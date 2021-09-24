Игорь Маменко выступит перед рязанцами в областной филармонии.

На его неприкрытый талант юмориста направила внимание уже вся страна. Так зажигательно, самобытно и органично говорить смешные рассказы и забавные истории может только он. Неповторимая мимика и имитация голосов народов дружеских республик, не могут никого оставить без эмоций на его концертах. Игорь Маменко заводит зал, как говорится, не успев поздороваться...

Одна неувязка - от его возникновения на сцене начинает болеть животик... Со смеху! Очень радостный, хороший и отзывчивый человек. Грусть и тоска ему не знакомы. Он шутит всюду и всегда. До того, как стать юмористом Игорь Маменко работал в цирке акробатом, но как он сам сейчас гласит: «В то время у меня не было живота». Как никто другой, Игорь Маменко очень колоритно представляет свои персонажи, обыгрывает каждый сюжет, каждую интонацию. Он красивый комедийный артист!

2 октября вашему вниманию будет предложена Новая программа, включающая как совершенно новые, ни разу не выходившие в эфир, номера, так и проверенные временем убойные хиты. Смех продлевает жизнь!

Начало в 19:00.

12+