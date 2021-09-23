Циклоническая спираль с дождем и спасительным ветром. Какую погоду ждать рязанцам в пятницу и выходные

В ближайшие дни Рязань и Рязанскую область ожидает потепление. Но это не точно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 24 сентября, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщает Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер в районах области в пятницу будет южный и юго-восточный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14 градусов. Что касается Рязани, то здесь практически также, только ветер чуть тише – до 10 м/с, и тепла чуть меньше – 13 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

По данным УМЧС России по Рязанской области, в ближайшие сутки радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории региона останутся в норме: общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка - устойчивая.

«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - говорится в сообщении.

По предварительным данным синоптиков, на ближайшие выходные - 25 и 26 сентября – температура воздуха будет +9…+14 градусов, местами небольшой и умеренный дождь.

Как отмечают специалисты центра Фобос, в эти дни в регионах Центрально России будет «осой» закручиваться циклоническая спираль, а значит без облаков и дождей не обойтись.

Ранее специалисты Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уверяли, что в ближайшие дни Рязань и Рязанскую область ожидает потепление. По прогнозам синоптиков, температура воздуха во время отопительного сезона 2021-2022 года будет около климатической нормы или чуть выше (читать подробнее).

КСТАТИ

С 1891 года максимальная температура воздуха в Рязани была в 2018 году (+ 26,4 градусов), минимальную температуру зафиксировали в 1988 году (-1,7 градусов).

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