Меньше заразы и грязи. Ученый сказал, что произойдет, если с улиц Рязани исчезнут голуби

Голубь разносит только заразу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если с улиц Рязани однажды исчезнут все голуби, то людям от этого будет только польза. И никакой экологической катастрофы! К такому мнению пришел кандидат биологических наук, орнитолог Антон Барановский.

— Если в Рязани в какой-то момент исчезнут все уличные голуби? Да ничего не изменится, заразы будет меньше. В первую очередь, конечно, для других птиц, хотя и с человеком у нас есть общие заболевания. Как мы можем от них заразиться, так и они от нас. Из пищевой цепочки голуби выпали давно, насекомых не едят, им нужно зерно, которого в городе нет. Поэтому питаются хлебными отходами, крупами.

По словам ученого, и сами голуби в качестве пищи тоже малоинтересны – кошки на них практически не охотятся, ни домашние, ни дикие.

— Тетеревятник – единственный хищник, который охотится на них, но он крайне редко в Рязани появляется, только на элеваторах где-нибудь. Вороны охотятся на больных и слабых голубей… Поэтому, если голуби исчезнут, для них это, конечно, плохо, но для человека хорошо. Да и бабушек сердобольных меньше станет, которые подкармливают их постоянно…

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