Об опасности перил на Эльбрусе рязанский школьник предупреждал за две недели до трагедии

Из-за необходимости оказать помощь пострадавшим, туристы застряли в зоне кислородного голодания при температуре минус 40 и ураганном ветре на критические часы.

Истинные причины массовой гибели восходителей на Эльбрусе еще предстоит установить, но уже понятно, что срыв связки на спуске с Западной вершины в седловину повлиял на все дальнейшее развитие событий. Из-за необходимости оказать помощь пострадавшим, туристы застряли в зоне кислородного голодания при температуре минус 40 и ураганном ветре на критические часы. Возможно именно этого времени впоследствии не хватило четырем участникам восхождения (еще одна участница к тому времени была уже мертва), чтобы спуститься живыми.

Тремя неделями ранее в двойке с отцом той же тропой с вершины спускался 14-летний рязанский восходитель, о котором писала «КП-Рязань». Спускался, не пристегиваясь к протянутым по склону веревочным перилам, как не пристраховывалась к ним и сорвавшаяся связка. Позже, в интервью нашему изданию девятиклассник объяснил мотивы своего поступка:

- Перила эти – веревки с пролетом метров 30, привязанные к столбам, - описывает увиденное Андрей. – Столбы просто вбиты в снег. Потому они все искривились, поскольку вытаивают, веревки ослабли и опустились на снег. Чтобы пристегнуться к ним, нужно было тянуться вниз, рискуя сорваться с и без того крутой, непротоптанной тропинки.

«КП-Рязань» созвонилась с юным альпинистом. В телефонном разговоре восходитель на Эльбрус высказал предположение, что при ураганном ветре и видимости в метр люди полностью потеряли из виду провисшие ниже тропы, занесенные снегом перильные веревки. По признанию подростка, он одолел этот спуск без страховки только благодаря хорошей погоде и навыкам хождения в кошках. Ни того, ни другого в распоряжении у коммерческих восходителей в тот день не оказалось.

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