Чего ждут рязанцы от нового вице-губернатора?

Михаил Семенов. Фото: правительство Рязанской области.

7 сентября 2021 года постановлением губернатора Рязанской области на должность вице–губернатора Рязанской области – первого заместителя председателя правительства Рязанской области назначен Михаил Семенов. Должность, о которой после увольнения в конце января Игоря Грекова уже стали подзабывать, вдруг обрела хозяина.

Назначение состоялось в самый разгар кампании по выборам в Госдуму, когда все политические и околополитические фигуры заняты предвыборными делами. Случайно ли это? Кто такой, этот Михаил Семенов? Почему он, и почему к нам?

Ответов на эти вопросы нет не только у СМИ, но и, похоже, даже у чиновников областного правительства: биография вице–губернатора остается «засекреченной» – на официальном сайте ее нет. Попробуем разобраться.

Кто вы, господин Семенов?

Известно немного и уже неоднократно повторено. 37 лет. Работал в Министерстве регионального развития РФ. С 2014 года был главным советником, заместителем руководителя департамента управления президента России по социально–экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В его обязанности входили, в том числе, вопросы реализации инвестиционных программ содействия социально–экономическому развитию Южной Осетии и Абхазии. Департамент курировал тогдашний помощник президента РФ Владислав Сурков, поэтому Семенов считается человеком его команды.

В 2016 году Михаил Семенов стал руководителем департамента. Тогда же получил чин действительного государственного советника Российской Федерации 3–го класса. В сферу его ответственности стали входить и вопросы, связанные с гуманитарной помощью Донбассу. Это обстоятельство позволяет предположить наличие связей нынешнего вице–губернатора с прежним – Игорем Грековым.

В октябре 2018 года упомянутое управление президента было упразднено, а сотрудники выведены за штат. Фамилия Семенова во властных структурах появляться перестала. Кадровый путь будущего рязанского вице–губернатора в последующие три года неизвестен.

Действовать в интересах людей

Должность вице–губернатора предполагает осуществление координации работы областных чиновников по социально–экономическим и по политическим вопросам.

– Для региона это безусловный плюс. Вице–губернатор – одна из ключевых фигур в региональном правительстве. Он будет курировать сферу промышленности, экономики, строительства и другие вопросы, которые мы должны решать в интересах людей, – сказал губернатор области Николай Любимов, представляя на заседании правительства Михаила Семенова.

Губернатор назвал назначение Михаила Семенова "безусловным плюсом". Фото: правительство Рязанской области.

Оптимизм главы региона понятен, ничего другого он сказать и не мог. Попробуем и мы рассмотреть плюсы и минусы положения нового вице, ориентируясь на имеющуюся информацию.

Достоинства. Молодость, амбициозность. Существующие связи в администрации президента и в экономическом блоке правительства России. Новый человек в команде на высокой должности – это окно возможностей для необходимых преобразований в работе правительства. Прежде всего, надо иметь в виду, что чиновник, проработавший на федеральном уровне, должен рассматривать свое нынешнее положение как трамплин для триумфального возвращения в Москву. Для этого надо сделать себе имя, показать результат. А для этого, соответственно, надо работать «в интересах людей».

Недостатки. Отсутствие опыта работы на региональном уровне. Незнакомый регион. Большой риск оказаться частью бюрократической машины, вписавшись в ее правила существования без попытки их изменить. Возможное решение ряда вопросов под влиянием людей, которые лоббировали его назначение. Такие люди наверняка есть, иначе фактического «ноу–нейма» никто никуда не назначит.

И естественно, нужно доверие губернатора. Его наличие или отсутствие может серьезно повлиять в ту или иную сторону на работу вице–губернатора.

Народ всегда прав?

«Комсомольская правда» провела опрос среди своих читателей на тему «Что вы ожидаете от деятельности Михаила Семенова на посту вице–губернатора Рязанской области?» Его результаты можно посмотреть по этой ссылке: https://t.me/kprzn/1061. Полученный объем информации в ответах не позволяет утверждать, что это мнение всех рязанцев, но тенденции прослеживаются интересные.

Почти половина ответивших считает, что новый вице–губернатор не будет самостоятелен в своих решениях, будет ориентироваться на задачи, поставленные кураторами. Еще четверть полагает, что приоритетными для него станут личные вопросы, в частности, карьерные. К сожалению, это типичное и, надо признать, во многом оправданное, мнение рязанцев о варягах, занимавших и занимающих высокие посты в нашем регионе.

Несмотря на преобладание негативной повестки, не все выглядит так уныло. Еще четверть ответивших смотрит на будущую деятельность Михаила Семенова с надеждой и оптимизмом, считая, что он способен стать одним из лидеров региона и навести порядок в управлении экономикой области. Для этого, помимо желания, нужны авторитет и определенная самостоятельность в принятии решений.

Есть и советы Михаилу Олеговичу: «Хоть что–нибудь реальное пусть сделает, пожалуйста», «Ему придется работать 25 часов в сутки», «Если хоть какие–то изменения в лучшую сторону будут, будем уже безмерно благодарны». Но надо признать, что эти пожелания также отталкиваются от негативного восприятия нашей действительности.

Результаты голосования в группеНовости Рязани - kp.ru в Telegram.

Ничего неожиданного

Результаты опроса вполне закономерны, считает координатор клуба политологов при губернаторе Рязанской области Юрий Мостяев. По его мнению, негатив по отношению к новому вице–губернатору связан с двумя причинами. Во–первых, это неожиданное назначение неизвестного никому человека, «темной лошадки». В такой ситуации человек вызывает больше негатива. Во–вторых, он пришел на смену Грекову, с которым у рязанцев связаны не самые лучшие воспоминания. Связан ли Семенов с Грековым – это еще вопрос, но у нас люди привыкли верить слухам, поэтому эти ассоциации привносят дополнительный негатив.

– Кроме того, – добавляет Юрий Мостяев, – у нас очень не любят, когда сверху назначают варягов. Еще надо учитывать, что через год заканчиваются полномочия губернатора. В этом свете также можно рассмотреть ситуацию с нынешним назначением. Позитивные же ожидания связаны с тем, что Семенов – достаточно молодой человек, при этом у него есть опыт работы на достаточно высоком уровне, в том числе по социально–экономическим вопросам, по инвестициям, а Рязань давно ждет инвестиций. Ожидается, что он сможет использовать эти связи для развития Рязанской области.

Так или иначе, результаты работы Михаила Семенова зависят, прежде всего, от него самого. Будем только рады, если новый опрос, проведенный, скажем, через 100 дней, покажет совсем другие результаты.