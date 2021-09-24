Интеллектуальная продукция станет будущим рязанского экспорта

На форуме отдельно обсуждалась тема увеличения несырьевого экспорта Фото: Владимир ФРОЛОВ

22-23 сентября в Рязани прошел форум «Дни международного бизнеса в Рязани», на котором рассматривались вопросы поддержки рязанских экспортеров, обговаривались условия поставок за границу, потребности разных стран – конкретно Франции, Германии, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, африканского региона.

«МЫ ЛОМАЕМ СТЕРЕОТИПЫ»

Пленарную сессию провела академик ТЭФИ, телеведущая Ирада Зейналова. О развитии экспорта в ближайшие годы рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов, предложивший несколько видов государственной помощи. Иностранные гости, в числе которых были послы четырех стран, старались доказать, что работать с ними легко и выгодно. Наши экспортеры говорили о том, что представлять Россию на международной арене сложно, но почетно.

И власти, и бизнес подчеркивали важность несырьевой экспортной продукции.

– Мы ломаем стереотипы: ведь нашу страну привыкли видеть поставщиком углеводородов и вооружений, – подчеркнул руководитель одного из рязанских предприятий, наладивших экспорт медицинских товаров.

– Границы, таможенные пошлины, сертификация до сих пор сильно влияют на конкурентоспособность, – поддержал его другой выступавший на форуме рязанский предприниматель.

«РАБОТАЕМ ИЗ РЯЗАНИ ДЛЯ ВСЕГО МИРА»

Между тем есть товар, который не нуждается в автомобилях, судах или трубопроводов для перевозки. Это интеллектуальная продукция. Например, программное обеспечение для интернет-проектов. Спрос на него растет с каждым годом, и рязанские программисты вполне могут выполнить такую работу для заказчиков не только в России, но и в Азии, Европе, Америке.

– Нашим программным обеспечением пользуются, например, интернет-магазины и службы доставки продуктов в Турции, – рассказывает президент инвестиционного холдинга «АЛАКРИС ГРУПП» Владислав Костицын. – Мы пришли в эту страну еще в 2018 году, но с началом пандемии наша продукция стала востребована, как никогда.

Рязанский губернатор Николай Любимов и глава бизнес-холдинга Владислав Костицын

В нашем городе давно известны службы доставки товаров и еды «Kengooroo», и готовое решение для доставки еды, воды. Цветов и других товаров «FoodDelivery», площадку для хостинга под интернет-сайты «Симург Хостинг». Аналогичные продукты растут и за рубежом. Рязанских программистов благодаря интернету не сдерживают ни моря, ни границы, ни таможни. Образование у них отличное, энтузиастов-самородков больше с каждым годом. Они могут выполнять заказы на программные разработки в любых сферах бизнеса, успешно конкурируя с коллегами из передовых стран мира.

– Это сеть digital-агентств, занимающаяся разработкой мобильных приложений, сайтов, а потом их продвижением – как в России, так и за рубежом. В число акционеров АО«АЛАКРИС ГРУПП» входит сегодня более 20 предпринимателей из России, Германии и Турции. Наша страна вполне может завоевать мир не сталью или нефтью, а интеллектом наших соотечественников. Я уверен, что так и будет в не слишком далеком будущем, – признается Владислав Костицын. – Я сделаю все для консолидации усилий российских инвестиционных и технологических кампаний.

Начинания технически подкованных и творческих людей, то есть российские IT-стартапы, сегодня стали самым прибыльным объектом для инвестиций. Текущая доходность портфеля «ALAKRIS GROUP» составляет 40% годовых в рублях. Бизнесмены вполне могут рассмотреть вопрос о присоединении к успешно развивающемуся рынку.

Вот оно, наше будущее. Причем не тревожное, а светлое.

Хочется, чтобы оно неизбежно наступило.

НАША СПРАВКА

Владислав Костицын родился в городе Набережные Челны, в 1999 году поступил в Рязанское воздушно-десантное училище. Закончив его, уехал в Москву, где после Академии внешней торговли при минэкономразвития РФ уже в 25 лет организовал холдинг, владевший оптово-розничными предприятиями в Татарстане, Москве и Рязани. В 2011 году в школе менеджмента Сколково заинтересовался стартапами в IT-сфере. С 2018 года начал продвигать российское программное обеспечение за границей. Мечтает в будущем запустить стартап в космической области. Владислав женат на рязанке, воспитывает двоих детей.

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