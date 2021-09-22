Сотрудники РНПК стали призерами профессиональных соревнований

Слаженная работа дефектоскопистов - залог технической безопасности на производстве.

Для продуктивной работы мало получить диплом специалиста. Огромное значение имеет применение полученных знаний на практике. Для этого необходим не только опыт, но и постоянное усовершенствование навыков. А для выявления наиболее опытных специалистов в различных профессиях периодически проводятся конкурсы мастерства. Наиболее известный из которых - WorldSkills, но он охватывает широкий круг рабочих специальностей. Есть конкурсы узкоспециализированные и по этой причине требующие более серьезной подготовки.

Рассмотреть то, что незаметно глазу

От работы дефектоскопистов зависит безопасность предприятия, а значит, и всех окружающих. Ведь они могут выявить повреждения на технологическом трубопроводе, сосудах и аппаратах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды, печей и резервуаров на самой начальной стадии до того момента, когда их развитие способно причинить ущерб. А любой материал, подверженный постоянному внешнему воздействию, со временем имеет свойство разрушаться, говоря по-научному, устает.

Для выявления этих возникающих со временем дефектов применяются различные виды диагностического контроля: акустическая эмиссия, визуальный и измерительный, вибродиагностический, вихретоковый, проникающими веществами (капиллярный), магнитный, радиационный, тепловой и ультразвуковой. Для каждого случая он свой. Естественно, все это требует наличия специального оборудования и подготовленных кадров.

Стали одними из лучших

Недавно в Москве проходил конкурс профессионального мастерства «Дефектоскопист-2021», на который были делегированы и сотрудники рязанского НПЗ. Всего в конкурсе принимало участие более 350 специалистов от 15 предприятий страны. Так что уровень представительства был высокий. Конкурс прошел при поддержке Ростехнадзора и Минпромторга России, а также Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике.

Конкурс состоял из трех этапов - теоретический в форме тестирования, практический, в ходе которого необходимо было провести капиллярный контроль сварного соединения труб и итоговый - выдача заключения по проведению контроля (заполнение технологической карты).

- Капиллярный метод позволяет с помощью проникающих веществ выявить микротрещины, не видные человеческому глазу, - говорит участник конкурса, инженер по дефектоскопии АО «РНПК» Андрей Доможилов, - и является одним из основных в нашей профессии.

И ребята не подкачали. Андрей и его коллега, Дмитрий Барковец, заняли на конкурсе второе и третье места соответственно. Показанные результаты вполне закономерны, ведь за плечами специалистов более 10 лет работы в этой профессии. Самое обидное, что для победы Андрею не хватило всего десяти баллов, но это является стимулом, для того чтобы в следующий раз выступить лучше.

Откуда у рязанских инженеров такой высокий уровень профессиональной подготовки? Ответ прост. Рязанская НПК в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Опытные сотрудники повышают квалификацию через тестирование в учебном центре или участвуют в ежегодных конкурсах профессионального мастерства.

Кроме того, Рязанская НПК много лет успешно реализует программу наставничества, направленную на раскрытие профессионального и личностного потенциала своих сотрудников.

НАША СПРАВКА

АО «РНПК» является крупнейшим перерабатывающим предприятием ЦФО. Завод входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. На предприятии трудится более 3,5 тыс. человек. Предприятие большое внимание уделяет повышению престижа рабочих специальностей.

Подготовка рабочих кадров ведется в сотрудничестве с 10 вузами и ссузами страны. Завод инвестирует средства в развитие организаций среднего профессионального образования, обеспечивает ознакомительную и производственную практику студентов и принимает на работу выпускников.