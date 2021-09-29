Рязанские дальнобойщики, зарегистрированные в «Платоне», помогли дорожникам отремонтировать сотню мостов.

Все средства государственной системы «Платон» направляются на капитальный ремонт дорог федерального значения, сообщил Росавтодор. С 2020 по 2022 годы дорожники расширяют с двух до четырех полос движения 600 км автотрасс и капитально ремонтируют более 100 мостов и путепроводов. С учетом этих объектов общий вклад 700 тысяч российских и иностранных перевозчиков, которые зарегистрированы в «Платоне» полтора миллиона большегрузов, увеличится до 3,3 тыс. км, количество мостовых сооружений превысит 130.

Руководитель Центрального филиала оператора госсистемы «Платон» - «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС) Сергей Давыдов рассказал, что четыре тысячи рязанских перевозчиков и логистических компаний зарегистрировали 9,7 тысяч большегрузов. «На Центральный федеральный округ приходится треть всех транспортных средств российских перевозчиков (337 тысяч грузовиков), из них почти половина из столичного региона - Московской области (85 тыс. грузовиков) и Москвы (74 тыс.). В пятерке лидеров по округу – Воронежская область (20 тыс. грузовиков), Смоленская область (18,7 тыс.), Белгородская область (15,7 тыс.). Грузоперевозчики зарегистрировали более 12 тысяч транспортных средств в Брянской, Липецкой, более 10 тысяч – в Тверской и Тульской областях, более девяти тысяч – во Владимирской, Калужской и Курской областях», - пояснил Сергей Давыдов.

На магистралях в Центральном федеральном округе по «платоновской» программе идет капремонт более чем 10 мостов. Среди крупнейших – мост через реку Ока на старом направлении трассы «Дон» в Московской области (617 м). В Ивановской области - мост через реку Таха на трассе Р-132 «Золотое кольцо» на подъезде к Усадьбе Черневых. Четырехполосными станут отрезки трассы Р-120 Орел Брянск Смоленск граница с Республикой Белоруссия в Орловской области, автодороги М-2 «Крым» в Курской области.

Капитальный ремонт мостовых сооружений и расширение дорог, подчеркивает Федеральное дорожное агентство, повышает безопасность движения в первую очередь для большегрузного транспорта, миллионов автомобилистов и грузоперевозчиков. Средняя интенсивность движения по выбранным трассам превышает 10 тысяч автомобилей в сутки, а по некоторым превышает 25 тысяч машин.

По оценке большинства логистических компаний, союзов перевозчиков, «Платон» доказал свою эффективность, считает председатель Межотраслевого экспертного совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак. «В первую очередь мы видим, что плата идет на ремонт дорог и строительство мостов. И здесь необходимо оценивать в целом по стране, а не по отдельным регионам, ведь грузоперевозчики, например, из Рязанской, Нижегородской или Свердловской областей ездят по всей стране, по федеральным трассам от Владивостока до Калининграда. А во вторую — важно, что постепенно регистрация «Платона» охватила весь рынок, включая в первую очередь физических лиц, — подчеркнул председатель МОЭС. — В целом за счет этого сфера автомобильных грузоперевозок из абсолютно нерегулируемой, ставшей такой после 2005 года при отмене лицензирования, с помощью «Платона» обеляется и становится цивилизованнее».

Ранее за счет дополнительного финансирования от «Платона» были построены и отремонтированы более 2 000 км проблемных дорог в 40 городах и регионах, 700 км федеральных трасс на выбранных грузоперевозчиками участках 10 автодорог и 31 мост в 20 субъектах РФ. Среди крупнейших дорожных объектов – Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, Затонский мост в Уфе, Белореченский мост в Краснодарском крае, мост через Волгу в подмосковной Дубне, Гоголевский путепровод в Петрозаводске, Свердловский мост в Пензе, мост через Терек в Чеченской Республике, а также важные переправы в Бурятии и Удмуртии.

«Для нас в первую очередь важны ускорение ремонта дорог, расширение узких мест на федеральных трассах. От этого зависит напрямую скорость доставки, безопасность перевозки, снижение расходов на обслуживание автопарка, в целом эффективность логистики. И здесь мы видим результат работы «Платона» — федеральные дороги становятся лучше. Основное пожелание — это дальнейшее целевое использование средств перевозчиков и, как следствие, улучшение качества дорог», — отмечают в одной из крупнейшей логистической российской компании «Деловые линии».

Помимо строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост «прозрачности» рынка грузоперевозок, подчеркивает Росавтодор. Юридически значимые данные, поступающие с 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров. В частности, на основе этой информации рассчитывается интенсивность грузоперевозок по дням недели и определяются самые загруженные федеральные трассы, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

В топ-5 «федералок» с наибольшей интенсивностью движения многотонных фур входят М-5 «Урал», М-7 «Волга», Большая и Малая бетонка в Московской области, а также М-4 «Дон».

В «Платоне» зарегистрировано более 400 тысяч фур зарубежных перевозчиков из ста стран. Они также, как российские логистические компании в многих странах Европы, вносят «покилометровую» плату за дороги.

По опыту работы систем, аналогичных «Платону», в Европе, в частности в Германии, Словакии, пять-шесть лет — достаточный срок для необходимой адаптации системы, отмечает управляющий директор группы компаний «Совтрансавто» Владимир Тян.

«Мы видим, что объем регистрации в «Платоне» все эти годы растет и достигает того уровня, когда можно говорить о полноценном охвате большей части рынка. Если логистические компании, грузовладельцы, крупные и средние перевозчики достаточно быстро подключились к работе в системе, то на данный момент, судя по статистике, уже зарегистрирована и значительная доля мелких перевозчиков, которые составляют большинство в индустрии коммерческих автоперевозок, — сказал Владимир Тян. — Мы оцениваем эффективность «Платона» по достижении двух целей: основной — адекватные взимаемым платежам объемы ремонта и реконструкции федеральных трасс и дорожной инфраструктуры и «побочной» — использование возможностей системы для повышения прозрачности рынка и борьбы с недобросовестной конкуренцией между его участниками».