SKODA KAROQ не даст промокнуть и захандрить нынешней осенью

ŠKODA KAROQ - автомобиль созданный для путешествий.

Минувшее лето как-то совсем неожиданно сменилось осенью в самых суровых ее проявлениях. В такую дождливую и промозглую погоду особенно важно быть уверенным в своем автомобиле.

СОЗДАТЬ АВТО ПОД СЕБЯ

Низкие тучи готовы были пролиться на убранные поля холодным дождем. А мы, удобно устроившись в ŠKODA KAROQ 2021-го модельного года, которую предоставил официальный дилерский центр ŠKODA «Чехия Авто», мчали по загородным дорогам, окруженным традиционными русскими пейзажами. Мелькали старые церквушки, пожелтевшие лесопосадки да скрученная в валки солома.

Редакция «КП»АЗС» регулярно проводит тест-драйвы автоновинок. На этот раз в нашем распоряжении оказался автомобиль в максимальной комплектации, оснащенный турбированным двигателем объемом 1,4 литра мощностью 150 лошадиных сил. Производитель а этот автомобиль собирается в Нижнем Новгороде заявляет расход 6,3 литра в смешанном цикле. При нынешних ценах на бензин, стремящихся вверх, такая экономичность является, безусловно, положительным фактором.

Приборная панель, как и на всей линейке автомобилей ŠKODA, электронная. Предлагается огромное количество возможностей, позволяющих настроить автомобиль полностью под себя. Причем речь идет не только о визуальном восприятии приборов, но и о динамических характеристиках самого автомобиля. Будто в компьютерной игре настраиваешь работу тормозов, руля, двигателя.

Автомобили ŠKODA всегда отличались вместительными багажниками. Не стала исключением из этого правила и модель ŠKODA KAROQ. Объем багажного отделения 500 литров. Сложив спинки задних сидений чтобы сделать это, не требуется обходить автомобиль и открывать пассажирскую дверь, можно увеличить объем багажного отделения до 1600 литров.

ИЗБЕЖАТЬ НАЕЗДА НА ПРЕПЯТСТВИЕ

Двигатель запускается нажатием кнопки. В городе восьмиступенчатая автоматическая коробка передач позволяет плавно трогаться на светофорах и плавно замедляться перед ними, что делает движение максимально комфортным. На трассе адаптивный круиз-контроль не только поддерживает нужную скорость, исходя из скорости впереди идущего автомобиля, но и не дает машине пересечь линию дорожной разметки, не включив поворотник.

Когда на улице холодный ветер и морось, важно, чтобы внутри автомобиля климат был комфортным. ŠKODA предлагает покупателям двухзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла, обогрев руля, обогрев задних сидений.

ŠKODA KAROQ не боится грунтовых дорог.

Небольшая деревушка Писцово в Рязанском районе. Дальше дороги нет… Разворачиваемся на небольшом пятачке. Вдруг при движении задним ходом автомобиль самостоятельно тормозит. Функция торможения при парковке, обнаружив препятствие, на которое может наехать машина, четко выполняет «свои обязанности». Очень неплохая опция для наших забитых машинами дворов поможет избежать неприятностей начинающему водителю, да и опытных автолюбителей выручит. Функцию можно при желании отключить, например, чтобы не было проблем при движении автомобиля по высокой траве.

Кузов ŠKODA KAROQ жесткий и сохраняет свою геометрию даже при вывешивании одного колеса. Проверить это достаточно легко находим подходящую колдобину на грунтовой дороге, оставляем автомобиль в раскоряченном положении и открываем дверь багажного отделения. Кстати, открывается (закрывается) она автоматически из салона, также можно открыть (закрыть) нажатием кнопки на самой двери. Так вот, в вывешенном состоянии и открывается, и закрывается дверь без каких либо проблем.

ŠKODA KAROQ надежный автомобиль для нынешней осени и предстоя

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