэра в декабре 2014 года выиграл Олег Булеков, первый заместитель председателя правительства области, то есть Олега Ковалева. Считался протеже губернатора. Ничем особенным, с точки зрения управления городом, не запомнился. Ушел с должности через четыре дня после того, как в сентябре 2017 года на выборах губернатора победил Николай Любимов. Очевидно, что одно событие стало следствием другого. После отставки работал заместителем руководителя департамента Минэкономразвития РФ. В настоящее время Олег Евгеньевич – директор Московского кооперативного техникума в г. Мытищи.

Сергей Карабасов

Сергей Карабасов. Фото из его личного архива.

Назначен исполняющим обязанности мэра на следующий день после отставки Булекова. До назначения занимал пост областного министра природопользования. Успел проработать мэром лишь полтора года. Все, чем он мог бы запомниться за этот период, меркнет по сравнению с тем, что произошло дальше. В марте 2019 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов и допрошен по делу о получении взятки. В мае написал заявление «по собственному желанию». В июне - арестован по делу о мошенничестве при строительстве детской площадки. Дело до сих пор рассматривается в суде.

Елена Сорокина

Елена Сорокина не сидит сложа руки.

Назначена на пост мэра городской думой в сентябре 2019 года, до этого три месяца была исполняющей обязанности главы администрации. Является действующим мэром города. Оценка ее работы сейчас преждевременна, тем более, что результаты видны ежедневно на улицах города. Но уже сейчас у Елены Борисовны есть одно достижение – половина ее предшественников проработали в должности не больше двух лет. У нее, с учетом периода и.о. – уже два года и четыре месяца.

ГЛАС НАРОДА

Итоги голосования «Кто лучший мэр города Рязани»

1 место – Виталий Артемов, 20% голосов;

2 – Сергей Карабасов, 19%. Несколько неожиданный результат для человека, проработавшего меньше всех на этой должности, да и то с приставкой ио;

3 – Павел Маматов, 17%;

4 – Валерий Рюмин, 11%;

5 – Олег Булеков, 9%;

6 – Федор Провоторов, 8%;

7 – Владимир Марков, 6%;

8 – Олег Шишов, 5%;

9 – Елена Сорокина, 5%, на один голос меньше, чем у Шишова.